Кто-то рядом

Спараксис Просмотров: 272 Комментарии: 0 +3 Вчера, 19:11 by

Со мной происходит что-то странное, а может просто стресс от работы и происходящего вокруг.Я не мастер рассказывать истории, но попробую описать что происходит.Все, наверное, слышали о взрыве на шахте 25 ноября, так вот, там погибли мои знакомые, родственник и друг.Из-за этого настроения нет, просто апатия какая-то ко всему стала. Это очень страшно и больно видеть, что стало с твоими близкими.Стали сниться странные сны - друг снится, ну это может от переживаний. А сегодня подъезжали с мамой к дому, уже темно, но от света фар всё видно, расстояние от нас до дома метров 20. Смотрю - возле дома мужчина в оранжевой куртке, то ли снег чистит, то ли просто в таком положении от ограды отходил, сбоку не особо понятно, думаю, папа что-то там делает. Подъехали - никого нет. Мама говорит - чего сидишь, иди гараж открывай, я ответила ей, что папа тут же у дома, может открывать пошел, сейчас же только кто-то на дороге был. Мама сказала, что никого не было и я её пугаю. Вышла из машины, вечером шел снег и следов вообще ничьих нет, только от наших шин. Зашла в ограду, думаю, ну тут-то точно будут, но и там чистый ровный снег.Через час уже поехала на своей машине до магазина, после чего вернулась к дому. Звонил начальник, и я остановилась между нашим домом и домом соседей, поговорила по телефону, развернулась, поставила машину к дому. Зашла в ограду, там папа, спросил кто со мной приехал, говорит машина остановилась, он смотрит - какой-то высокий парень от машины прошел к гаражу.Мы живем в конце улицы, и тут все пенсионеры в основном, считай вообще на улицу не выходят, да и улица узкая, я бы заметила, что кто-то рядом ходит. Как думаете, что это может быть?

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