Отсрочка следствия

Eifersucht Просмотров: 398 Комментарии: 2 +9 Сегодня, 08:52 by

Пора, мой друг, пора! покоя сердца просит -Летят за днями дни, и каждый час уноситЧастичку бытия, а мы с тобой вдвоёмПредполагаем жить, и глядь - как раз - умрём.На свете счастья нет, но есть покой и воля.Давно завидная мечтается мне доля -Давно, усталый раб, замыслил я побегВ обитель дальную трудов и чистых нег. (1834год, Александр Пушкин).Где-то в моём девятом классе к нам в школу пришли молодые учительницы на практику. С одной я сдружился. Ничего личного, так, трещали на переменах иногда. Она мне дала почитать большущую книгу, изданную в самиздате, а спустя две недели и вовсе подарила. Этот сборник состоял из произведений Рамачараки и Петра Успенского.В этой книжке помимо всего прочего был описан незначительный иносказательный сюжет о прорастании цветка сквозь асфальт… .Прошло несколько десятков лет. И по жизни я заметил, что почему-то противоположный пол относится ко мне по-особенному. Женщины либо меня люто ненавидят, либо любят от всей души. Никогда не бывает среднего положения отношений, чего бы мне более хотелось. Где-то на работе или в магазине, в банках, в музеях некая злопыхательница обольёт грязью при моём благоразумном молчании, или некая необычайно красивая особа уже готова к встрече даже по незначительному поводу. А мне это надо? Мне же просто необходимо среднее отношение как к посетителю, клиенту, гостю и так далее. Зачем такие крайности??? Неужели у слабого пола не бывает усреднённого порядка. Я уж и так, и эдак стараюсь не обидеть, а всё равно существующая закономерность не разбивается.Вот недавно зашёл в магазин за продуктами, за кассой сидит хмурая красотка, никогда её не видел. Я аккуратно выложил товар на движущийся столик. Посматриваю на кассиршу, опасаюсь, как бы не заорала. Расплачиваюсь картой, учтиво спрашиваю, можно ли вставить карточку в терминал. Она мне разрешает, сдвинув брови. Я благоразумно отмечаю, что всегда спрашиваю разрешения у красивых женщин. Она как начала хохотать, чуть с кресла не свалилась. Я сгрёб продукты в пакет и удивлённый вышел из магазина. Через два дня вынужден был опять идти туда же, продукты ведь закончились. Эта же кассирша сидит, почему-то только мне улыбается. Подошла очередь, пока пробивала мой товар, попросила меня помочь ей через пару дней затащить купленную мебель в дом. Я пожал плечами, мол, не смогу, спина болит, ведь мне уж шестой десяток лет. Посоветовал ей заплатить бравым импульсивным грузчикам, чтобы они занесли. Прошёл уже год. Сейчас друг другу только улыбаемся.У нас на работе в своё время в лаборатории трудилась молодая и очень красивая женщина с большими чувственными губами. Меня ненавидела страшно. Кричала так, что временами переходила на ультразвук, даже по незначительным поводам.На производстве отвечаю за приём сырья из вагонов и распределение его по предприятию. У нас всё компьютеризировано. Считайте, что на два объекта размером с половину футбольного поля тружусь я один, естественно с помощью производственных компьютеров.Первичное лабораторное исследование сырья перед приёмом проводить я должен самостоятельно. Приношу пробы в лабораторию, там сидит эта милая особа. Молча оставляю там образец сырья и ухожу, с намерением вернуться и провести анализ. Визуально проконтролировав процессы у себя, возвращаюсь в лабораторию. Лаборантки на этот раз нет на месте. Я делаю анализ и опять иду на своё рабочее место, через компьютер включаю процесс приёма сырья из вагонов.Через два часа звонит мне начальник цеха и говорит, что лаборантка накатала на меня докладную, мол, я не сделал анализ сырья и поэтому мне придётся написать объяснительную. Никакие мои оправдания не действуют. В итоге 7 часов из моей рабочей смены тратится на хорошее прорабатывание меня на ковре у начальника, долгие разговоры с замом и мастером, да ещё многократное переписывание объяснительных. Всё это время держу брэнд безразличия, хорошего и уважительного отношения к ненавидящей меня женщине и спокойно держу свою точку зрения.Наконец всё разрешается, спокойно ухожу на своё рабочее место, где время остаётся только для формирования отчёта за смену. И вот отчёт готов, собираюсь включить по смене один добавочный процесс, который не включил ещё из-за разборок, он должен был быть включён ещё пять часов назад. Слышу, какой-то еле-еле уловимый стук, понимаю, что с процессом приёмки сырья из вагонов, который включил ещё утром, что-то не то. Прислушиваюсь, минуты две думаю и решаю пробежаться по этажам пятидесятиметрового здания, узнать природу звука.Поднимаюсь на 11 этаж, а там грохот стоит невероятный, и виден дымок из нории транспорта сырья. Нажимаю на кнопку экстренной остановки транспорта. После остановки захожу на этаж, смотрю, а металлическая стена нории накалена докрасна и гарь стоит ужасная. Никакие датчики, что на нории, что пожарного оповещения в помещении, не сработали. Оказалось, что толстый железный вал верхнего барабана нории в пятьдесят метров высотой обломало словно спичку, и барабан с обломанным валом продолжал крутиться, пока я не остановил. А предприятие у нас взрыво- и пожароопасное. Могло разнести эти пол футбольного поля взрывом в три счёта, если бы я не нажал кнопку экстренной остановки транспорта.И вот, вернувшись к себе в компьютерную и оповестив о случившемся всех начальников, сел в кресло и начал думать. Если бы ни эта молодая, люто ненавидящая меня, женщина, я бы точно включил добавочный процесс ещё пять часов назад, а поскольку весы этого транспорта находятся за стеной компьютерного помещения на втором этаже, работают они громко, потому из-за них точно бы не услышал еле уловимый стук, доносящийся из аварийного узла и вряд ли предотвратил взрыв. И если бы я поскандалил со всеми начальниками и с той лаборанткой, я бы несомненно тоже раньше включил этот добавочный процесс.Ненависть со стороны и наше безразличие к этой ненависти творит необычайные вещи с причинно-следственной категорией (временем), а порой и спасает.Цветок, который прорвался сквозь асфальт, спокойненько взял силу асфальта от самого асфальта и пробил его, словно мягкий материал. От ненависти исходит невероятная сила асфальта, надо только всего ничего, негатив перенести в позитив, и тогда само время склонит колени перед цветком.PS: Смотрю, здесь очень много критиканов, которые «машут» словами, словно руками: а, это мы знаем, это по Кастанеде. Потому хочу спросить вас, дорогие читатели Кастанеды: вот вам на блюдечке реальный случай, объясните, пожалуйста, с точки зрения Кастанеды эту ситуацию. Можно сказать, именно из-за этого любопытства я и втиснул сюда эту историю, и для вас, дорогие критики, и для себя, чтобы почитать ваш ответ.

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