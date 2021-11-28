Отсрочка следствия

Отсрочка следствияПора, мой друг, пора! покоя сердца просит -
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоём
Предполагаем жить, и глядь - как раз - умрём.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля -
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег. (1834год, Александр Пушкин).
Где-то в моём девятом классе к нам в школу пришли молодые учительницы на практику. С одной я сдружился. Ничего личного, так, трещали на переменах иногда. Она мне дала почитать большущую книгу, изданную в самиздате, а спустя две недели и вовсе подарила. Этот сборник состоял из произведений Рамачараки и Петра Успенского.
В этой книжке помимо всего прочего был описан незначительный иносказательный сюжет о прорастании цветка сквозь асфальт… .
Прошло несколько десятков лет. И по жизни я заметил, что почему-то противоположный пол относится ко мне по-особенному. Женщины либо меня люто ненавидят, либо любят от всей души. Никогда не бывает среднего положения отношений, чего бы мне более хотелось. Где-то на работе или в магазине, в банках, в музеях некая злопыхательница обольёт грязью при моём благоразумном молчании, или некая необычайно красивая особа уже готова к встрече даже по незначительному поводу. А мне это надо? Мне же просто необходимо среднее отношение как к посетителю, клиенту, гостю и так далее. Зачем такие крайности??? Неужели у слабого пола не бывает усреднённого порядка. Я уж и так, и эдак стараюсь не обидеть, а всё равно существующая закономерность не разбивается.
Вот недавно зашёл в магазин за продуктами, за кассой сидит хмурая красотка, никогда её не видел. Я аккуратно выложил товар на движущийся столик. Посматриваю на кассиршу, опасаюсь, как бы не заорала. Расплачиваюсь картой, учтиво спрашиваю, можно ли вставить карточку в терминал. Она мне разрешает, сдвинув брови. Я благоразумно отмечаю, что всегда спрашиваю разрешения у красивых женщин. Она как начала хохотать, чуть с кресла не свалилась. Я сгрёб продукты в пакет и удивлённый вышел из магазина. Через два дня вынужден был опять идти туда же, продукты ведь закончились. Эта же кассирша сидит, почему-то только мне улыбается. Подошла очередь, пока пробивала мой товар, попросила меня помочь ей через пару дней затащить купленную мебель в дом. Я пожал плечами, мол, не смогу, спина болит, ведь мне уж шестой десяток лет. Посоветовал ей заплатить бравым импульсивным грузчикам, чтобы они занесли. Прошёл уже год. Сейчас друг другу только улыбаемся.
У нас на работе в своё время в лаборатории трудилась молодая и очень красивая женщина с большими чувственными губами. Меня ненавидела страшно. Кричала так, что временами переходила на ультразвук, даже по незначительным поводам.
На производстве отвечаю за приём сырья из вагонов и распределение его по предприятию. У нас всё компьютеризировано. Считайте, что на два объекта размером с половину футбольного поля тружусь я один, естественно с помощью производственных компьютеров.
Первичное лабораторное исследование сырья перед приёмом проводить я должен самостоятельно. Приношу пробы в лабораторию, там сидит эта милая особа. Молча оставляю там образец сырья и ухожу, с намерением вернуться и провести анализ. Визуально проконтролировав процессы у себя, возвращаюсь в лабораторию. Лаборантки на этот раз нет на месте. Я делаю анализ и опять иду на своё рабочее место, через компьютер включаю процесс приёма сырья из вагонов.
Через два часа звонит мне начальник цеха и говорит, что лаборантка накатала на меня докладную, мол, я не сделал анализ сырья и поэтому мне придётся написать объяснительную. Никакие мои оправдания не действуют. В итоге 7 часов из моей рабочей смены тратится на хорошее прорабатывание меня на ковре у начальника, долгие разговоры с замом и мастером, да ещё многократное переписывание объяснительных. Всё это время держу брэнд безразличия, хорошего и уважительного отношения к ненавидящей меня женщине и спокойно держу свою точку зрения.
Наконец всё разрешается, спокойно ухожу на своё рабочее место, где время остаётся только для формирования отчёта за смену. И вот отчёт готов, собираюсь включить по смене один добавочный процесс, который не включил ещё из-за разборок, он должен был быть включён ещё пять часов назад. Слышу, какой-то еле-еле уловимый стук, понимаю, что с процессом приёмки сырья из вагонов, который включил ещё утром, что-то не то. Прислушиваюсь, минуты две думаю и решаю пробежаться по этажам пятидесятиметрового здания, узнать природу звука.
Поднимаюсь на 11 этаж, а там грохот стоит невероятный, и виден дымок из нории транспорта сырья. Нажимаю на кнопку экстренной остановки транспорта. После остановки захожу на этаж, смотрю, а металлическая стена нории накалена докрасна и гарь стоит ужасная. Никакие датчики, что на нории, что пожарного оповещения в помещении, не сработали. Оказалось, что толстый железный вал верхнего барабана нории в пятьдесят метров высотой обломало словно спичку, и барабан с обломанным валом продолжал крутиться, пока я не остановил. А предприятие у нас взрыво- и пожароопасное. Могло разнести эти пол футбольного поля взрывом в три счёта, если бы я не нажал кнопку экстренной остановки транспорта.
И вот, вернувшись к себе в компьютерную и оповестив о случившемся всех начальников, сел в кресло и начал думать. Если бы ни эта молодая, люто ненавидящая меня, женщина, я бы точно включил добавочный процесс ещё пять часов назад, а поскольку весы этого транспорта находятся за стеной компьютерного помещения на втором этаже, работают они громко, потому из-за них точно бы не услышал еле уловимый стук, доносящийся из аварийного узла и вряд ли предотвратил взрыв. И если бы я поскандалил со всеми начальниками и с той лаборанткой, я бы несомненно тоже раньше включил этот добавочный процесс.
Ненависть со стороны и наше безразличие к этой ненависти творит необычайные вещи с причинно-следственной категорией (временем), а порой и спасает.
Цветок, который прорвался сквозь асфальт, спокойненько взял силу асфальта от самого асфальта и пробил его, словно мягкий материал. От ненависти исходит невероятная сила асфальта, надо только всего ничего, негатив перенести в позитив, и тогда само время склонит колени перед цветком.
PS: Смотрю, здесь очень много критиканов, которые «машут» словами, словно руками: а, это мы знаем, это по Кастанеде. Потому хочу спросить вас, дорогие читатели Кастанеды: вот вам на блюдечке реальный случай, объясните, пожалуйста, с точки зрения Кастанеды эту ситуацию. Можно сказать, именно из-за этого любопытства я и втиснул сюда эту историю, и для вас, дорогие критики, и для себя, чтобы почитать ваш ответ.
Сегодня, 08:52 by EifersuchtПросмотров: 398Комментарии: 2
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