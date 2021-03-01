Проклятие пирамид

Летяга Просмотров: 45 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:13 by

Купил я, значит, себе гараж. Давно купил. Позже, спустя время, захотел прикупить соседний.Один сосед отказался, второго я не нашёл, в кооперативе сказали, что лет уже более десяти как не платят и не появляются. По адресу последнему я ездил, но там не живут они и куда уехали только Путин знает.Шли годы, мне было просто интересно, ну а что же там, в склепе этом брошенном. Короче, как-то одним нетрезвым днём я спилил засов (ну интересно ж). Зашёл - там старый мотоцикл, пара велосипедов и ящики с хламом какие-то. Я не вор, ничего не брал. На следующий день восстановил засов, закрыл и вроде забыл про этот склеп (я занимаюсь в гараже неким ремонтом и бываю часто).Так вот. В первый день посещения моего гаража я режу скальпелем палец до кости.... Ну ладно - мало ли - зашили! В следующий раз чищу трубу печки и мне в глаз, прямо в глаз вонзается проволока. Прямо в белок. Я выдергиваю её, мысленно попрощавшись уже с глазом ( глаз спасли). На следующий день, уходя из гаража, я закидываю леденец в рот, переодеваюсь... и он попадает в дыхалку... Ничего сделать не могу, теряя сознание падаю куда то на табурет... Он вылетает, слава богам Египта и моему ангелу хранителю.Это всё произошло за три дня, три дня подряд. Ну нахер, не ходите, ребята, по чужим тайнам. Кому не рассказываю- смеются и, кажется, не верят. А я начал верить.Автор - Perdomanoukl.

Ключевые слова: Гараж соседи любопытство засов несчастный случай

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