Странный случай

Летяга Просмотров: 489 Комментарии: 3 +11 Вчера, 16:04 by

На днях встретились с другом, и по ходу причудливых лабиринтов беседы зашёл разговор о паранормальных историях. На удивление, я вспомнил достаточно много случаев из жизни, которые сам затрудняюсь интерпретировать однозначно. Несмотря на то, что варианты объяснения этих "явлений" есть, какая-то часть меня ставит их под сомнение.Итак, история. Погнали.В студенческие годы, примерно на курсе втором или третьем, мы со старшей сестрой, по просьбе родителей, на летних каникулах поехали в деревню к прабабушке. Прабабушке на тот момент был восьмой десяток (кстати, она до сих пор живёт и здравствует!), и так сложилось, что осталась она одна в самый разгар огородного сезона. Нужно было помогать.Не думая долго, мы с сестрой собрали вещи и махнули в деревню.У прабабушки очень большой дом, в три этажа (у неё девять детей, от того и дом отстроили большой. Дети выросли и разъехались, а домина остался). Территория у дома тоже очень большая: большой огород, баня, большой сарай дровенник, и, в метрах 50 от дома, ещё один дом, в котором жила одна из её дочерей, тётя Юля. Рядом с домом также был уличный погреб: со стороны выглядит как обычный небольшой сарай, но если открыть дверь, то сразу видишь лестницу глубоко вниз под землю. Обычно там хранили картошку и проч.Тётя Юля умерла за несколько лет назад до нашего приезда: спустилась ранней весной в уличный погреб и задохнулась углекислым газом. В доме остался жить только её муж, дядя Ваня.Через пару дней после приезда к прабабушке стало очевидно, что мы ей здорово мешаем спать по ночам. Она ложилась рано, около девяти вечера, а мы с сестрой не спали до двух-трех ночи, болтали, смеялись, смотрели телевизор.Дядя Ваня уезжал на две недели в город и предложил нам с сестрой пожить в его доме, чтобы не мешать бабушке спать.Так и поступили. Днем помогали бабушке с огородом, а ночью шли в дом дяди Вани и куражились в волю, никому не мешая.Важный момент: возле входа в дом стояла будка с собакой на цепи. Пёс свирепый, непородистый, чужих не подпускает, даже местных, кто живёт в деревне много лет и видит этого пса несколько раз в день. Признает только хозяев, остальным путь перекрыт. Собаку звали Тимофей)Ну так вот. В первый же день ночёвки в доме все и случилось.Времени было около 12 ночи, наверное, мы с сестрой смотрели какое-то музыкальное шоу.Вдруг слышим странный звук, будто кто-то ходит под окнами.Выключили телевизор, сидим, прислушиваемся. А звук не унимается, ходит кто-то, трава шуршит. Встали, выглянули в окно: никого.На кухне вдруг раздался шум, будто в окно что-то бросили. Прибежали на кухню: никого. А звук шагов, тем временем, никуда не делся. Ходит кто-то вокруг дома, и все тут.Решили выйти на улицу и обойти дом. Выходим и тут же картина: Тимофей стоит и хвостом виляет, смотрит в сторону дальнего угла дома, как раз где кухня.Обошли дом: никого. Вернулись, а Тимоха уже забрался в будку и лежит, тоскливо поскуливает.Зашли домой, выключили свет, сидим, слушаем.Уже минут через 5 шаги снова появились. Только в этот раз шаги раздавались не где-то возле дома, а на летней веранде! Кто-то вошёл в дом!Мы с сестрой в ужасе, взяли в руки, что под руку попало и пошли проверять.Как только мы вышли на веранду, прям перед нашим носом закрылась входная дверь, будто кто-то вышел!Мы сразу рванули следом: никого. Пёс тихонечко спит.Пока я обходил дом, сестра осталась у входа. И вдруг я слышу крик сестры. Я мчу к ней со всех ног и вижу картину: сестра стоит у погреба и кричит. Я подбегаю, заглядываю внутрь, а там свет горит и тень внизу мелькает.Не раздумывая я захлопнул дверь и, закрыв погреб на замок, рванули с сестрой в дом.Ночь не спали. Всё ждали, что снова услышим шаги.Но звуков больше не было. Все было спокойно до самого утра. Утром проверили погреб и никого там не нашли. Что странно, свет в нем тоже не горел, когда мы его открыли. Хотя ночью я его не выключил, так как выключатель был внутри, а спускаться к той неведомой тени очень не хотелось.Рассказали утром историю бабушке, на что она абсолютно спокойно ответила: "Юля к вам приходила, просмотреть на вас. Давно ведь не видела".Дядя Ваня, когда вернулся, тоже рассказал, что случалось подобное и раньше, и он тоже верит, что это его жена навещать приходит.После этого с сестрой ещё много раз приезжали и жили в этом доме, но подобного не повторилось.Вот такой странный случай.Автор - Merteuil.

Ключевые слова: Деревня дом погреб шаги тень собака

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