Северная Невеста

Сделано_в_СССР Просмотров: 577 Комментарии: 0 +5 Сегодня, 08:21 by

На дворе стоял 1999 год. Советский союз уже несколько лет как распался, но люди жили и продолжали работать.Одним из таких людей был и мой отчим. Зовут его Антон, и выглядит он как истинный богатырь из сказок.В 1999-ом Антон служил в части под Питером. Именно тогда его и отправили в командировку в Мурманск. Дабы сэкономить как можно больше денег отчим решил отправиться в путь на своем автомобиле по единственной, связывающей эти два города, трассе Кола.Более 1000 км старенький Опель преодолел без приключений. Странности начались когда Антон уже въехал в Мурманскую область. Звук из динамиков магнитолы то и дело прерывался жуткими помехами, двигатель стал «чихать» и работать нестабильно, а как только мужчина свернул в первый попавшийся поворот, чтобы разобраться в чем дело, и вовсе заглох.Был уже поздний вечер, на улице непроглядная темень, откуда-то издалека доносился грустный вой волков. Антон решил заночевать в машине, а утром разобраться с поломкой.Едва забрезжил рассвет, мужчина выбрался из автомобиля, размял затекшие конечности, и повернул в замке ключ зажигания. На удивление, машина завелась без проблем. Антон все же заглянул под капот и, не найдя видимой причины вчерашней поломки, выехал на трассу.До Мурманска оставалось около 400 км. На дороге стоял густой утренний туман, и отчим внимательно вглядывался в видимые 100-200 метров красными от недосыпа глазами.Вдруг практически перед капотом машины возник человек.Антон от неожиданности резко вывернул вправо и затормозил на обочине. Все произошло настолько быстро, что мужчина первые несколько мгновений просто сидел, крепко вцепившись в руль и слушая свое бешено колотившееся сердце.Затем отчим выскочил из машины и побежал назад вдоль трассы. Он пробежал достаточное расстояние, но не обнаружил ни единого следа пребывания на дороге человека…Вечером того же дня за разговором с коллегами из военной части Мурманска Антон упомянул о произошедшем с ним утром странном случае на дороге. И довольно удивился, когда услышал в ответ историю, как оказалось, о знакомом многим, призраке.В начале 90-х состоялась свадьба молодого коммерсанта и красивой девушки из небольшого городка Ковдора. Медовый месяц было решено провести в Питере.В северную столицу молодожены отправились на машине, но на выезде из города их заметили люди, работавшие на одного из конкурентов жениха, и увидели в сложившихся обстоятельствах прекрасную возможность устранить коммерсанта.Бандиты несколько километров преследовали автомобиль молодых, а когда оказались далеко за городом, решили напасть. Началась погоня, завершившаяся страшным ДТП.Новоиспеченный муж погиб на месте, а выбравшаяся из машины окровавленная девушка была изнасилована и зверски убита бандитами.С тех пор ее призрак на трассе встречало немало водителей. Ходят слухи, что она ищет своих мучителей и убийц. Местные даже прозвище ей дали – Северная Невеста.Отчим выслушал эту историю с открытым ртом и припомнил, что утром на дороге он видел именно девушку. Неужели это была та самая Северная Невеста? Хорошо, что она не причинила ему никакого вреда. Наверное, не признала в нем своего убийцу и отпустила с миром.Автор - Torch2.

Ключевые слова: Отчим служба командировка дальняя дорога призрак страшная авария смерть

Другие, подобные истории: