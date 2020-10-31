Сладости для Степаныча. Цена спокойствия

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История эта приключилась с Людой несколько лет назад. Но при одном воспоминании о ней, у девушки появляются мурашки на коже и бьёт мелкая дрожь, хоть девушку и нельзя назвать трусихой.В тот год мама Люды попросила её съездить к своей подруге в соседнюю область и помочь собрать вещи для переезда. У самой мамы обострилась болезнь ног и она никак не могла поехать, а подруга по телефону слёзно её об этом просила. Тётя Нина, так звали мамину подругу, недавно похоронила мужа и осталась совсем одна в деревенском доме. С мужиком то ещё куда ни шло, а вот одной в деревенском доме женщине тяжко. У Людмилы как раз был отпуск, а планов, как его провести, не было. Она согласилась съездить к маминой подруге и помочь.Дорога заняла всего три часа на автобусе до райцентра и потом ещё час до самой деревни. Людмила помнила тётю Нину как жизнерадостную, улыбающуюся женщину. Когда они с мужем приезжали к маме Люды, то обязательно привозили сладости и подарки.Когда Людмила уже подъезжала к деревне, где жила тётя Нина, она набрала её номер, и та пообещала её встретить. На деревенской остановке, которая выглядела не как обычно выглядят остановки, это был просто столб у дороги с табличкой расписания единственного автобуса, который ходил всего два раза в сутки, один утром и один вечером, Людмилу встретила совсем другая женщина. Девушка не сразу признала в ней тётю Нину. В чёрном платке, из под которого пробивались седые неаккуратно причёсанные волосы, с тросточкой, в старых поношенных галошах, которые ей были явно велики. Время. Что с нами делает время. И горе. Людмила отогнала от себя грустные мысли и попыталась улыбнуться тёте Нине.К дому шли почти молча. Тётя Нина лишь раз спросила у девушки про дорогу и о том, как здоровье её мамы.Вот и дом. Людмила окинула взглядом фасад дома и отметила, что какой-то он мрачный что-ли.- А сколько лет вы уже в этом доме? - поинтересовалась девушка.Тётя Нина открыла калитку и вошла в неё, Люда последовала за ней.- Да почитай уж пятнадцать лет. Пойдём в дом, дело к дождю, а я ещё прошлась, да ноги приболели.Людмила переступила порог дома и ахнула. Внутри убранство так и осталось точно из прошлого века. Но всё было запущено до нельзя. Даже стёкла на окнах казалось не мыты несколько месяцев, а может и лет. Местами на стёклах были видны кружочки, как если бы кто-то просто протёр для себя место обзора. Можно говорить об этом долго. Но для этого придётся отнимать у вас время.Людмила вытащила и подала тёте Нине платок от мамы и лекарства, которые тётя Нина попросила купить в городе.- А конфеты? Конфеты привезла?Люда заметила, что тётя Нина спросила это как-то странно, с каким-то животным ужасом в глазах. Она так любит сладкое?- Конечно, тётя Нина! Вот целый пакет, и карамельки тут, и шоколадные...Людмила вытащила из сумки большой пакет с конфетами.- Спасибо! Ой, спасибо! А то автолавка только послезавтра приедет, а у меня они кончились. А завтра суббота уж будет.Девушка смотрела на тётю Нину и ничего не понимала. Что с субботой не так?- Сейчас, ты покушаешь с дороги и я всё тебе расскажу. Да и подменить меня попрошу, сил что-то совсем не осталось.Тётя Нина убрала подарки со стола, конфеты же она с какой-то особенной нежностью положила в тумбочку у кровати.После обеда тётя Нина рассказала историю, от которой у Люды волосы встали дыбом. Но девушка подумала, что скорее всего старушка просто двинулась умом.Рассказ тёти Нины:Пятнадцать лет назад мы с мужем решили купить домик в деревне. Были небольшие накопления. А квартиру в райцентре решено было сдавать. Поездили, поискали и в одной деревне нам подсказали, что дом какого-то Степаныча выставлен на продажу. На то время этот дом показался нам с мужем даже красивым и добротным. А цена удивила и порадовала. Почти вдвое дешевле, чем мы готовы были потратить на мечту. Продавцом дома оказалась миловидная женщина лет сорока. Она показала дом изнутри, сад и огород вокруг него. Мы спросили про Степаныча. Она не сильно хотела отвечать на этот вопрос, только сказала, что он умер этой весной, ненамного пережив свою жену. А она оказалась единственной их родственницей, которая живёт далеко и дом ей этот не нужен. Оформили всё быстро. Раньше с этим не было такой волокиты, как сейчас. Муж мой даже сделал новый забор. Чему очень удивились соседи по деревне.Однажды к нам зашла почтальонша, принесла альманах с подписками на газеты и первое, что она сказала после того, как поздоровалась это:- Как вас угораздило купить этот дом?Мы с мужем удивились такому вопросу, а почтальонша, заметив наше непонимание продолжила:- Тут жил Степаныч со своей женой Марией. Долго жили вместе, душа в душу, вся деревня им завидовала белой завистью. Степаныч рукастый мужик был. Вся мебель в доме его руками сделана. А Маша всё рушники да скатерти вышивала, да так, что приезжали из музеев каких-то и покупали у неё. А в прошлом году Мария заболела. За месяц исхудала сильно, а потом прям под Новый год отдала Богу душу. Сильно горевал Степаныч. Ох как сильно. Не пил никогда ж мужик, ну так только если рюмочку по праздникам. А тут как с цепи сорвался. Напьётся, да и уснёт у нее под крестом. Точно бы хотел быстрее к ней. Деревенские пытались его образумить. Но куда им. Любовь была большая у Степаныча и Машки. Она ему раз в неделю по выходным вазу с конфетами ставила и он её зараз всю оприходовал. Сладкое очень любил Степаныч. Но боялись, что сахар повышаться будет. Вот такой выход нашли. Неделю ни сладкого, ни сахара, а в выходной день устраивался Степанычу праздник сладкоежки. Деревенские то даже посмеивались над этим.Я было попыталась сказать, что вроде не сильно нам это интересно, дел полно насущных, но почтальонка не унималась:- Так вот. А весной Степаныч на себя руки наложил, допился таки. Вона прям на той старой яблоне позади дома...- О, Господи!Только и смогла вымолвить я. А она продолжала:- Да. Но ведь таких же хоронить с другими нельзя рядом. Так и похоронили его за забором кладбища. Но через неделю в деревне стали происходить странные вещи. Много всякого, и лицо белое в окне видели и вроде кто-то ночью стучит по дереву, точно табуретку чинит, но главное, что у деревенских кто-то всё время воровал конфеты. Ну грешили сначала на деток, эти же не признаются. Однако подметили, что происходит это только один раз в неделю, с субботы на воскресенье. А потом кто-то предположил, что это Степаныч, неупокоенная его душа за сладким приходит. Раз да два положили на его могилку конфеты в субботу. Заметили - всё, перестали конфеты пропадать в домах и стук по дереву молоточком тоже перестали слышать.Я и муж стояли и слушали почтальонку раскрыв рты. Ничего себе мы домик прикупили. Тут я скажу, что как раз к первой субботе время подошло, как мы полностью переехали в этот дом. А почтальонка не унималась:- Так вот ещё что. Сегодня то мы уже отнесли конфеты. А вот со следующей субботы это теперяча ваша забота.Муж присел даже на лавку от неожиданности. Я не знала что ей ответить. А она уже развернулась и потопала к другому двору.- Это всё ерунда! Не верю я в это.Муж теребил кепку в руках. А так он делал обычно, когда сильно о чем-то переживал.Неделя пролетела незаметно. Мы за делами и забыли про свои "новые субботние обязательства". И, как оказалось, напрасно.После двенадцати ночи в доме начало происходить что-то непонятное. То вдруг свет включится-выключится, хотя выключатель оставался в положении "выкл", то дверца шкафа на кухне стала открываться и закрываться. А проходя мимо зеркала в кухню, я почувствовала холод и заметила в зеркале в правом углу чьё-то отражение. Белое лицо мужчины! Как же я заорала! Супруг мой пытался меня успокоить, но у него это не получалось.- Конфеты! Мы забыли! Надо же было в субботу отнести.Я уже навзрыд рыдала. Да, не поверили мы почтальонке. Никогда мы, городские, о таком не слышали.И началась у нас совсем другая жизнь. Каждую субботу, в снег ли, дождь ли, мы носили Степанычу конфеты. И за все эти годы он больше ни разу нас не побеспокоил. Пару раз пробовали дом продать, но всё меньше людей хотели бы жить в деревнях. В конце концов, небольшая потеря для нашего бюджета - блюдце с конфетами четыре раза в месяц. Недорогая оплата за спокойствие.А потом мой муж заболел. Целый год по врачам. Но они не смогли ему помочь. А мне всё тяжелее ходить на кладбище по субботам. В город, в свою квартиру вернусь. Квартиранты уж месяц как съехали. А этот дом пусть так остается. Никому не нужен он если. Глядишь, может деревенские или пришлые его на дрова разберут.-----------------------------------Тётя Нина тяжело вздохнула и закончила свой рассказ. Люда не очень во всё это поверила. Какие-то деревенские страшилки. Люди уж в космос летают. Мобильники, да интернеты у всех, а тут...На следующий день после обеда тётя Нина подала Людмиле два пакетика с конфетами.- А почему два?Поинтересовалась девушка. Тётя Нина объяснила, что второй пакетик для её мужа и попросила от её имени с ним попрощаться. В понедельник был намечен её переезд в город, нанята машина. Она объяснила, как найти могилку мужа и Степаныча.Люда сразу нашла могилку мужа тёти Нины. Постояла и своими словами, как смогла, передала всё, что наказывала ей тётя. Разорвала пакетик и высыпала конфеты в блюдце. Погода стала резко портится, засверкали молнии и девушка со всех ног бросилась бежать домой, напрочь забыв про "оплату" Степанычу.Тётя Нина согрела ей чаю и закутала в одеяло, так как Люда сильно промокла и промёрзла под дождём.Уже поздно вечером Людмила вышла на улицу, чтобы дойти до деревянного туалета, накинув на себя пиджак, в котором она ходила на кладбище. И только тут она обнаружила в его кармане второй пакетик с конфетами! Говорить или не говорить тёте Нине? Да ерунда это всё! Успокоила себя Люда и положила пакет с конфетами обратно в карман.Люда и тётя Нина уже крепко спали, когда вдруг весь дом наполнился звуками. Доски на полу стали ходить ходуном. Заварочный чайник точно кто-то скинул со стола и он, упав на пол, разбился вдребезги. Потом во всём доме включился свет, хотя выключатели были в положении "выкл". Люда подскочила на кровати. Лампочка в центре комнаты разлетелась на сотни осколков. В комнате стало очень холодно и стоял невыносимый запах чего-то старого и сырого. Тётя Нина забилась в угол кровати, волосы её торчали в разные стороны и она читала про себя какую-то молитву, зажав старый нательный крестик двумя руками.- Что ж он осерчал то? Столько лет устраивало? Может конфет мало положили, а может, прознал, что уезжаю я?Это тётя Нина выкрикнула, обращаясь к Людмиле.- Я не положила конфеты Степанычу!- Что?Смысл сказанного Людмилой точно бы не сразу дошёл до женщины.- Началась гроза. Я и забыла обо всём!- Что ж ты наделала? Что же ты мне не сказала? Могли бы ещё вечером успеть сходить! Гроза уж в девять успокоилась!Людмила почувствовала какое-то движение за спиной и леденящий холод пробежал по её спине. Она посмотрела на тётю Нину. Глаза её были, точно два блюдца.- Не оглядывайся!Только и успела крикнуть тётя Нина. В этот момент кто-то сильно толкнул Людмилу в спину. Сила была нечеловеческая. Люда упала на пол и ударилась головой о ножку стола. Тут же почувствовала, как кровь из рассечённой брови потекла на веко. Никогда ещё Люда не испытывала такого страха. Усилием воли, она на коленях добралась до вешалки и сдёрнула с неё свой пиджак. Достала оттуда пакетик с конфетами и протянув его кому-то невидимому, закричала во весь голос:- Прости меня, Степаныч! Прости меня! Вот твои конфеты!Люда повторяла и повторяла, и повторяла эти слова, пока в доме творилось черте что. Вдруг в одно мгновение всё стихло и свет снова погас во всём доме. В зале же и так было всё это время темно из-за разбившейся лампочки.-------------------------------------------На следующий день Люда сходила на кладбище, нашла могилку Степаныча за забором и положила все оставшиеся конфеты, которые она привезла с собой. Она помогла тёте Нине с переездом и сама уехала домой. Только дома, посмотрев на себя внимательно, она заметила, что правый её висок стал полностью седым. Да и шрам на брови останется навсегда, как напоминание о Степаныче, который уже будучи не живым, остался верен своей привычке.Неизвестно, что стало с домом тёти Нины и с "оплатой" Степанычу. Может быть, деревенские снова взяли на себя эту ношу. История об этом умалчивает. Людмила знает только, что тётя Нина не прожила в своей квартире и двух лет. Отправилась на небеса к своему любимому мужу.Автор - Ольга Мильгунова.

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