Короткие истории

Новость отредактировал Оляна - Вчера, 21:54

Причина: Редактор не против )

Слепой стрелец Просмотров: 821 Комментарии: 4 +14 Вчера, 21:54 by

Событие, о котором пойдет речь в первой истории, произошло в моем детстве, когда мне было лет девять, ну может десять.Жили мы тогда в Нижневартовске, шли летние каникулы, и я в тот день с дворовыми мальчишками играл в футбол на открытом хоккейном катке. Мы пинали мяч, буровя ногами сухую песчано-гравийную смесь, которой тот был отсыпан, стараясь забить гол в маленькие хоккейные ворота, притом еще обыграть вратаря, который занимал в воротах так много места, даже при весьма скромных габаритах. Одни из ворот стояли почти под окнами нашей квартиры, которая располагалась на третьем этаже пятиэтажки.День выдался погожим, солнечным, но как я помню, ещё и не очень жарким. Деревья под нашими окнами, если они и были на тот момент уже посажены, могли представлять из себя лишь небольшие хлыстики молодых березок, и иногда во время игры я просто непроизвольно ловил взглядом наш дом.Так однажды мой взгляд уловил какое-то несоответствие, я не понимал ещё какое, но любопытство заставило меня отыскать его. И как же я был удивлен, увидев странную деталь в одном из своих окон: полосатый мешок. Им было завешено с внутренней стороны окно нашего зала. И кроме того, что сей аксессуар выглядел ужасно глупо, в квартире, которую я покинул примерно за час до этого, никого не должно было быть, а значит и повесить подобное недоразумение было некому.Тут же я обратил внимание всех, с кем играл в футбол, на эту странную картину, попутно задавая вопросы: «Точно ли в окне висит какая-то тряпка, похожая на мешок? И мое ли это окно?»Получив общее заключение, что всё, что я вижу, видят и все остальные и да, в моем окне, я с двумя друзьями пошел проверять квартиру изнутри. И когда мы поднялись на третий этаж, прежде чем открыть дверь я посмотрел в замочную скважину: коридор, насколько было видно, заволокло каким-то паром. В растерянности я предложил друзьям посмотреть, что происходит в квартире, через ту же замочную скважину, и они заверили меня, что видят то же самое. Самостоятельно заходить мы не решились, поднялись наверх, чтобы позвать соседа - паренька, который был нас постарше лет на пять-шесть, рассказали ему все что видели, и он, взяв мои ключи, открыл дверь и осмотрел квартиру. Мы же зашли следом, выдержав небольшую паузу. В квартире было всё как всегда, пар испарился без остатка подобно миражу, да и странная тряпка на окне улетучилась вместе с ним.Вторая история произошла тоже в Нижневартовске и примерно в тот же год, что и первая. Это было зимой, вечером, часу так в восьмом. Меня отправили за хлебом, вечер выдался морозным, на улице было темно и безлюдно. Возле самого магазина «Сибирь» в ясном звездном небе я увидел странный предмет - луна овальной формы абсолютно беззвучно перемещалась в небе со скоростью вертолета в северо-восточном направлении, примерно пролетая над Мертвым озером, которое нынче называют Комсомольским. Вот уже сейчас не вспомню, вторая ли луна, али единственная, но помню, что кроме меня еще по меньшей мере двое случайных прохожих на сей странный феномен поглядывали.Третья история произошла буквально несколько лет назад у нас на работе с моим сменщиком, условно назовем его Юрий, человек он уже не молодой, вполне серьезный, и на тот момент ему было немного за шестьдесят, да и, как он уверяет, намерения просто пошутить у него не было. За несколько дней до самого происшествия, о коем и хочу рассказать, он заходил на работу, уже не помню за какой надобностью, но при встрече со мной жаловался на некоторые странности: внезапно гаснущий на время свет, звуки ударов в стену и что-то зеленое, увиденное боковым зрением, промелькнувшее и исчезнувшее на поверхности стола, а точнее у нас стол представляет из себя два стола, сдвинутых в линию. Позже, отодвинув стол от другого стола, в поисках чего-то упавшего в промежуток между ними, мы нашли там обломок старой зеленой линейки.Собственно говоря сама история - это короткий рассказ, поведанный через пару дней после произошедшего события моим сменщиком, заехавшим на работу по каким-то делам, и плюс к тому увиденная мной в видеозаписи на телефоне одного из коллег, которую тот переснял с монитора в комнате охраны. Сразу скажу, что хотел найти и добавить то видео, но не смог его найти, записи были со временем утеряны.Во время рабочего дня Юра очередной раз встал и начал выходить из-за стола, тут по его поверхности что-то проскочило, что он опять уловил боковым зрением, при том движение сопровождалось лязгающим ударом.Подумав о том, что работаем мы под зорким оком видеокамер охраны, Юрий подошел к дежурному охраннику и, посмотрев с ним записанный материал, обнаружил следующий эпизод, ранее мной упомянутый: встав с кресла он выходит, проходя мимо двух наших столов, при этом канцелярские ножницы, лежащие на одном из столов, поворачиваются примерно на сто восемьдесят градусов и перепрыгивают на другой стол, преодолев при этом примерно полуметровое расстояние. После же перелета, совершенного бездушной железякой, Юра с растерянным и удивленным видом осматривает столы со всем их содержимым.После того случая многие коллеги время от времени спрашивали меня, не буйствует ли у нас привидение, на что я всегда отвечал, что оно работает не в мою смену. Заходил по этому поводу и начальник службы безопасности, говорил, что даже поинтересовался историей того места, на котором построен наш салон, при том чего-либо подозрительного найти не смог.Ну и бонусом, если уважаемый редактор не против, впрочем если против, то эту историю можно просто удалить из публикации, так как из мистики в ней только что субъективное восприятие мозгом объективной реальности, хочу представить случай, рассказанный когда-то коллегой по изыскательской работе, о том, как к нему в гости пришла белочка.Сидел он как-то дома после длительного запоя и совершенно трезвый. Вдруг - черт, небольшой такой, с рогами, копытами, классического значит вида, но роста весьма небольшого, ну сантиметров двадцать примерно. Сел черт на телевизор (благо у старых советских телевизоров, в отличие от нынешних, было место, на которое можно было сесть) и начал рожи корчить да дразниться, язык показывать, в моем понимании, по-детски конечно, но болезнь-то вполне взрослая. Злость взяла моего коллегу, схватил он что-то тяжелое, что под руку подвернулось (пепельницу или вазу, уже точно не помню), и запустил в черта с размаху, но попал в экран телевизора. Телевизор приказал долго жить, черт же, успев перепрыгнуть на стол, дико смеясь, просто катался по нему. Ну не прощать же черту такие экономические убытки, так что пришлось моему коллеге бегать за веселым чертиком, пытаясь огорчить его всем, что попадалось под руку. В результате он разгромил все что можно было разгромить у себя дома, черт же при этом совершенно не пострадал, да и как же могло быть иначе, белая горячка все же, в ней нечистый себя как рыба в воде чувствует, там он совершенно неуязвим.

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