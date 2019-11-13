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Истории из жизни

Лесные истории

1) JapanTop
1 месяц назад.
Я в лесу испытывал страх, но такое как ты, Серега, я не хотел бы увидеть ))). Ночевал я как-то зимой один на заброшенной ферме. Протопил печь, закрыл трубу, печь обычная – кирпичная, с чугунной, по-моему, дверью, которая загнулась от температуры и открывалась только при усилии и со скрипом. Перед печью на утро я положил дров. В общем, лёг спать за печью, на нарах, рядом карабин лежит ). И, засыпая, я услышал шорох у печки или в ней - не понятно, думаю - крысы и лежу, слушаю. И вдруг я слышу, как со скрипом открывается дверь печи, которую я с трудом запер, протопив. И после того как она открылась, я услышал мягкие шаги по дровам, как будто кошка прошла. Я схватил карабин, соскочил и медленно пошёл вокруг печки, в надежде, что я увижу закрытую печь. Подхожу - печь открыта, трогаю опять дверцу, а ее реально надо силой толкать.
Короче, просидел я до рассвета с карабином в руках, и чуть рассвело у меня марш бросок был, 18 км до села и без оглядок. После этого на охоте на лося пришлось от медведя убегать по болоту))), и, в общем, я завязал с ночной охотой в одну харю пешком).

2)
Loud Whisper
2 месяца назад.
Летом 1989-го, я еще будучи пацаном, отправился на дальнюю рыбалку на реку, за дальние покосы, от поселка порядка 8 км.
День прошел замечательно, наловил рыбы, отдохнул на природе. Где-то в девятом часу вечера решил сматывать удочки, смеркалось. Мысли были только одни, успеть к ночи домой. Почти собравшись и не успев сделать и шага, услышал на болотах крик моей бабушки, я просто ахренел от того, что крик был отчетливым, и что более удивило, что голос моей бабушки, которая в реальности была дома. Дальше больше, почти сразу крик моего деда, они называли меня по имени, я их слышал очень отчетливо. Вся жесть в том, что голоса шли с болот, где трясина по уши, дикая топь и огромные кочки с качающимся тонким пластом корней травы, а под ними глубокая трясина. И что вы думаете? Я какого-то туда полез. Где-то через час все накрыло жестоким туманом, ничего не видно, темнота наступила быстро, и мои планы вернуться домой до полуночи попросту растаяли. Кругом стояло квакание лягушек и пение ночных птиц, я шел на голоса из непролазной топи трясины, по кочкам, из-под которых вырывался газ метан крупными пузырями. К голосам бабушки и деда присоединился голос отца, что меня совсем дезориентировало, ведь он остался в городе и на работе. Потом к голосам присоединились какие-то песни, мне показалось старинные, такие или подобные пела моя 92 летняя прабабушка, она на то время была еще жива. Голоса звали меня крайне настойчиво, спрашивали где ты, отзовись! Ну я и кричал им в ответ, и тем дальше и глубже залезал в трясину. Часов у меня не было, который час я не знал, лишь примерно, около 1 часа ночи. Я тогда решил не идти дальше в болота, ибо понимал, что если двину дальше, мне конец! Я сел на корягу и закурил, так как застрял плотно и конкретно. И вдруг голос женщины прямо за спиной, ты чего расселся, тебя же ищут! Я аж подскочил от дикого и животного ужаса, я обернулся и кроме плотного тумана ничего не увидел.

Так я просидел всю ночь, до первой зарницы,.. выслушивая скрежет, крики, беснующиеся крики, хохот, хруст леса, голоса родственников, песнопения и бог знает что еще. Я выкарабкался из трясины, вышел на лесную тропу и почти бегом домой.
Уже дома все рассказал деду, бабушке и прабабушке, все что слышал. Они были в шоке, оказывается, никто меня не искал и не думали даже, так как они и не знали, что я иду на дальний кордон. Думали, что я рыбачу поблизости от деревни, и с ночевкой остался с друзьями, с которыми мы частенько рыбачили с ночевкой. Прабабушка, выслушав, сказала, что в тех местах водится леший и нечистая сила. Я, конечно, был не верующий в те времена, да и сейчас не очень, но одно могу сказать с полной уверенностью, что нечисть существует!!! Прабабка сказала, что в молодости она заблудилась в тех же местах, и леший её мотал по лесу три дня, так же зазывая в лес еще глубже, как и меня в трясину.
Можете смеяться, и писать что, мол, лечиться надо, НО... хотя бы раз в жизни испытать такое, то запомнится на всю оставшуюся жизнь.

3)
Вадим Бай
9 месяцев назад.
Не знаю постанова или нет, утверждать не буду, знаю на своем опыте, ходил с детства на охоту, сперва с отцом, потом один, на Белой горе в Казахстане, Алтайские горы, туда ходил на марала, скажу так - многое слышал. Лось ревёт страшно до жути.
Ночью обычно ночевал в охотничьем домике, но редко когда вне его, опасно это очень, однажды ночью читал книгу. У лампы послышались шаги шуршание вздохи такие, как будто что-то большое дышит, как пример - корова или медведь, громко так сопит. Прислушивался где-то с минут 40, ружье приготовил, мало ли думаю, поди, лось забрёл.

Ток они обычно так дышат, тяжело, либо медведь, хотел выйти, но что-то остановило и вовремя. Кто-то или что-то начало дергать дверь, и вот в тот момент у меня волосы зашевелились на загривке, в прямом смысле этого слова. Скажу, хорошо, хоть с внутренней стороны засов стоял, закрывался на ночь. Так вот, погасил лампу и тихо так в углу сел с ружьём, жду, руки трясутся, волосы шевелятся по всему телу от страха, а дверь дёргает это так аккуратно, без шума, и дышит тяжело. Окошечко маленькое, хорошо хоть, но я в него боялся смотреть, через какое-то время, попытавшись открыть дверь, это полезло на крышу, аж все посыпалось и заскрипело. Вот тогда я по-настоящему чуть медвежьей болезнью не заболел, на тот момент, я понял, что это не животное и не человек, оно попыталось то ли учуять что, то ли что, я так и не понял. Но оно сунуло голову или морду в печную трубу, она узковата хорошо была, и так воздух втягивало, меня учуять пытаясь, и тут-то я и не выдержал, больше от страха, чем от храбрости, заорал и пальнул прям в трубу над камином, вверх. Оно завыло как жутко, свалилось с крыши и убежало, а я до утра так и просидел углу, потом собрал все вещи и сбежал оттуда быстрым ходом.

С тех пор прошло 10 лет, и я никогда не возвращался в лес на охоту. Я даже в парке ночью один боюсь находиться с тех пор, а я взрослый мужик, не знаю, кто что говорит и пишет, но нормальный человек после пережитого никогда не захочет испытать. Такое снова врагу не пожелаешь, такой страх пережить. С тех пор и поседел до бороды даже. Хотите - верьте, хотите - нет, но одному в лесу делать нечего...

4)
galstuk1989
5 месяцев назад.
Некоторые пишут стремные связанные с лесом, расскажу историю тогда, которую мне мой дедушка поведал.
В конце 60-х он с другом поехал в деревню, к третьему товарищу, в Тверскую область, тот обещал и в деревне развлечения, и поход по лесам вокруг дня на 3.
Приехали, собрались и пошли в лес втроем. В первый же день, когда делали лагерь, друг деда упал с дерева и вывихнул руку. Решили, что дед остается в палатке, а местный товарищ ведет второго в деревню, к врачу, чтобы вправили руку и дали таблеток каких-нибудь. Ушли, дед остался один. Развел костер, поужинал и лег спать часов в 11 вечера. Ночью просыпается в палатке от странного тревожного ощущения. Думает: ну один, в лесу, в незнакомом месте, это, наверное, нормально. Вылез из палатки попить воды взять.

И тут, говорит, только когда стоял и пил понял, что слышу, как кто-то меня зовет. Женский голос негромко так зовет по имени, откуда-то не очень далеко, дед говорит сначала подумал, что это ребята дураки решили ночью к нему вернуться и не могут найти его в темноте. Он начал в ответ кричать типо: "Ау, я тут". А зов не прекращается, и четко прям слышно, что женский и с как будто подвыванием. Дед стоит, ему становится не по себе (ну человек советский, фильмами ужасов и пугалками не напуганный, тем более коммунист-реалист и все такое). Спустя несколько минут зов прекращается, и почти сразу после этого, метрах в 100, примерно, он слышит, как ломается ветка (судя по звуку, довольно крупная), потом в другой стороне такое же. Дед стоит, говорит, уже в легком ужасе, говорит, натурально начинают вставать волосы дыбом, у него кроме кортика ничего нет, и он понимает, что если это зверь какой-то крупный, то он ничего не сделает этим кортиком ему. Потом опять начался женский зов.
В итоге дед залез в палатку и просидел так до рассвета с кортиком, на жестком нервяке. Под утро настала тишина.
Потом, днем, когда друзья вернулись, он решился рассказать это местному другу. Тот задумался ненадолго и сказал, что он в общем-то слышал от местных, что в этих лесах всякая непонятная муть происходит иногда, но он типо не верил в это и считал, что это страшилки и былины стариков.
Ну вот как-то так.

5)
Сергей Ермаков
4 недели назад.
А ещё случай необычный расскажу, мой родственник всю жизнь работал геологом в западной Сибири, наверное с тех мест, где Серёга видео снимал. Ничего не боялся, столько историй рассказывал страшных, всю жизнь в лесу провел, а под старость лет решил к нам р.коми перебраться, в лесу домик построил. Рыбу ловил, охотился, дневник даже вёл и однажды не пришёл он закупаться, и пенсию не получил.
Пошли искать - как сквозь землю провалился, нет нигде. В избушке нашли ружье, продукты, а 50м. от избушки два резиновых сапога, стоят вместе, как будто из них выдернули его, и штаны нашли 10м. от избы. Крови нет, его нет, милиция тоже была, но дело закрыла, нету тела — нету дела, и ещё, в этом месте пропало в общей сложности 7 человек.

А теперь до меня очередь дошла, ночевал я там много раз и во всякую чушь не верил. Но однажды я пришёл с охоты в эту избу поздно, чай попил и спать упал. А крючка, запора, внутри избушки не было, украли, возможно. Неохота было заморачиваться с запиранием её, а зря! Ночью, примерно 12 часов, на крышу что-то упало, большое и тяжёлое, и начало ходить. Я думаю, сейчас он проломит её, сказать - было страшно, ничего не сказать, терять было нечего — ногой толкнул дверь, ружье вытащил наружу и так со своей пяти зарядки, три раза в воздух стрелнуль. Пламя красное прямо вырвалось из ствола и осыпало пыжами, и тишина. Не стал я ночью проверять, что там, проверил только утром. Всё как обычно, никаких следов зверей или йети не было, только на крыше много еловых веток было.
Может так и пропал мой родственник, столкнулся с чем-то непонятным. Вот такая история была со мной. Да, забыл сказать, через неделю изба сгорела. Может, охотники постарались, а может быть и нет...

Авторы: japan top, Loud Whisper, Вадим Бай, Сергей Ермаков, galstuk1989.
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Новость отредактировал Estellan - 4-11-2021, 20:17
Причина: Стилистика автора сохранена.
4-11-2021, 20:17 by зелёное яблочкоПросмотров: 1 194Комментарии: 10
+28

Ключевые слова: Лес страх изба ночь звуки голоса болото

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Комментарии

#1 написал: Водяная лилия
4 ноября 2021 22:06
+3
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 248
Класс! Люблю я лесные истории.
Зарегистрирован: 13.11.2019
#2 написал: Tanusha13666
Вчера, 01:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (112|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 746
Ой, шикарно! good А от второй аж мурашки 466 vau
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#3 написал: WiccanWolf
Вчера, 01:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 71
Круто! особенно 3я понравилась
Зарегистрирован: 24.04.2012
#4 написал: ebegen31
Вчера, 01:49
+2
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 397
История 2.
Согласитесь, страшно представить, как нечто сверхъестественное зовёт вас голосом родного человека?..

История 3.
Действительно, пережить такое - ужасно. Бедный охотник... С другой стороны, и это "чудо" жалко. Вдруг его ранение было опасным?

Согласен, в лесу одному делать нечего. В принципе, помимо риска столкнуться с нечистой силой.

В целом... Сюжеты будто бы расхожие, но всё равно - пытаешься поставить себя на место героев и начинаешь испытывать страх...

Так что - плюс, спасибо, что разместили здесь эти истории.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#5 написал: Eifersucht
Вчера, 10:45
-1
Группа: Посетители
Репутация: (89|-6)
Публикаций: 20
Комментариев: 2 165
По первой истории. ... "протопил печь и закрыл трубу". Что за нахрен охотник, который не знает, что нельзя закрывать трубу даже когда огонь в печи уже затух и угли превратились в пепел. У меня соседка ещё в 80-х протопила с вечера печь, а утром закрыла трубу и ушла на работу, оставила дома пять своих детей с мужем спящими сладким сном, думала, мол пускай поспят в тепле. Утром пришла, а дети с мужем всё спят такие румяные, только не дышат. С ума сошла.
При холоде спится прекрасно. Холод - это здоровье. Дух дома спас нерадивого охотника. И вряд ли он бы усидел около злополучной печки, человек очень остро реагирует на опасность, скорее он сидел на крыльце или, в крайнем случае на пороге дома с открытой, на всякий случай дверью, чтобы убежать - этого достаточно, чтобы угарный газ выветрился.
Вторая история у меня не складывается в понимание, потому подозреваю, что выдумана для оправдания перед родными какого-то своего подросткового косяка.
Третья история. Если пальнуть в голову с расстояния высоты дома, то вряд ли животное побежит после падения с крыши. А если потустороннее, то вряд ли выстрел будет эффективен, то и падение с крыши бы не было. Мне кажется, что-то случилось с охотником, только он историю додумал ради красного словца.
Четвёртая. Три друга пошли на охоту в конце 60-х. Явно был алкоголь. Нажрались, один какого-то хрена забрался на дерево и сиганул оттуда.
У деда, который мирно поужинал за стопкой развился алкогольный галлюциноз (типичнейший случай).
По пятой истории, участвующему челу вообще нельзя доверять ружьё. Очень хочется спросить у охотников: ребята, вы не знаете, что оружие - это в первую очередь ответственность?
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#6 написал: зелёное яблочко
Вчера, 11:12
+4
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 126
Комментариев: 6 713
Мне вот разбирать эти стори не хотца. Ибо впервые за долгое время проняло меня. Читала, замирая сердцем.. Потом, (в деревне мы сейчас), выйти на улицу вечером было неуютно. С учётом того, что оба дома по бокам нежилые.
А само видео не вставляет. Как то слишком алогично там поведение ГГ.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#7 написал: Jako tako
Вчера, 12:20
+2
Группа: Посетители
Репутация: (180|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 951
У мужика из второй истории очень крепкие нервы… А так все истории до жути страшные. Вот потому я и боюсь леса, тем более ночью.
Обожаю такие истории, спасибо за подборку.
Я только пару дней назад пересматривала это видео с Серегой. Очень всё-таки интересно, что это такое в лесах. Может призраки или правда нечисть.. про то, что это постановка, я даже не думала.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#8 написал: ПИК НИК
Вчера, 14:13
+3
Группа: Посетители
Репутация: (751|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 172
Свои пять копеек...
Как по мне, первая история похожа на правду.
Вторая, третья - чистой воды творчество.
Народ пробует себя, учится писать, смотрит реакцию читателя на разных ресурсах...
Нет желания разбирать все их косяки на молекулы. Скажу кратко лишь, если ночь застала человека далеко от дома и к тому же есть опасность нарваться на диких животных, то любой адекватный сельский житель либо свалит к дому засветло, либо переждёт до утра на месте где его застанет ночь. Ни о каких марш бросках по ночным болотам речи быть не может. Даже первоклашки это знают.
А стрелять из ружей в дымоход?! Это вообще о чём?! Автор комментария похоже никогда не видел охотничье зимовьё. Какие камины? Максимум буржуйка обложенная с трёх сторон кирпичом/камнем и засунуть в неё ружьё, чтобы после выстрелить вверх по трубе, это ещё та "эротическая фантазия"!
Даа...писатели....
Даже если бы была необходимость прогнать зверя выстрелом, первое что приходит на ум , это быстро распахнуть дверь и высунув стволы из избы выстрелить пару раз по направлению в верх. Далее быстрая перезарядка за закрытой дверью и оставаясь на чеку прислушиваться к быстро удаляющимся в чащу леса, шагам ...
Как правило этого достаточно, чтобы спугнуть зверя. Возможно, что он и не уйдет очень далеко до утра и будет ошиваться по близости, но кушать вас он точно передумает.
Вобщем, начиналось интересно,но.......это в основном байки и творчество)
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#9 написал: ebegen31
Вчера, 15:35
+2
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 397
Цитата: ПИК НИК
А стрелять из ружей в дымоход?!


У меня тоже, когда читал, первая мысль была: "Я бы ни за что не выстрелил. Какое там ружьё... сидел бы тихо и ждал, когда эти звуки прекратятся". А Вы ещё добавили скепсиса blush


Цитата: ПИК НИК
Народ пробует себя, учится писать, смотрит реакцию читателя на разных ресурсах...


Жаль*, что сейчас так мало площадок для любителей творчества, где бы не просто регулярно публиковались произведения, но и происходил активный обмен мнениями, возникали бы интересные дискуссии. Где можно было бы пообщаться с интересными людьми - и о творчестве, и вообще, о жизни.

Таких сайтов действительно мало, людям будто бы ничего не интересно. Общая душевная апатия, которая чувствуется и в офлайне, и в сети...

_________


* "И тут Остапа понесло..."
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#10 написал: dr.Zoidberg
Сегодня, 01:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 209
Третья вобще огонь!
Спасибо за качественную подборку!
Аж сам вспомнил свои переживания, что писал про Аристарха.
Всем добра
Зарегистрирован: 11.02.2016
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