Лесные истории

Новость отредактировал Estellan - 4-11-2021, 20:17

Причина: Стилистика автора сохранена.

зелёное яблочко Просмотров: 1 194 Комментарии: 10 +28 4-11-2021, 20:17 by

1) JapanTop1 месяц назад.Я в лесу испытывал страх, но такое как ты, Серега, я не хотел бы увидеть ))). Ночевал я как-то зимой один на заброшенной ферме. Протопил печь, закрыл трубу, печь обычная – кирпичная, с чугунной, по-моему, дверью, которая загнулась от температуры и открывалась только при усилии и со скрипом. Перед печью на утро я положил дров. В общем, лёг спать за печью, на нарах, рядом карабин лежит ). И, засыпая, я услышал шорох у печки или в ней - не понятно, думаю - крысы и лежу, слушаю. И вдруг я слышу, как со скрипом открывается дверь печи, которую я с трудом запер, протопив. И после того как она открылась, я услышал мягкие шаги по дровам, как будто кошка прошла. Я схватил карабин, соскочил и медленно пошёл вокруг печки, в надежде, что я увижу закрытую печь. Подхожу - печь открыта, трогаю опять дверцу, а ее реально надо силой толкать.Короче, просидел я до рассвета с карабином в руках, и чуть рассвело у меня марш бросок был, 18 км до села и без оглядок. После этого на охоте на лося пришлось от медведя убегать по болоту))), и, в общем, я завязал с ночной охотой в одну харю пешком).2)Loud Whisper2 месяца назад.Летом 1989-го, я еще будучи пацаном, отправился на дальнюю рыбалку на реку, за дальние покосы, от поселка порядка 8 км.День прошел замечательно, наловил рыбы, отдохнул на природе. Где-то в девятом часу вечера решил сматывать удочки, смеркалось. Мысли были только одни, успеть к ночи домой. Почти собравшись и не успев сделать и шага, услышал на болотах крик моей бабушки, я просто ахренел от того, что крик был отчетливым, и что более удивило, что голос моей бабушки, которая в реальности была дома. Дальше больше, почти сразу крик моего деда, они называли меня по имени, я их слышал очень отчетливо. Вся жесть в том, что голоса шли с болот, где трясина по уши, дикая топь и огромные кочки с качающимся тонким пластом корней травы, а под ними глубокая трясина. И что вы думаете? Я какого-то туда полез. Где-то через час все накрыло жестоким туманом, ничего не видно, темнота наступила быстро, и мои планы вернуться домой до полуночи попросту растаяли. Кругом стояло квакание лягушек и пение ночных птиц, я шел на голоса из непролазной топи трясины, по кочкам, из-под которых вырывался газ метан крупными пузырями. К голосам бабушки и деда присоединился голос отца, что меня совсем дезориентировало, ведь он остался в городе и на работе. Потом к голосам присоединились какие-то песни, мне показалось старинные, такие или подобные пела моя 92 летняя прабабушка, она на то время была еще жива. Голоса звали меня крайне настойчиво, спрашивали где ты, отзовись! Ну я и кричал им в ответ, и тем дальше и глубже залезал в трясину. Часов у меня не было, который час я не знал, лишь примерно, около 1 часа ночи. Я тогда решил не идти дальше в болота, ибо понимал, что если двину дальше, мне конец! Я сел на корягу и закурил, так как застрял плотно и конкретно. И вдруг голос женщины прямо за спиной, ты чего расселся, тебя же ищут! Я аж подскочил от дикого и животного ужаса, я обернулся и кроме плотного тумана ничего не увидел.Так я просидел всю ночь, до первой зарницы,.. выслушивая скрежет, крики, беснующиеся крики, хохот, хруст леса, голоса родственников, песнопения и бог знает что еще. Я выкарабкался из трясины, вышел на лесную тропу и почти бегом домой.Уже дома все рассказал деду, бабушке и прабабушке, все что слышал. Они были в шоке, оказывается, никто меня не искал и не думали даже, так как они и не знали, что я иду на дальний кордон. Думали, что я рыбачу поблизости от деревни, и с ночевкой остался с друзьями, с которыми мы частенько рыбачили с ночевкой. Прабабушка, выслушав, сказала, что в тех местах водится леший и нечистая сила. Я, конечно, был не верующий в те времена, да и сейчас не очень, но одно могу сказать с полной уверенностью, что нечисть существует!!! Прабабка сказала, что в молодости она заблудилась в тех же местах, и леший её мотал по лесу три дня, так же зазывая в лес еще глубже, как и меня в трясину.Можете смеяться, и писать что, мол, лечиться надо, НО... хотя бы раз в жизни испытать такое, то запомнится на всю оставшуюся жизнь.3)Вадим Бай9 месяцев назад.Не знаю постанова или нет, утверждать не буду, знаю на своем опыте, ходил с детства на охоту, сперва с отцом, потом один, на Белой горе в Казахстане, Алтайские горы, туда ходил на марала, скажу так - многое слышал. Лось ревёт страшно до жути.Ночью обычно ночевал в охотничьем домике, но редко когда вне его, опасно это очень, однажды ночью читал книгу. У лампы послышались шаги шуршание вздохи такие, как будто что-то большое дышит, как пример - корова или медведь, громко так сопит. Прислушивался где-то с минут 40, ружье приготовил, мало ли думаю, поди, лось забрёл.Ток они обычно так дышат, тяжело, либо медведь, хотел выйти, но что-то остановило и вовремя. Кто-то или что-то начало дергать дверь, и вот в тот момент у меня волосы зашевелились на загривке, в прямом смысле этого слова. Скажу, хорошо, хоть с внутренней стороны засов стоял, закрывался на ночь. Так вот, погасил лампу и тихо так в углу сел с ружьём, жду, руки трясутся, волосы шевелятся по всему телу от страха, а дверь дёргает это так аккуратно, без шума, и дышит тяжело. Окошечко маленькое, хорошо хоть, но я в него боялся смотреть, через какое-то время, попытавшись открыть дверь, это полезло на крышу, аж все посыпалось и заскрипело. Вот тогда я по-настоящему чуть медвежьей болезнью не заболел, на тот момент, я понял, что это не животное и не человек, оно попыталось то ли учуять что, то ли что, я так и не понял. Но оно сунуло голову или морду в печную трубу, она узковата хорошо была, и так воздух втягивало, меня учуять пытаясь, и тут-то я и не выдержал, больше от страха, чем от храбрости, заорал и пальнул прям в трубу над камином, вверх. Оно завыло как жутко, свалилось с крыши и убежало, а я до утра так и просидел углу, потом собрал все вещи и сбежал оттуда быстрым ходом.С тех пор прошло 10 лет, и я никогда не возвращался в лес на охоту. Я даже в парке ночью один боюсь находиться с тех пор, а я взрослый мужик, не знаю, кто что говорит и пишет, но нормальный человек после пережитого никогда не захочет испытать. Такое снова врагу не пожелаешь, такой страх пережить. С тех пор и поседел до бороды даже. Хотите - верьте, хотите - нет, но одному в лесу делать нечего...4)galstuk19895 месяцев назад.Некоторые пишут стремные связанные с лесом, расскажу историю тогда, которую мне мой дедушка поведал.В конце 60-х он с другом поехал в деревню, к третьему товарищу, в Тверскую область, тот обещал и в деревне развлечения, и поход по лесам вокруг дня на 3.Приехали, собрались и пошли в лес втроем. В первый же день, когда делали лагерь, друг деда упал с дерева и вывихнул руку. Решили, что дед остается в палатке, а местный товарищ ведет второго в деревню, к врачу, чтобы вправили руку и дали таблеток каких-нибудь. Ушли, дед остался один. Развел костер, поужинал и лег спать часов в 11 вечера. Ночью просыпается в палатке от странного тревожного ощущения. Думает: ну один, в лесу, в незнакомом месте, это, наверное, нормально. Вылез из палатки попить воды взять.И тут, говорит, только когда стоял и пил понял, что слышу, как кто-то меня зовет. Женский голос негромко так зовет по имени, откуда-то не очень далеко, дед говорит сначала подумал, что это ребята дураки решили ночью к нему вернуться и не могут найти его в темноте. Он начал в ответ кричать типо: "Ау, я тут". А зов не прекращается, и четко прям слышно, что женский и с как будто подвыванием. Дед стоит, ему становится не по себе (ну человек советский, фильмами ужасов и пугалками не напуганный, тем более коммунист-реалист и все такое). Спустя несколько минут зов прекращается, и почти сразу после этого, метрах в 100, примерно, он слышит, как ломается ветка (судя по звуку, довольно крупная), потом в другой стороне такое же. Дед стоит, говорит, уже в легком ужасе, говорит, натурально начинают вставать волосы дыбом, у него кроме кортика ничего нет, и он понимает, что если это зверь какой-то крупный, то он ничего не сделает этим кортиком ему. Потом опять начался женский зов.В итоге дед залез в палатку и просидел так до рассвета с кортиком, на жестком нервяке. Под утро настала тишина.Потом, днем, когда друзья вернулись, он решился рассказать это местному другу. Тот задумался ненадолго и сказал, что он в общем-то слышал от местных, что в этих лесах всякая непонятная муть происходит иногда, но он типо не верил в это и считал, что это страшилки и былины стариков.Ну вот как-то так.5)Сергей Ермаков4 недели назад.А ещё случай необычный расскажу, мой родственник всю жизнь работал геологом в западной Сибири, наверное с тех мест, где Серёга видео снимал. Ничего не боялся, столько историй рассказывал страшных, всю жизнь в лесу провел, а под старость лет решил к нам р.коми перебраться, в лесу домик построил. Рыбу ловил, охотился, дневник даже вёл и однажды не пришёл он закупаться, и пенсию не получил.Пошли искать - как сквозь землю провалился, нет нигде. В избушке нашли ружье, продукты, а 50м. от избушки два резиновых сапога, стоят вместе, как будто из них выдернули его, и штаны нашли 10м. от избы. Крови нет, его нет, милиция тоже была, но дело закрыла, нету тела — нету дела, и ещё, в этом месте пропало в общей сложности 7 человек.А теперь до меня очередь дошла, ночевал я там много раз и во всякую чушь не верил. Но однажды я пришёл с охоты в эту избу поздно, чай попил и спать упал. А крючка, запора, внутри избушки не было, украли, возможно. Неохота было заморачиваться с запиранием её, а зря! Ночью, примерно 12 часов, на крышу что-то упало, большое и тяжёлое, и начало ходить. Я думаю, сейчас он проломит её, сказать - было страшно, ничего не сказать, терять было нечего — ногой толкнул дверь, ружье вытащил наружу и так со своей пяти зарядки, три раза в воздух стрелнуль. Пламя красное прямо вырвалось из ствола и осыпало пыжами, и тишина. Не стал я ночью проверять, что там, проверил только утром. Всё как обычно, никаких следов зверей или йети не было, только на крыше много еловых веток было.Может так и пропал мой родственник, столкнулся с чем-то непонятным. Вот такая история была со мной. Да, забыл сказать, через неделю изба сгорела. Может, охотники постарались, а может быть и нет...Авторы: japan top, Loud Whisper, Вадим Бай, Сергей Ермаков, galstuk1989.

Ключевые слова: Лес страх изба ночь звуки голоса болото

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