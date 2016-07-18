Симбиот

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:32

Причина: Стилистика автора сохранена.

Loyd Просмотров: 173 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 02:32 by

Недавно встретился со старым приятелем, с которым не виделись около десяти лет. Посидели за рюмкой чая, вспомнили «преданья старины глубокой», сбегали ещё за одной, после которой он и рассказал непонятный случай из своей жизни. Что это было сложно сказать, сам он сделал вывод, что это нечто из разряда симбиоза, существующего в живой природе. Дальше от его лица:«После того, как умерла жена у моего двоюродного дядьки, он совсем замкнулся. Детей у них не было, а найти кого-то взамен жены не хотел, ну не хочет человек знакомиться и всё, хотя мужик видный, при деньгах. Дом, работа, дом, работа вот и вся жизнь. А что совсем хреновое, так то, что по жене убивался ежеминутно, переживал сильно, страдал, мучился, сохнуть стал на глазах, часто болеть.Прошло, наверное, года два-три, стал он себя совсем неважно чувствовать. Мать просила меня к нему ездить время от времени, проведать, как он там. А как, как? Фигово. Скелет ходячий практически, но держится молодцом. К врачам идти отказывается, говорит, что с ним всё в порядке.Однажды звонят его соседи, говорят, что того скорая забрала. Приехали в больницу, врачи сказали, был припадок и вроде, как инфаркт, сердце на три минуты остановилось, но всё обошлось, спасли его.После этого он пошёл на поправку, румяный стал, как младенец, стал вес набирать, даже бегать начал по утрам, что вообще из ряда вон, зажил человек, короче. Врачи только руками развели, да репы свои плешивые почесали.В тот день, как обычно, приехал к нему, посидели. Спрашивал его, как он так выкарабкался, а он улыбается, говорит, мол, как-то само получилось.Потом я поехал домой. Выхожу из подъезда и что-то дёрнуло на его окно посмотреть, знаю же, что он не провожает так, не смотрит, как гости уходят. Вижу, штора в сторону отходит, и кто-то смотрит не меня, но это не он. Точно знаю, что в квартире кроме нас никого не было. Лица не разберу, как-то всё расплывчато, но похоже, что женское. Увидела она или оно, что смотрю на неё, и тут же штору задёрнула.Позвонил дядьке из машины, спросил кто это, он утверждает, что дома один, а голос дрожит. Потом ещё несколько раз, как приезжал, это нечто видел в окне, а дядька продолжает утверждать, что у него никого нет, даже злиться на меня стал. Но я ж не идиот, вижу женщину, но лица всё равно не разберу. Стал уже думать, что приведение его жены, но та была полная, а эта стройная. Пытался сфоткать, на фото ничего нет кроме штор.Опять с расспросами к дядьке, он меня перестал к себе пускать после этого. Обиделся сильно якобы, но чую, скрывает что-то.И вот что мне подумалось, на уровне бреда конечно, а вдруг, когда он три минуты был мёртв, на той стороне подцепил кого-то, начал, так сказать, взаимовыгодное сотрудничество. Теперь оно подпитывает его жизненной энергией, а он его эмоциями страдания. Нечто это видно только через стекло, которое световой поток преломляет под определённым углом. Такой вот симбиоз на астральном уровне.Вроде это всё плохо, ненормально, но ведь ему лучше стало, человек вкус жизни почувствовал. Вот и поди разбери, что к чему в этой жизни».Вот такая история, судить не возьмусь….2021.

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