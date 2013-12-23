Приворот

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:21

Причина: Стилистика автора сохранена.

ebegen31 Просмотров: 951 Комментарии: 25 +7 Сегодня, 04:21 by

Когда-то я делал приворот на кладбище. Заключался он в том, что надо было взять два фото - своё и любимой, в полночь, при свете горящей восковой свечи, произнести над ними определённое заклинание, потом сшить фотографии красной нитью, положить их в конверт, заклеить его воском свечи, ещё раз что-то проговорив и в следующую полночь прийти с этим конвертом на кладбище. Там следовало заранее найти могилу, где похоронена девушка, умершая невинной, или хотя бы просто юная девушка, оставшаяся незамужней. Мысленно поговорив с ней, рассказав о своей тоске и попросив помощи в привлечении любимой, надо было закопать конверт на могиле так, чтобы его потом не нашли.Я всё проделывал согласно указаниям, пока дело не дошло до кладбища. В Германии деревенские кладбища совсем не страшные, они небольшие, аккуратные, можно даже сказать, уютные. Мне не составило проблемы зайти на одно из таких кладбищ в ночное время. Нужную могилу я знал давно. Это была девушка шестнадцати лет, которую сбила машина, когда она поздним вечером возвращалась домой на скутере. Мне стало неловко закапывать конверт - для этого пришлось бы разгребать декоративные камешки, а также была опасность повредить растущие на могиле цветы. И я спрятал конверт в кусты за памятником.В общем, ритуал не возымел последствий, хотя я их отчаянно ждал. Я думаю (если всё это вообще не полная ерунда), что душа девушки была не готова мне помочь. Там, на могиле, я вдруг ощутил нечто похожее на волны сопереживания и сожаления. Они исходили откуда-то извне, казалось, источник их находился совсем рядом. Может быть, это девушка так давала знать, что бессильна поддержать меня в моих устремлениях.Но я до сих пор верю, что встречусь с той, кого пытался приворожить.

Ключевые слова: Могила кладбище приворот авторская история

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