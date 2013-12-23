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Истории из жизни

Приворот

Когда-то я делал приворот на кладбище. Заключался он в том, что надо было взять два фото - своё и любимой, в полночь, при свете горящей восковой свечи, произнести над ними определённое заклинание, потом сшить фотографии красной нитью, положить их в конверт, заклеить его воском свечи, ещё раз что-то проговорив и в следующую полночь прийти с этим конвертом на кладбище. Там следовало заранее найти могилу, где похоронена девушка, умершая невинной, или хотя бы просто юная девушка, оставшаяся незамужней. Мысленно поговорив с ней, рассказав о своей тоске и попросив помощи в привлечении любимой, надо было закопать конверт на могиле так, чтобы его потом не нашли.

Я всё проделывал согласно указаниям, пока дело не дошло до кладбища. В Германии деревенские кладбища совсем не страшные, они небольшие, аккуратные, можно даже сказать, уютные. Мне не составило проблемы зайти на одно из таких кладбищ в ночное время. Нужную могилу я знал давно. Это была девушка шестнадцати лет, которую сбила машина, когда она поздним вечером возвращалась домой на скутере. Мне стало неловко закапывать конверт - для этого пришлось бы разгребать декоративные камешки, а также была опасность повредить растущие на могиле цветы. И я спрятал конверт в кусты за памятником.

В общем, ритуал не возымел последствий, хотя я их отчаянно ждал. Я думаю (если всё это вообще не полная ерунда), что душа девушки была не готова мне помочь. Там, на могиле, я вдруг ощутил нечто похожее на волны сопереживания и сожаления. Они исходили откуда-то извне, казалось, источник их находился совсем рядом. Может быть, это девушка так давала знать, что бессильна поддержать меня в моих устремлениях.

Но я до сих пор верю, что встречусь с той, кого пытался приворожить.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:21
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 04:21 by ebegen31Просмотров: 951Комментарии: 25
+7

Ключевые слова: Могила кладбище приворот авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:40
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 125
Комментариев: 6 677
Не надо ворожить.. Может у вселенной лучшие планы на вас.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 07:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 334
Без ворожбы никак чтоли неполучается?
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#3 написал: Luminary
Сегодня, 09:18
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 15
Комментариев: 1 682
Автор, вы случайно не росли без отца?
Зарегистрирован: 20.01.2014
    
#4 написал: daytaler
Сегодня, 10:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (94|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 240
Цитата: зелёное яблочко
Может у вселенной лучшие планы на вас.

В материальной вселенной? Только одно на уме, чтобы мы размножались как кролики, мы для нее и её деток: вкусная, смешная, говорящая еда. Материальный разум всем прописал один и тот же шаблон: построить дом, посадить дерево и вырастить детей. Плевать Он хотел на спасение души.
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#5 написал: conjure one
Сегодня, 10:13
+4
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (7992|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 926
История, в общем-то, о том, как поступать не следует, но от отчаяния или неуверенности в себе, люди совершают вот такие обряды. Советы в данном случае давать дело неблагодарное, и тем не менее, как бы тяжело не было, не нужно зацикливаться на одном человеке, если нет взаимности. Мир намного разнообразнее и в нем достаточно интересных людей, просто оглянитесь вокруг.

Цитата: зелёное яблочко
Может у вселенной лучшие планы на вас.


Соглашусь с Яблочком.

За историю поставлю плюс, потому как откровенность можно и поддержать.
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#6 написал: daytaler
Сегодня, 10:50
-2
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Репутация: (94|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 240
Цитата: Kreisleiter13
Без ворожбы никак чтоли неполучается?

Автор небось еще верит в «нитакую»
Собственно, женщина же, это и есть ведь – взрослый ребёнок. Иногда забавный. Иногда – безжалостный и злой.
Сергей Мавроди - Карцер – репортаж из ада. Из спецсизо 99 1
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:09
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 125
Комментариев: 6 677
Цитата: daytaler
Цитата: Kreisleiter13
Без ворожбы никак чтоли неполучается?

Автор небось еще верит в «нитакую»
Собственно, женщина же, это и есть ведь – взрослый ребёнок. Иногда забавный. Иногда – безжалостный и злой.
Сергей Мавроди - Карцер – репортаж из ада. Из спецсизо 99 1

А кто то вообще из скорбного заведения пишет sweat_smile
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#8 написал: daytaler
Сегодня, 11:23
-4
Группа: Посетители
Репутация: (94|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 240
А вообще, правильно автор, так с ними и надо поступать, с этими бабами. А что? Приворожил, и все, дама в шляпе. Тратится на нее не надо, пользуйся ее телом, пока могёшь, а потом разворожил, и поминай как знаешь. Или они тебя очаруют, или ты их первым приворожишь.

Luminary, вы такая сегодня обворожительная на аватарке.
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#9 написал: Jako tako
Сегодня, 11:30
+2
Группа: Посетители
Репутация: (173|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 943
Ведь кто-то же автору посоветовал это сделать. А для стран есть какие-то различия в ритуалах чёрной магии? satisfied может это повлияло? Я считаю, что у пар, созданных таким образом, не будет полноценного счастья. Не говоря уже о том, что в любимом человеке можно легко разочароваться. И что с ним (человеком) потом делать?
На счёт кладбищ в Германии согласна. В Европе в принципе другое отношение к такого рода местам. Уже после определенного года жизни здесь я перестала их бояться. Идёшь вечером, а там люди ходят и лампады горят на каждой могиле (особенно в праздники). Крипово.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#10 написал: daytaler
Сегодня, 11:44
-2
Группа: Посетители
Репутация: (94|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 240
Цитата: Jako tako
Ведь кто-то же автору посоветовал это сделать.

Кто нашептывает мысль? Сатана, батя. Молодец автор! А почему только одну? Видать, слабёхонек. Хотя, да, видать вопрос стоит в метраже жилплощади. А чего мелочится? Вон, у Абдулы было сколько, и тут daytaler стал загибать пальцы к ладоням: Зарина, Джамиля, Гюзель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия, Гюльчатай.

— Абдулла! У тебя ласковые жёны! Мне с ними хорошо!
— Я дарую тебе их! Когда я подожгу нефть, тебе будет хорошо, совсем хорошо!
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#11 написал: daytaler
Сегодня, 12:13
-1
Группа: Посетители
Репутация: (94|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 240
За мои зеленые глаза
Называешь ты меня колдуньей,
Говоришь ты это мне не зря,
Сердце у тебя я забрала.
Все меня ругают, что женат,
Что уже детишек у вас двое,
Что же делать мне с тобой тогда,
Что же делать мне с тобою?

А я вовсе не колдунья,
Я любила и люблю.
Это мне судьба послала
Грешную любовь мою.
Не судите строго, люди,
Пожалей меня, родня,
Видно, в жизни суждено мне
Выпить грешного вина.

4STORцы, подпевайте!

Эй, да-ра да-ра, дэ-ра,
Ай, да-да-да-да-да-да.
Эй, да-ра да-ра, дэ-ра,
Ай, да-да-да-да-да-да.
Эй, да-ра да-ра, дэ-ра,
Ай, да-да-да-да-да-да.
Эй, да-ра да-ра, дэ-ра,
Ай, да-да-да-да.

Цитата: Jako tako
не будет полноценного счастья

Счастье — это когда у тебя все дома.
Здесь daytaler крутит пальцем у виска.
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#12 написал: marzzz
Сегодня, 14:49
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (636|0)
Публикаций: 108
Комментариев: 7 353
Я не привораживала. Но прониклась процессом, который делал другой человек. Методично просмотрела видос. Предполагаю, подключилась, и не хило. Нет, любимый на пороге не возник, не написал, не позвонил. Вообще никак не проявился. Но через день моя дочь ослепла на один глаз. Потому что её мать - великовозрастная идиотка!!!! Прилетела обратка. Высшие силы щелкнули по больному - по ребенку. Ибо не хрена соваться.
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#13 написал: Lesa
Сегодня, 15:12
+3
Группа: Посетители
Репутация: (173|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 472
Цитата: daytaler
За мои зеленые глаза
Называешь ты меня колдуньей,
Говоришь ты это мне не зря,
Сердце у тебя я забрала.
Все меня ругают, что женат,
Что уже детишек у вас двое,
Что же делать мне с тобой тогда,
Что же делать мне с тобою?

А я вовсе не колдунья,
Я любила и люблю.
Это мне судьба послала
Грешную любовь мою.
Не судите строго, люди,
Пожалей меня, родня,
Видно, в жизни суждено мне
Выпить грешного вина.

4STORцы, подпевайте!

Эй, да-ра да-ра, дэ-ра,
Ай, да-да-да-да-да-да.
Эй, да-ра да-ра, дэ-ра,
Ай, да-да-да-да-да-да.
Эй, да-ра да-ра, дэ-ра,
Ай, да-да-да-да-да-да.
Эй, да-ра да-ра, дэ-ра,
Ай, да-да-да-да.

Цитата: Jako tako
не будет полноценного счастья

Счастье — это когда у тебя все дома.
Здесь daytaler крутит пальцем у виска.


Капец ты упоролся)
Зарегистрирован: 15.12.2011
 
#14 написал: Jako tako
Сегодня, 15:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (173|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 943
daytaler
Если бы почтой разрешалось высылать лекарственные средства, я бы отправила Вам коробку седативных. smile
marzzz
Возможно это просто совпадение.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#15 написал: marzzz
Сегодня, 16:18
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (636|0)
Публикаций: 108
Комментариев: 7 353
Цитата: Jako tako
marzzz
Возможно это просто совпадение.

Нет, это не совпадение.

Иногда меня несёт. Друг мой дьявол встаёт за левым плечом и нашёптывает. Тогда ухожу в отрыв. Подробности, с вашего позволения, сливать не буду, но ..., скажем так, с удовольствием участвую в шабашах ведьм. Подключаюсь к эгрегору. Включаю обиженную суку. Жажду мести и крови. Я не умею прощать . Пусть бог прощает, это его миссия. А я - человек. Если снимаю негатив с себя, то только при условии, что обратка должна обязательно прилететь обидчику.
В предпоследний раз было просто чудесно. Я ликовала. Написал тот, на кого прилетело: хорош колдовать, у нас дома все цветы засохли. То-то! Пусть скажет спасибо, что сами живы- здоровы остались. Но в последний раз не срослось. На дочь вернулось. Ну, что ж, прищемило ведьме хвост! Переживём. stuck_out_tongue_winking_eye
Я чётко осознаю, что делаю. Увы, случайностей и совпадений у меня не бывает. Только закономерности. И я готова отвечать за свои действия. За ценой не постою.
Всегда говорила, что самое ценное - человеческая жизнь. Это утверждение - фикция, конечно. Пустышка. Жизнь человека - событие временное. Тело - всего лишь временное пристанище для бессмертной души. На самом деле нет ничего ценнее ни жизни, а самой души. Вот за нее и ведется невидимая война. Свою я готова заложить. Но души своих детей - нет. Поэтому, высшие силы тормозят именно таким способом: бьют по больному. Хороший такой электрошокер. Хватает на время.
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#16 написал: daytaler
Сегодня, 17:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (94|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 240
Цитата: Jako tako
Если бы почтой разрешалось высылать лекарственные средства, я бы отправила Вам коробку седативных.

Пришлите конфеты шоколадные с вишней в ликёре Solidanosc, они продаются в коробке жестяной, называются Zlota Wisnia. Когда получу посылку, то неотменно за вас поставлю свечу в церкви, за здравие конечно.
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#17 написал: daytaler
Сегодня, 17:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: (94|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 240
Приворот по-русски. Чтобы мужчина сделал правильный выбор — нужна бутылка водки и ты со страшными подругами.
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#18 написал: marzzz
Сегодня, 17:56
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (636|0)
Публикаций: 108
Комментариев: 7 353
Цитата: daytaler
Приворот по-русски. Чтобы мужчина сделал правильный выбор — нужна бутылка водки и ты со страшными подругами.

Уважаемый, а не всегда срабатывает. Иногда они остаются со страшными подругами. Именно после того, как водка выветрится. Парадокс, но факт.
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#19 написал: daytaler
Сегодня, 18:19
+1
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Репутация: (94|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 240
Цитата: daytaler
За мои зеленые глаза
Называешь ты меня колдуньей

У беды глаза зелёные,
Не простят, не пощадят.
С головой иду склонённою,
Виноватый прячу взгляд.
В поле ласковое выйду я
И заплачу над собой.
Кто же боль такую выдумал?
И за что мне эта боль…

Я не думал, просто вышло так,
По судьбе, не по злобе.
Не тобой рубашка вышита,
Чтоб я нравился тебе.
И не ты со мною об руку
Из гостей идёшь домой,
И нельзя мне даже облаком
Плыть по небу над тобой.

В нашу пору мы не встретились,
Свадьбы сыграны давно.
Для тебя быть лишним третьим мне,
Знать, навеки суждено.
Ночи, ночи раскалённые
Сон-травою шелестят,
И беды глаза зелёные,
Неотступные глядят.

https://youtu.be/sMRvY2Tb57c
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#20 написал: daytaler
Сегодня, 19:13
+1
Группа: Посетители
Репутация: (94|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 240
Цитата: marzzz
Уважаемый, а не всегда срабатывает. Иногда они остаются со страшными подругами. Именно после того, как водка выветрится.

Широка река, глубока река
Не доплыть тебе с того бережка
Тучи низкие прячут лунный свет
Полететь бы мне, да вот крыльев нет
Во сыром бору злой огонь кипит
Конь черней чем ночь у огня стоит
Бьёт копытом он - ищет седока
Оттолкнул тот конь наши берега

Бабоньки 4STORa, подпевайте:

Постучалась в дом боль незваная
Вот она любовь окаянная
Коротаем мы ночи длинные
Нелюбимые с нелюбимыми
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#21 написал: marzzz
Сегодня, 19:25
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (636|0)
Публикаций: 108
Комментариев: 7 353
Цитата: daytaler
Цитата: marzzz
Уважаемый, а не всегда срабатывает. Иногда они остаются со страшными подругами. Именно после того, как водка выветрится.

Широка река, глубока река
Не доплыть тебе с того бережка
Тучи низкие прячут лунный свет
Полететь бы мне, да вот крыльев нет
Во сыром бору злой огонь кипит
Конь черней чем ночь у огня стоит
Бьёт копытом он - ищет седока
Оттолкнул тот конь наши берега

Бабоньки 4STORa, подпевайте:

Постучалась в дом боль незваная
Вот она любовь окаянная
Коротаем мы ночи длинные
Нелюбимые с нелюбимыми

Уважаю творчество Кадышевой, хотя не слушаю. Не мое.
Но поспорю насчёт выделенного. Нелюбимые с нелюбимыми? Да херь! В контексте обсуждаемого пару постов выше.
И вообще. Палево. Давай о рассказе. А не песни фольклора цитировать!
Тебе есть что сказать по факту! Нет? Тогда отдохни уже.
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#22 написал: NatLi
Сегодня, 19:49
+2
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 99
Цитата: daytaler
Бабоньки 4STORa, подпевайте:


Поёт человек и всё тут! smile Заводим другую -

"За рекою белый дом
В облаках витает.
До утра в окне твоем
Огонек не тает.
Мне бы лодку раздобыть,
Да не в ночь затея.
Мне бы реку переплыть -
Плавать не умею.

Глубока Ока - вброд не перейти.
А любовь-река - глубже не найти.
Рухну в синеву - только позови.
А не доплыву - утону в любви,
утону в любви...

А река волной грозит,
Как любовь в неволе.
Верный друг мне вслед кричит:
"Ошалел ты что ли?!"
Доплыву, не доплыву,
Страх меня не гложет.
И на помощь не зову -
Кто ж в любви поможет!

Глубока Ока - вброд не перейти.
А любовь-река - глубже не найти.
Рухну в синеву - только позови.
А не доплыву - утону в любви,
утону в любви...

Вот и берег твой крутой,
Белый дом над яром.
Под окном соперник мой
Мучает гитару.
И стою я у реки,
Головой поникнув,
Утопиться бы с тоски -
Да ведь только выплыл!

Глубока Ока - вброд не перейти.
А любовь-река - глубже не найти.
Рухну в синеву - только позови.
А не доплыву - утону в любви,
утону в любви..."
Зарегистрирован: 14.06.2012
#23 написал: daytaler
Сегодня, 22:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (94|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 240
Приворотное зелье
Если взять кило брусники,
Старушачьего говна,
Триста граммов купороса,
Семена репья и льна,
Конопли чуток добавить,
И рептилии яйцо,
Дунуть, плюнуть и поставить
В полнолунье на крыльцо,
Горсть махорки, ложку теста
И кусочек колбасы,
Протереть потом всё вместе
Сквозь семейные трусы,
Два часа отвар целебный
В скипидаре настоять,
А потом по чайной ложке
Мужу в пищу добавлять,
Твой мужик завяжет сразу
Кобелиться, водку пить
И за спичками к соседкам
Похотливым заходить,
Будет он тебе зарплату
И заначку отдавать,
Долг супружеский постельный
Ежедневно исполнять
Но смотри, не проболтайся
Об алхимии своей,
------------------------------------------
Еcли муж чего узнает,
Ты получишь 3ВЕздюлей!
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#24 написал: Estellan
Сегодня, 22:35
0
Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 252
Комментариев: 2 893
daytaler
Вы сейчас договоритесь до бана. Я вам это гарантирую.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                
#25 написал: ebegen31
Сегодня, 23:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (41|0)
Публикаций: 29
Комментариев: 371
зелёное яблочко, спасибо)
Это давно было.

Kreisleiter13, надеюсь, что так или иначе получится)

Luminary, нет, рос с отцом и с матерью.

conjure one, спасибо за хорошие слова. Да, я понимаю, вокруг много прекрасных людей.

Цитата: Jako tako
В Европе в принципе другое отношение к такого рода местам.


Здесь на кладбищах атмосфера совсем другая. Просто многое устроено не так, как у нас.


marzzz, надеюсь, Ваша дочь сейчас здорова.
Зарегистрирован: 5.10.2012
 
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