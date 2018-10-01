Ведьмина могила

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:37

Сделано_в_СССР Просмотров: 15 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:37 by

Однажды ночью, в небольшом американском городке, девушка устроила вечеринку и пригласила всех своих друзей из школы. Было много мальчиков и девочек и в конце вечеринки, уже глубокой ночью они стали рассказывать друг другу страшные истории.Один парень сказал, что слышал городскую легенду о старом кладбище, которое было расположено около дома девушки. Согласно легенде, в середине кладбища похоронили старуху, о которой ходили слухи, что она ведьма. Говорили, если в полночь встать на её могилу, то она утащит вас в ад.“Я никогда не приближался к кладбищу после наступления темноты”, - сказал другой мальчик.“Вы все, сборище дурачков”, - засмеялась девушка, которая устроила вечеринку. “Это – просто глупое суеверие. Я не могу поверить, что вы серьёзно отнеслись к этому”.Мальчик, который рассказал историю, повернулся к ней и скривился: “Легко быть храброй, сидя в безопасности у себя дома, совсем другое дело, когда ты окажешься на кладбище”.“Ничего бы не изменилось”, - немедленно сказала девушка.“Хорошо, тогда докажи это”, - сказал мальчик. - “Мы все пойдём на кладбище и подождём снаружи, а ты войдёшь на кладбище и встанешь на могилу ведьмы”.“Могила меня не страшит”, - сказала девушка. - “Я прямо сейчас это сделаю”.“Вы должны будете доказать, что действительно сделали это,” - сказал мальчик. - “Иначе Вы могли бы пойти на попятный.”Парень взял нож с кухонного стола и передал ей.“Воткни это нож в могилу”, - сказал он. - “Тогда мы точно поймём, что ты там была”.Подростки отправилась на кладбище, когда они достигли Железных ворот кладбища, они встали полукругом. Все они уставились на девушку. Она попыталась притвориться, что ей не страшно, и надеялась, что они не увидят, как она дрожит от страха.С ножом, плотно сжатым в ее руке, девушка прошла через старые железные ворота и вошла в темноту кладбища. В лунном свете надгробные плиты и деревья бросали странные и тревожные тени. В конце концов, она нашла могилу старухи.“Тут нечего бояться”, - повторяла девушка сама себе. - “Это – просто глупая история.”Присев перед надгробным камнем, она прошептала: “Я не боюсь тебя”.Потом она подняла нож выше головы и с силой воткнула его в землю.“Вот тебе, старая ведьма”, - хихикнула она.Девушка уже собиралась повернуться и идти назад, когда почувствовала, что кто-то держит её сзади. Она не могла сдвинуться. Что-то держало подол её юбки и тянуло назад.Её наполнил ужас. “Помогите!”, - закричала она. - “Она держит меня. Она держит меня!”Когда она не вернулась, её друзья стали беспокоиться. Через какое-то время они направились на кладбище - искать её. Они нашли её, лежащей на могиле ведьмы, на её лице застыл крик ужаса.Она не заметила, как воткнула нож в подол своей юбки и пригвоздила себя к могиле. Вот, что держало её.Бедная девушка была так напугана, что её сердце не выдержало, и она умерла от страха.Автор - неизвестен.

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