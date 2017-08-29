Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни / Сны

Кто следующий?

Доброго времени суток. Уже много лет являюсь частым гостем на вашем сайте, но вот, решила поделиться своей историей. Уже прошло 11 лет, но всё равно она меня ещё продолжает волновать. Начну по порядку.

Небольшой дружный провинциальный городок, как говорят N***ск спит под одним одеялом. Имеется там одно из нескольких производств. Завод численностью примерно в 500 человек рабочих, где так же все друг друга знают, переживают кто болеет, ходят на похороны, демонстрации и т.д. Если брать более подробно, то цеховские рабочие это, как обычно, кум, сват, брат, друг, свояк, где дружат чаще всего семьями. Вот в одном из цехов и работал мой супруг. Соответственно, всех его коллег я знала, ну и некоторых по самому заводу. В какой-то период времени заболел один из рабочих, ну, супруг приходит с работы, рассказывает, что, мол, так и так, заболел очень сильно Сергеевич, поговорили, посочувствовали. Через некоторое время Сергеевич умер, мужику лет около 50 было. Примерно через полгода заболевает Игнатьич, тоже молодой мужик, Вовка, ему немного за 40 перевалило, бывший работник моего мужа по цеху, причём с такой нехорошей оговоркой:

- Ну, что, ребята, я следующий пойду за Сергеевичем?
Все наперебой уговаривали, что, мол, чего выдумываешь? Через пару месяцев, в августе, его не стало. Проходит некоторое время, аккурат под Новый год заболевает коллега моего супруга по цеху, Василич. НГ встречает в больнице с обычным диагнозом, бронхит, но со словами:
- Ребята, я следующий. За Вовкой пойду.

Боролся Василич, как выяснилось, с очень нехорошим недугом до ноября месяца.
К слову сказать, созванивался Василич (а только так мы его и называли, видимо из уважения, хотя было ему немногим за 50) с моим мужем каждый день, реально, каждый день, а то и по два раза за день. Лечился в другом городе, жаловался на врачей, на отношение, но и просто всегда интересовался как дела, как семья. Человек был Хороший, вот прям таки с большой буквы! Хороший! Пока он лежал в больнице, я узнаю, что беременна третьим ребенком. Очень долго у нас не получалось, и вот тебе на! Радости не было предела! Мужу постоянно говорила: "Скажи Василичу! Скажи Василичу, что я в положении, ему приятно будет. Хорошая новость же!" Вот каждый день просила его об этом сказать, прямо, как наваждение какое-то было, что надо это сказать, что Василич должен это знать. Но... не успел муж этого сделать.

На похороны я, конечно, не пошла. Прошла пара недель. Снится мне Василич, причем так ясно и чётко его вижу, как наяву. И обстановка - у нас дома, возле лестницы на чердак. Спускается, он с этой лестницы и смотрит на меня. Говорю ему:
- Василич? Что ты тут делаешь, ты же умер!
- А меня за тобой послали. Ты следующая...
Сказать, что я пребывала в шоке, значит не сказать ничего...
- Василич, я не могу... Василич, я беременна...
Он задумался, опустил голову.
- Да? Значит я там, наверху передам, что тебе нельзя сейчас.
И стал подниматься по ступенькам лестницы наверх. Поднялся наполовину, смотрит на меня сверху вниз и говорит:
- Я потом за тобой приду, позже...


Прошло уже 11 лет. Надеюсь, что у меня ещё есть время.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:13
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 04:13 by ЗебрукаПросмотров: 710Комментарии: 18
+11

Ключевые слова: Сон правда смерть следующий загадка явь. авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Arhip
Сегодня, 04:33
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1837|0)
Публикаций: 86
Комментариев: 1 756
Так чего, пришел он в итоге или нет? Автор, держите нас в курсе!
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#2 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 07:18
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 334
Цитата: Arhip
Так чего, пришел он в итоге или нет?

Может забыли.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:31
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 125
Комментариев: 6 677
Какой порядочный Василич.. Надеюсь, хотя бы 20 лет выторговал.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: Luminary
Сегодня, 09:32
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 15
Комментариев: 1 682
Ситуация очень похожа на то, как ковид покосил пенсионеров на заводе, где работает моя мать.
Зарегистрирован: 20.01.2014
    
#5 написал: conjure one
Сегодня, 10:20
+4
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (7992|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 926
В подобных случаях я всегда говорю себе, что покойники снятся к смене погоды. И плохие сны забываются. Или, по крайней мере, я на них не заостряю внимание, приснилось и приснилось. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#6 написал: Black Bagira
Сегодня, 10:54
0
Группа: Посетители
Репутация: (1192|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 667
Посмотрите в окно и скажите: куда ночь,туда и сон прочь! А история-вообще! Да, такое не забудешь, но лучше бы забыть!
У меня сегодня у соседа отец умер от ковида и мама у него лежит там же...(( Берегите себя!
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#7 написал: daytaler
Сегодня, 10:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (94|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 240
Я тебя заберу. Потом. Если захочешь.
— Здравствуйте, я ваша смерть!
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#8 написал: daytaler
Сегодня, 11:26
-2
Группа: Посетители
Репутация: (94|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 240
Фосторцы, кто следующий, за кем очередь занимать? Arhip, Kreisleiter13, Black Bagira, мне за кем становится? Кто крайний?
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#9 написал: Jako tako
Сегодня, 11:37
+1
Группа: Посетители
Репутация: (173|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 943
Нет, ну понятно, что когда-то он наверное придёт. Или не он. Случаев бессмертности людей ещё не было зафиксировано.
11 лет уже прошло. Сидеть так каждый год в страхе? Я думаю, надо правда настраивать себя на то, что сон был про смену погоды. Как выше посоветовали. Мне мои покойные снятся именно к этому. Хотя тоже сны не всегда приятные.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#10 написал: Black Bagira
Сегодня, 11:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1192|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 667
Цитата: daytaler
Фосторцы, кто следующий, за кем очередь занимать? Arhip, Kreisleiter13, Black Bagira, мне за кем становится? Кто крайний?

проходите пож.без очереди! 405 а вообще-живите долго!
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#11 написал: daytaler
Сегодня, 11:58
-1
Группа: Посетители
Репутация: (94|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 240
Цитата: Luminary
ковид покосил пенсионеров на заводе

Пенсионеры на заводе, гм? Ну все правильно. Вот теперь для молодёжи будут рабочие места.

Строго говоря, его давно уже пора было отправить на пенсию, чтобы дать дорогу молодым перспективным кадрам.
Бронислава Вонсович, Я ненавижу магические академии, 2015
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#12 написал: daytaler
Сегодня, 12:09
-1
Группа: Посетители
Репутация: (94|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 240
Цитата: Black Bagira
а вообще-живите долго!

Одна пара пожелала пожениться и обрести вечное счастье. Я взорвал их машину у церкви сразу после венчания.
— О.Ж. Грант продавил педаль в асфальт автострады 60
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#13 написал: daytaler
Сегодня, 12:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (94|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 240
Цитата: Jako tako
Случаев бессмертности людей ещё не было зафиксировано.

Вечный Жид (Агасфер) — тот, кто не имеет родины, дома, пристанища и вынужден в их поисках бесконечно блуждать по земле; вечный скиталец; неприкаянный.

На свете есть особый сорт людей, родившихся, должно быть, от Вечного Жида. Особенность их в том, что они никак не могут найти себе на земле места и прикрепиться к нему (М. Горький, рассказ «Проходимец», 1898 год)
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#14 написал: Jako tako
Сегодня, 12:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (173|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 943
Цитата: daytaler

Вечный Жид (Агасфер) — тот, кто не имеет родины, дома, пристанища и вынужден в их поисках бесконечно блуждать по земле; вечный скиталец; неприкаянный.

На свете есть особый сорт людей, родившихся, должно быть, от Вечного Жида. Особенность их в том, что они никак не могут найти себе на земле места и прикрепиться к нему (М. Горький, рассказ «Проходимец», 1898 год)


Блажен, кто верует… stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#15 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 14:44
-1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 334
Цитата: daytaler
Фосторцы, кто следующий, за кем очередь занимать? Arhip, Kreisleiter13, Black Bagira, мне за кем становится? Кто крайний?

Сгинь Антихрист херовый. Ваш понос мозга неизлечим. smile
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#16 написал: marzzz
Сегодня, 16:01
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (636|0)
Публикаций: 108
Комментариев: 7 353
Любопытный сон.
Василич "спускался" сверху? Значит, хороший человек был, зачётный. В рай и ад я лично не верю, но то, что душа чистая - это факт. Типа, если утрировать, приписали мужика к раю временно, до следующего воплощения.

Сон-предупреждение. Обычно после таких визитов начинаются проблемки со здоровьишком. Не было? Тяжёлая беременность, тяжёлые роды, как пример. Надеюсь, все обошлось.

Согласие на "быть следующей" Вы не давали. Человеческая жизнь - это миг, если мерять вселенскими масштабами, так что, миссия Василича как засланца, провалена. Живите спокойно ещё, как минимум, раз пять по 11!.
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#17 написал: daytaler
Сегодня, 17:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (94|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 240
Цитата: Black Bagira
проходите пож.без очереди!

Black Bagira, Jako tako, Luminary, донна Яблочко — daytaler, как джентельмен, пропускает дам вперёд. Прошу вас, проходите, не стойте в проёме между мирами.
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#18 написал: daytaler
Сегодня, 18:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (94|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 240
Цитата: Arhip
Так чего, пришел он в итоге или нет?

Вот когда похоронка придёт на адрес 4STORa, тогда и узнаем, а пока всем ждать велено.
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.