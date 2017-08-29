Кто следующий?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:13

Причина: Стилистика автора сохранена.

Зебрука Просмотров: 710 Комментарии: 18 +11 Сегодня, 04:13 by

Доброго времени суток. Уже много лет являюсь частым гостем на вашем сайте, но вот, решила поделиться своей историей. Уже прошло 11 лет, но всё равно она меня ещё продолжает волновать. Начну по порядку.Небольшой дружный провинциальный городок, как говорят N***ск спит под одним одеялом. Имеется там одно из нескольких производств. Завод численностью примерно в 500 человек рабочих, где так же все друг друга знают, переживают кто болеет, ходят на похороны, демонстрации и т.д. Если брать более подробно, то цеховские рабочие это, как обычно, кум, сват, брат, друг, свояк, где дружат чаще всего семьями. Вот в одном из цехов и работал мой супруг. Соответственно, всех его коллег я знала, ну и некоторых по самому заводу. В какой-то период времени заболел один из рабочих, ну, супруг приходит с работы, рассказывает, что, мол, так и так, заболел очень сильно Сергеевич, поговорили, посочувствовали. Через некоторое время Сергеевич умер, мужику лет около 50 было. Примерно через полгода заболевает Игнатьич, тоже молодой мужик, Вовка, ему немного за 40 перевалило, бывший работник моего мужа по цеху, причём с такой нехорошей оговоркой:- Ну, что, ребята, я следующий пойду за Сергеевичем?Все наперебой уговаривали, что, мол, чего выдумываешь? Через пару месяцев, в августе, его не стало. Проходит некоторое время, аккурат под Новый год заболевает коллега моего супруга по цеху, Василич. НГ встречает в больнице с обычным диагнозом, бронхит, но со словами:- Ребята, я следующий. За Вовкой пойду.Боролся Василич, как выяснилось, с очень нехорошим недугом до ноября месяца.К слову сказать, созванивался Василич (а только так мы его и называли, видимо из уважения, хотя было ему немногим за 50) с моим мужем каждый день, реально, каждый день, а то и по два раза за день. Лечился в другом городе, жаловался на врачей, на отношение, но и просто всегда интересовался как дела, как семья. Человек был Хороший, вот прям таки с большой буквы! Хороший! Пока он лежал в больнице, я узнаю, что беременна третьим ребенком. Очень долго у нас не получалось, и вот тебе на! Радости не было предела! Мужу постоянно говорила: "Скажи Василичу! Скажи Василичу, что я в положении, ему приятно будет. Хорошая новость же!" Вот каждый день просила его об этом сказать, прямо, как наваждение какое-то было, что надо это сказать, что Василич должен это знать. Но... не успел муж этого сделать.На похороны я, конечно, не пошла. Прошла пара недель. Снится мне Василич, причем так ясно и чётко его вижу, как наяву. И обстановка - у нас дома, возле лестницы на чердак. Спускается, он с этой лестницы и смотрит на меня. Говорю ему:- Василич? Что ты тут делаешь, ты же умер!- А меня за тобой послали. Ты следующая...Сказать, что я пребывала в шоке, значит не сказать ничего...- Василич, я не могу... Василич, я беременна...Он задумался, опустил голову.- Да? Значит я там, наверху передам, что тебе нельзя сейчас.И стал подниматься по ступенькам лестницы наверх. Поднялся наполовину, смотрит на меня сверху вниз и говорит:- Я потом за тобой приду, позже...Прошло уже 11 лет. Надеюсь, что у меня ещё есть время.

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