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Истории из жизни

Искажение реальности или?..

От этого случая я немного в шоке, но теперь понимаю, что не стоит доверять своим глазам всегда.

Ситуация: Обычное утро, сын 3,5 года встал с кроватки, бегает по комнате, ищет свои машинки, я встаю, чтобы его помыть переодеть, накидываю на себя кофту, которая лежала на кресле.

Вечером я вышла из душа и поубирала с кровати игрушки ребенка и вещи на это кресло, чтобы постелить постель и лечь спать, то есть утром эта кофта соответственно лежала на игрушках и я ее сразу надела.

Дальше ситуация следующая: Ребенок искупан, я сижу на своей кровати, приготовила ему одежду, сижу в этой же кофте, четко чувствую ее на плечах, при этом смотрю на кресло, которое стоит в 3-х шагах от кровати и вижу, что эта же самая кофта лежит на этом кресле (у меня она одна такая).

Меня вообще ничего не смущает, ну лежит и лежит, на тот момент я не задумываюсь ни о чем. Ребенок спрашивает, где его игрушечный трактор, я говорю: «Убери кофту, он должен быть под ней».

Он берет в руки кофту, и пытается убрать ее, подбирает рукава, ловит, чтобы не упала, я говорю: «Да закинь уже куда-то, неважно», - он пытается закинуть ее на компьютерный стол, я говорю: «Не туда!» Он несет ее и кидает на кровать, на которой я сижу, позади меня, где-то за одеяло, так как постель не убрана.

Вообще не обращаю на этот факт внимания, просто переодеваю ребенка в домашнюю одежду, потом встаю убрать постель, и меня осеняет: «Каким образом он только что взял кофту с кресла и кинул ее на кровать, если эта же самая кофта сейчас на мне?» Быстро убираю одеяло, чтобы посмотреть, что же он туда положил, а там ничего нет, просто ничего, там нет никаких вообще вещей.

Долгое время пребывала в шоке. Это искажение реальности или моего восприятия? Но почему тогда мой визуальный образ стал настолько материальным, что ребенок взял в руки эту материальную вещь и переместил ее? Или я ему внушила этот образ, или что это вообще было?

Хочу сказать, что никаких лекарств или веществ я не принимаю.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:56
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:56 by LuminaryПросмотров: 237Комментарии: 1
+8

Ключевые слова: Материализация вещей искажение реальности обман зрения визуальные образы авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сан Саныч
Вчера, 22:25
+3
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Матрица глючит.
Зарегистрирован: 8.07.2019
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