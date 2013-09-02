Другой мир

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 15:19

Вторая Я Просмотров: 452 Комментарии: 5 +10 Сегодня, 15:19 by

История произошла с бывшим учеником моей мамы, Александром. Он со старших классов интересовался темой параллельных реальностей, и вышло с ним, как в пословице, когда говорят, что "на ловца и зверь бежит". Александр сам побывал в неизвестном месте, которое он считает именно параллельным миром. Рассказываю по порядку.Сейчас Александр уже студент, учится в другом городе, а домой приезжает только на каникулы или вот на карантин, как в прошлом году. В прошлом году он и рассказал эту историю моей маме, к которой пришел в гости, несмотря на все запреты.Случилось это с ним незадолго до карантина. Зимнюю сессию он сдавал в необычном формате, потому что все экзамены тяжело проболел, с кашлем и высокой температурой. Чем болел, не знаю, тогда еще такие подробности никого не интересовали. Факт в том, что занятий уже не было, все иногородние студенты разъехались, в общаге он остался один в целой секции. Остались только те, кто был на пересдаче ( у них там есть такая возможность пересдать сразу, платно) и Александр, который все сдавал в первый раз. И вот то ли это одиночество вкупе с перенесенной болезнью его слишком сильно настроило на мистический лад, то ли правда случилось то, что случилось... судить читателям.В общем, приехал он как-то на зачет... Была суббота, людей на улицах не так много, и он говорит, что с утра в тот день чувствовал какую-то угрозу в окружающем тихом мире, и настроение было паршивое. Перед зачетом он решил зайти в магазин около универа, купить хоть пирожок, чтобы в животе не урчало (столовая в универе не работала, по случаю не то каникул, не то субботы). В магазине этом Александр бывал не раз, и ничто, как говорится, не предвещало...Александр поднялся на крыльцо магазина, открыл дверь, вошел... и внезапно обнаружил себя снова снаружи, на ступеньках магазина, у двери. Он сначала вообще не понял, что случилось (так он сказал), хотел зайти снова, но что-то подтолкнуло его обернуться. Ничего экстремально ужасного он позади себя ни сразу, ни потом не увидел, но падающий с неба хлопьями снег его удивил, потому что никакого снега только что не было, стояло вполне себе солнечное утро. Потом за снежной стеной Александр разглядел какую-то совершенно непривычную архитектуру: небоскребы(!), широкую улицу с тротуарами... На самом деле пейзаж около его альма-матер несколько более провинциальный, скажем так.Тут до Александра стало доходить, что, похоже, "сбылась мечта идиота': параллельная реальность, о которой он столько думал и размышлял, решила наконец познакомиться с ним поближе... И тогда он совершил поступок, который не укладывается в моем сознании совсем. Я никогда бы так не поступила, признаюсь честно. Он отпустил ручку двери, сошел со ступенек и двинулся вперед по тротуару, мимо этих непонятно откуда взявшихся небоскребов...Наверное, для этого надо быть настоящим энтузиастом. И по большому счету, именно такие люди двигают прогресс. Но меня во всей истории Александра поразило именно это его поведение, а не сам факт существования параллельных миров, в котором я не особенно сомневаюсь.Итак, наш герой пошел вперед в неизвестность. Город не был безлюдным, люди шли навстречу Александру и обгоняли его, по дороге ехали машины. И машины, и люди, со слов Александра, выглядели вполне обычно. Единственное, он не понимал языка, на котором прохожие говорили друг с другом: это был не русский, не английский, который он знает хорошо, и вообще какой-то незнакомый язык. Страшно Александру, по его словам, не было, только интересно, чему я охотно верю... раз уж он решился пойти на разведку, наверное, он храбрее, чем я о нем раньше думала. Точнее, страшно ему не было до одного конкретного момента.До поры до времени встречные не обращали на Александра никакого внимания, он подумал даже, что они его, возможно, и вовсе не видят. Но вдруг он увидел, что впереди у края тротуара стоит девушка и смотрит на него, улыбаясь. Обычная девушка в розовом блестящем пуховике и белой шапке. Но от такого явно направленного внимания незнакомки в неизвестном месте Александру уже стало жутковато. Он, однако, преодолел страх и пошел быстрее, чтобы поравняться с девушкой и попытаться заговорить. По ходу дела ему дошло, что он не знает язык, на котором они тут все говорят, поэтому дойдя до девушки, он несколько растерялся... А потом понял, что это не живая девушка, а картонный манекен на подставке в натуральную величину. Казалось бы, это объясняло странное пристальное внимание и должно было Александра успокоить, но на деле его почему-то охватил настоящий ужас. Он развернулся и побежал назад по тротуару, кое-как лавируя среди прохожих.Благо все это время Александр шел строго по прямой, поэтому на обратном пути не заблудился. И магазин из нашей реальности оказался на месте, и крыльцо, на которое наш герой взбежал во весь дух, открыл дверь... и очутился снова на ступеньках, только уже с нужной, своей стороны.Разумеется ни про какие пирожки Александр уже не думал. На трясущихся ногах он спустился вниз и пошел к пешеходному переходу, чтобы попасть в универ... зачет-то никто не отменял. Но внезапно оказалось, что это еще не всё.Александр двинулся через дорогу и увидел, что навстречу ему по переходу идет та самая девушка, чье изображение он только что видел в параллельном мире. Она была точно так же одета и мало того, улыбалась ему, как старому знакомому.Тут наш герой опять побежал, как он сам признается. Но побежал в нужную сторону, навстречу опасности, поэтому до универа все-таки добрался и зачет сдал, несмотря на свое полувменяемое состояние. В тот магазин он ходить теперь боится, но параллельными мирами интересоваться вроде бы не перестал.А я с интересом жду ваших мнений, уважаемые читатели.

Ключевые слова: Параллельные миры зима девушка авторская история

Другие, подобные истории: