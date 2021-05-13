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Истории из жизни

Притча о талантах и вмешательстве темных сил

Есть в Библии притча о талантах. Про то, как хозяин, собираясь в дальние края, дал своим рабам деньги (таланты), и каждый из них распорядился ими по-своему. Кто-то приумножил, а кто-то закопал в землю. А вот ещё одна «притча» о талантах.

Рос я в интеллигентной семье и нас часто посещали люди, которых можно условно назвать, как «не совсем простые». Запомнился мне один откровенный разговор хорошо подвыпивших трёх неудачников, и признаться честно, никогда я в своей жизни не слышал ничего более откровенного. Один был бывший спортсмен, второй музыкант (тоже бывший), а третий учёный, тоже бывший и тоже не состоявшийся.

История спортсмена.

Спортом начал заниматься в детстве, и уже к шестнадцати годам добился серьёзных успехов. Бегал на длинные дистанции, и делал это лучше всех. Ездил на соревнования, побеждал, получал грамоты и призы. Мною восхищались и тренеры, и родители, весь двор и вся моя школа. И сам собой я очень сильно гордился. Спорт я любил сильнее всего на свете, и готов был тренироваться день и ночь, без всякой меры и всякого предела. Доходил до полного изнеможения. Мечтал о профессиональном спорте, олимпийских победах, ну и о всяком таком прочем. Но судьба распорядилась по-своему. От тяжелых тренировок заболели мои суставы, и я не только спортом, но и сидеть-стоять не мог от ужасной боли. Начал лечиться и вскоре врачи мне подписали приговор — никакого спорта, если не хочешь, конечно, остаться прикованным до конца жизни к инвалидному креслу. В девятнадцать лет я уже сильно пил, пробовал наркотики и вообще часто думал, что лучше бы мне и не жить вовсе. Сейчас, ясное дело, никакого спорта, одни воспоминания и ничего больше.

История музыканта

В пять лет обнаружился уникальный талант. В музыкальной школе меня всем ставили в пример и говорили, что меня ждёт большая и интересная жизнь. Мои родители, дедушки и бабушки только и делали, что рассказывали про меня всем вокруг, вызывая у людей неподдельную зависть. Зачем они хвалились! Может это и стало причиной моей неудачи? После окончания консерватории, я удивительным образом, оказался никому не нужен. Почему? Сам не знаю — не нужен и всё! Может не смог себя преподнести, может, ещё какая причина. Мне просто удивительно не везло. Черная полоса сменилась ещё более черной, и я не знал что делать. Были попытки суицида, было длительное лечение в психиатрической больнице. А ещё через несколько лет, я обнаружил, что и талант мой музыкальный иссяк. То есть, не то чтобы совсем исчез, а как-то не так как раньше. Помню, как сказал мне один, что никакого таланта особого у меня и не было. Были просто родительские амбиции, и моя непоколебимая вера в собственную уникальность. Эти слова меня совсем расстроили. Сейчас, никакой музыки, конечно. Иногда зовут на свадьбы играть, но не больше.

История ученого

Хоть и в школе учился не очень хорошо, но институт закончил с красным дипломом. Профессия — физик-теоретик. После нескольких лет работы поступил в аспирантуру и начал работать над решением одной задачи. Я был по уши влюблен в науку и особенно в ту самую задачу. Стыдно говорить, но ни к жене, ни к детям своим я не испытывал ничего подобного! Я нашел интересный способ решения, и очень многие на нашем факультете говорили, что моё решение гениально! Публикация в научном журнале и защита моей диссертации, должны были стать настоящим событием в жизни нашего провинциального вуза, и может быть даже маленьким событием всего города. Было решено, что после защиты, я и дальше буду заниматься развитием этой темы, но не у нас, а в престижном столичном университете. Уже вроде как всё и решено. И вот за несколько дней до защиты, приходит ко мне один младший научный сотрудник (а он меня почему-то не любил) и, ухмыляясь своей лисьей мордочкой, сообщает, что у меня в жизни всё очень легко и просто получается! То есть как? Да вот так! Задача, которой я занимаюсь, уже никому и не нужна больше. Её уже просто несколько лет назад решили, и я могу отдыхать. И протягивает мне журнал, где черным по белому опубликовано решение. Моим «гениальным» способом. При этом задача уже решена полностью, научная проблема закрыта, и больше не актуальна! А я так хотел заниматься этим в будущем. К слову сказать, такое случается не редко в научном мире. До сих пор не ясно, кто изобрёл радио первым — русский или итальянец. Сказать, что я был расстроен, значит ничего не сказать! До сих пор не понимаю, как я и мои коллеги, включая старший научный состав, могли «профукать» решение «до сих пор не решённой задачи». В тот же самый день все знали об этом казусе, и все из моих старших коллег и научного руководства как-то дружно отвернулись от меня. Никто не хотел брать ответственность. Никакой защиты и никакой диссертации не было. Через несколько дней я потом попал в больницу. Сейчас работаю в школе учителем, и ничего о науке даже слышать не могу. Она сгубила мою жизнь, и лучше бы её и не было.

И вот тут моё повествование о талантах принимает мистический оборот. То ли это была детская галлюцинация, то ли видение какое, я и сам сказать не могу. Вдруг за столом, около спортсмена, музыканта и учёного появляется (прямо из воздуха материализуется) сгорбленный старик с длинной белой бородой, и сообщает своё странное и страшное откровение: «Таланты - это такие существа демонической природы, которые живут в человеке, и имеют одну лишь цель — замучить его и погубить. Человек радуется своим талантам, хочет развить их, достичь признания, славы, денег. А у демона совсем другая цель…».

Этот день стал самым страшным в моей жизни. После этого и родители мои заметили, что я как-то изменился сильно, ушёл в себя. А потом мне и сон приснился. За тем же самым столом в нашем доме сидят трое, очень похожие на тех неудачников. Но только они не люди, а какие-то черти или демоны, потому что на голове чуть заметные рога, а на пальцах когти. И глаза какие-то злые. Сидят эти трое, и пьют вино из бокалов, а оно красное, как кровь. У каждого в руках роскошная папка из кожи телесного цвета (человеческая кожа). Открывают они свои папки, и достают оттуда красивые листы тисненой бумаги, похожие на грамоты. На каждой из них золотой штамп, да имя-фамилия замученной человеческой жертвы. И вот эти черти рассказывают, каких трудов им стоило замучить несчастных, хвалятся своим умом и находчивостью.

Дальше подробностей никаких не помню. Запомнил лишь, что они ещё долго сидели за столом, пили вино и, гордясь собой, говорили, какое важное дело они делают, ломая, коверкая и разрушая в пух и прах человеческие судьбы.

Автор: Юрик.
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Новость отредактировал Kiria - Вчера, 14:46
Вчера, 14:46 by CoverПросмотров: 728Комментарии: 10
+13

Ключевые слова: Судьба вера воспоминания сон

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Комментарии

#1 написал: Paul_ket
Вчера, 15:53
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 11
Напоминает фильм какой-то про Музы. Там говорят, что Музы это вроде демоны, а не помощники человека
Зарегистрирован: 13.05.2021
#2 написал: Nlo
Вчера, 17:42
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 739
Демонам все равно, через что душу сгубить. Через непомерную любовь к ненаглядному песику или внучке, или через великую славу, или через богатство.
Так что не слушайте этих шептунов. Если для человека духовное выше земного, ничего ему не повредит. Сумеет использовать на благо себе и людям.
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#3 написал: elche27
Вчера, 18:14
0
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Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 282
Комментариев: 5 374
Зачем это в ИЖ?
Зарегистрирован: 3.02.2011
                
#4 написал: Tato4ka8
Вчера, 20:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 79
Когда талант даётся в паре с щедрость и добротой, тогда он благо. Но данное сочетание в нашем мире даёт обладателю бедность. А все хотят иного и в конечном итоге - крах. Алчность правит миром. Увы. Только не нужно путать талант со способностями (не про мистические, а про мирские).
Зарегистрирован: 16.06.2019
#5 написал: daytaler
Сегодня, 00:31
+2
Группа: Посетители
Репутация: (84|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 125
Все просто, во всем знай меру.

Познавай, христианин, драгоценность души твоей и не прельщайся прелестными чинами и титулами этого мира, которыми сыновья этого века прельщаются и впадают в безумие.
Тихон Задонский, Сокровище духовное, от мира собираемое
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#6 написал: Talisha
Сегодня, 09:11
+3
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Репутация: (1958|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 099
Дело не в демонах талантов, а в демонах человеческой души - гордыне и желании власти, денег и восхваления. Нельзя жизнь положить на что-то одно, не для того душа воплощается. А если случилось препятствие или облом - это знак, чтоб пересмотреть свое отношение к своим способностям. Но если человек за что-то ухватился, вцепился и не смотрит вокруг, ничто не важно, кроме этой зацепки - всё будет рушиться обязательно. Избыточный потенциал, слишком большая важность.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#7 написал: NEMO 1
Сегодня, 10:36
+2
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Комментариев: 518
Очень на самом деле многогранна данная статья, показывая нам наши сильные и слабые стороны. Интересно...... + И вправду говорят, счастье должно быть тихим.
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#8 написал: Troha777
Сегодня, 13:00
0
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Публикаций: 1
Комментариев: 2
Хорошее повествование
Но думаю что вся жизнь как-бы ловушка, предметы проходят рядом а мы ими испытуемся принимая ту или иную форму мыслей и духа. А от того и разачарование что не верно на себя приняли. Сам Бог пришёл в виде раба: так это Бог и на сколько он скромен и смирен, а человек что? Комок глины ( земляк ) и такие мысли 453 . Я и сам о себе думал, да спился и стал как бы бомжом. Но слава Богу увидел своё ничтожество и понял что я никто он Горшечник а я глина: и что интересно что сама жизнь как-бы игра высших сил и сказка а может быть даже и сон а смерть есть пробуждение от сна кошмара этой жизни.
Зарегистрирован: 20.08.2021
#9 написал: Eifersucht
Сегодня, 14:48
0
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Репутация: (84|-6)
Публикаций: 19
Комментариев: 2 093
У спортсмена - способности, судьба, идеалы.
У музыканта - способности, судьба, идеалы.
У учёного - судьба, отношения, идеалы, будущее. Вот такие заряды были у этих парней. Если бы ребята были равнодушны к своим способностям, судьбам, идеалам, отношениям, будущему. Конечно, при сохранении способностей, самостоятельности по судьбе, отношениям, будущему. Тогда бы и вовсе не было этого разговора и сурьёзного демона.
А сон весьма реалистичен . Очень похоже, что история додумана, особенно про видение и сон. Плюс всё равно ставлю, тема актуальная.

Кстати, могу ещё добавить... . Про автора. В трёх случаях совпадения по идеалам и судьбе. Автор зависим от этих ценностей.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#10 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 14:59
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Репутация: (52|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 2 646
Счастье должно быть тихим. А хвастовство до добра не доводит. В данной истории 3 примера, это демонстрируют.
Зарегистрирован: 2.09.2013
      
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