Притча о талантах и вмешательстве темных сил

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 14:46

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Есть в Библии притча о талантах. Про то, как хозяин, собираясь в дальние края, дал своим рабам деньги (таланты), и каждый из них распорядился ими по-своему. Кто-то приумножил, а кто-то закопал в землю. А вот ещё одна «притча» о талантах.Рос я в интеллигентной семье и нас часто посещали люди, которых можно условно назвать, как «не совсем простые». Запомнился мне один откровенный разговор хорошо подвыпивших трёх неудачников, и признаться честно, никогда я в своей жизни не слышал ничего более откровенного. Один был бывший спортсмен, второй музыкант (тоже бывший), а третий учёный, тоже бывший и тоже не состоявшийся.История спортсмена.Спортом начал заниматься в детстве, и уже к шестнадцати годам добился серьёзных успехов. Бегал на длинные дистанции, и делал это лучше всех. Ездил на соревнования, побеждал, получал грамоты и призы. Мною восхищались и тренеры, и родители, весь двор и вся моя школа. И сам собой я очень сильно гордился. Спорт я любил сильнее всего на свете, и готов был тренироваться день и ночь, без всякой меры и всякого предела. Доходил до полного изнеможения. Мечтал о профессиональном спорте, олимпийских победах, ну и о всяком таком прочем. Но судьба распорядилась по-своему. От тяжелых тренировок заболели мои суставы, и я не только спортом, но и сидеть-стоять не мог от ужасной боли. Начал лечиться и вскоре врачи мне подписали приговор — никакого спорта, если не хочешь, конечно, остаться прикованным до конца жизни к инвалидному креслу. В девятнадцать лет я уже сильно пил, пробовал наркотики и вообще часто думал, что лучше бы мне и не жить вовсе. Сейчас, ясное дело, никакого спорта, одни воспоминания и ничего больше.История музыкантаВ пять лет обнаружился уникальный талант. В музыкальной школе меня всем ставили в пример и говорили, что меня ждёт большая и интересная жизнь. Мои родители, дедушки и бабушки только и делали, что рассказывали про меня всем вокруг, вызывая у людей неподдельную зависть. Зачем они хвалились! Может это и стало причиной моей неудачи? После окончания консерватории, я удивительным образом, оказался никому не нужен. Почему? Сам не знаю — не нужен и всё! Может не смог себя преподнести, может, ещё какая причина. Мне просто удивительно не везло. Черная полоса сменилась ещё более черной, и я не знал что делать. Были попытки суицида, было длительное лечение в психиатрической больнице. А ещё через несколько лет, я обнаружил, что и талант мой музыкальный иссяк. То есть, не то чтобы совсем исчез, а как-то не так как раньше. Помню, как сказал мне один, что никакого таланта особого у меня и не было. Были просто родительские амбиции, и моя непоколебимая вера в собственную уникальность. Эти слова меня совсем расстроили. Сейчас, никакой музыки, конечно. Иногда зовут на свадьбы играть, но не больше.История ученогоХоть и в школе учился не очень хорошо, но институт закончил с красным дипломом. Профессия — физик-теоретик. После нескольких лет работы поступил в аспирантуру и начал работать над решением одной задачи. Я был по уши влюблен в науку и особенно в ту самую задачу. Стыдно говорить, но ни к жене, ни к детям своим я не испытывал ничего подобного! Я нашел интересный способ решения, и очень многие на нашем факультете говорили, что моё решение гениально! Публикация в научном журнале и защита моей диссертации, должны были стать настоящим событием в жизни нашего провинциального вуза, и может быть даже маленьким событием всего города. Было решено, что после защиты, я и дальше буду заниматься развитием этой темы, но не у нас, а в престижном столичном университете. Уже вроде как всё и решено. И вот за несколько дней до защиты, приходит ко мне один младший научный сотрудник (а он меня почему-то не любил) и, ухмыляясь своей лисьей мордочкой, сообщает, что у меня в жизни всё очень легко и просто получается! То есть как? Да вот так! Задача, которой я занимаюсь, уже никому и не нужна больше. Её уже просто несколько лет назад решили, и я могу отдыхать. И протягивает мне журнал, где черным по белому опубликовано решение. Моим «гениальным» способом. При этом задача уже решена полностью, научная проблема закрыта, и больше не актуальна! А я так хотел заниматься этим в будущем. К слову сказать, такое случается не редко в научном мире. До сих пор не ясно, кто изобрёл радио первым — русский или итальянец. Сказать, что я был расстроен, значит ничего не сказать! До сих пор не понимаю, как я и мои коллеги, включая старший научный состав, могли «профукать» решение «до сих пор не решённой задачи». В тот же самый день все знали об этом казусе, и все из моих старших коллег и научного руководства как-то дружно отвернулись от меня. Никто не хотел брать ответственность. Никакой защиты и никакой диссертации не было. Через несколько дней я потом попал в больницу. Сейчас работаю в школе учителем, и ничего о науке даже слышать не могу. Она сгубила мою жизнь, и лучше бы её и не было.И вот тут моё повествование о талантах принимает мистический оборот. То ли это была детская галлюцинация, то ли видение какое, я и сам сказать не могу. Вдруг за столом, около спортсмена, музыканта и учёного появляется (прямо из воздуха материализуется) сгорбленный старик с длинной белой бородой, и сообщает своё странное и страшное откровение: «Таланты - это такие существа демонической природы, которые живут в человеке, и имеют одну лишь цель — замучить его и погубить. Человек радуется своим талантам, хочет развить их, достичь признания, славы, денег. А у демона совсем другая цель…».Этот день стал самым страшным в моей жизни. После этого и родители мои заметили, что я как-то изменился сильно, ушёл в себя. А потом мне и сон приснился. За тем же самым столом в нашем доме сидят трое, очень похожие на тех неудачников. Но только они не люди, а какие-то черти или демоны, потому что на голове чуть заметные рога, а на пальцах когти. И глаза какие-то злые. Сидят эти трое, и пьют вино из бокалов, а оно красное, как кровь. У каждого в руках роскошная папка из кожи телесного цвета (человеческая кожа). Открывают они свои папки, и достают оттуда красивые листы тисненой бумаги, похожие на грамоты. На каждой из них золотой штамп, да имя-фамилия замученной человеческой жертвы. И вот эти черти рассказывают, каких трудов им стоило замучить несчастных, хвалятся своим умом и находчивостью.Дальше подробностей никаких не помню. Запомнил лишь, что они ещё долго сидели за столом, пили вино и, гордясь собой, говорили, какое важное дело они делают, ломая, коверкая и разрушая в пух и прах человеческие судьбы.Автор: Юрик.

Ключевые слова: Судьба вера воспоминания сон

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