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Истории из жизни

Кто это сделал?

Смартфон новый - подарок от детей. Сразу было наклеено защитное стекло, которое благополучно разбилось от удара о камни, сразу в 3- х местах. Эти трещины хорошо видны и если легко провести по стеклу пальцем, то очень даже чувствуются...

Теперь о главном: заменить защиту никак не доходило... Все, кто видел обязательно спрашивали :"Когда заменишь?"... Стыдили... И вот сегодня, рано утром я встаю (по утрам хожу на прогулку), открываю телефон ВАЦАП и вижу в первых строчках друзей, в записной книжке, высвечивается телефон сватьи (она умерла в апреле этого года), я номер не удалила... Номер был в конце списка, так как им не пользовалась, а тут на первой строке, как будто пришло сообщение с этого номера (на самом деле нет)... Зацепило взгляд что-то не обычное. Вдруг доходит - защитное стекло целое. Когда? Ложилась спать - трещины, проснулась - целое. Опять решила, что дочь вечером заменила и не сказала... Возвратившись с прогулки, спросила у дочери - отрицает. И вообще под определенным углом, направив телефон к свету, видны еле заметные царапины, но в другом месте. Слегка провела пальцем по экрану - ничего не ощущается, совершенно гладкая поверхность.

Как-то неприятно и страшновато стало...

Может кто-то может дать объяснение произошедшему?

Буду очень благодарна.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 13:34
Вчера, 13:34 by Julia2727Просмотров: 781Комментарии: 14
+15

Ключевые слова: Телефон странности покойница авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 13:43
+7
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 123
Комментариев: 6 595
А почему неприятно? Такие ремонтники. Вот бы и зубы так.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: elche27
Вчера, 14:02
+2
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 282
Комментариев: 5 374
Цитата: зелёное яблочко
Вот бы и зубы так.

И сиськи laughing
Зарегистрирован: 3.02.2011
                
#3 написал: Red Scorpion
Вчера, 15:22
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (5229|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 557
Цитата: elche27
И сиськи

ай,, озабоченная ты наша))

И все таки интересно , кто починил смартфон? Домовой, дочь или все таки Сватья по ВатсАппу?


Плюс за историю..
Зарегистрирован: 28.11.2012
 
#4 написал: elche27
Вчера, 15:48
+2
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 282
Комментариев: 5 374
Цитата: Red Scorpion

И все таки интересно , кто починил смартфон? Домовой, дочь или все таки Сватья по ВатсАппу?

Сватья стопудово! laughing
Зарегистрирован: 3.02.2011
                
#5 написал: bali
Вчера, 17:20
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 16
Кто бы не ремонтировал нужно поблагодарить. Но скорее сватья, раз подсказка есть.
Зарегистрирован: 30.12.2016
#6 написал: elche27
Вчера, 17:37
+3
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 282
Комментариев: 5 374
Цитата: bali
Кто бы не ремонтировал нужно поблагодарить. Но скорее сватья, раз подсказка есть.

Да ладно)
Вы серьёзно думаете, что давно почившая женщина материализовалась спецом для того, чтоб кому-то стекло на смартфоне починить?)))
Ну охренеть, дайте мне таких две)))
Зарегистрирован: 3.02.2011
                
#7 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:38
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 123
Комментариев: 6 595
Цитата: elche27
Цитата: зелёное яблочко
Вот бы и зубы так.

И сиськи laughing

Так оне не дырявые 453
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#8 написал: elche27
Вчера, 18:34
+1
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 282
Комментариев: 5 374
Цитата: зелёное яблочко
Так оне не дырявые

Ну вот вечно Вы без очереди влезть мешаете!
Мож у меня последняя надежда была laughing
Зарегистрирован: 3.02.2011
                
#9 написал: Сергей Скептик
Вчера, 18:46
+2
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Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 104
Автор, Вам плюс!

Думаю, на Ваши вопросы может дать исчерпывающий ответ один знахарь и имя ему – мастер по ремонту телефонов)) Сам таковым не являюсь, но насколько я знаю, защитное стекло по сути часто является пластиком и если телефон оставить, к примеру, на жарком солнце (чего, конечно, делать нельзя), то эти трещинки вполне могут немного затянуться, сплавиться.

Насчёт Ватсапа. Ну, может, кто-то из близких умершей пользуется её симкой, нужен ему/ей левый номер... Для стран, где для приобретения стартового пакета нужны документы, это, должно быть, распространённая ситуация?
Зарегистрирован: 24.10.2019
#10 написал: elche27
Вчера, 19:05
+4
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 282
Комментариев: 5 374
но насколько я знаю, защитное стекло по сути часто является пластиком и если телефон оставить, к примеру, на жарком солнце (чего, конечно, делать нельзя), то эти трещинки вполне могут немного затянуться, сплавиться

Два чая этому господину!
Зарегистрирован: 3.02.2011
                
#11 написал: Liam
Вчера, 22:59
+3
Группа: Посетители
Репутация: (81|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 658
Был у меня случай с новым телефоном (радиотелефон). Когда пришло время пылесосить полы, проводом случайно задел трубку. Она улетела со стола, и ударилась о ножку шкафа. После чего повредилась задняя часть телефона и образовался вполне крупный скол. А в то время мне приходилось часто говорить по телефону, и всегда обращал внимание на эту повреждённую крышку. Помню, держал телефон в руке и представлял что он снова как новый. И так делал в течении недели наверно, сам не знаю зачем. Прошла неделя или больше. И вдруг заметил что трубка снова гладкая, как новая. До сих пор не знаю что это было.
Зарегистрирован: 2.07.2014
  
#12 написал: Julia2727
Сегодня, 05:35
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 123
Спасибо за комментарии и за ироничные тоже... Если бы случилось не со мной - тоже бы посмеялась и не особо поверила... Но так вышло , что не до смеха.
Дочь наклеить не могла т.к. видно, что защита не новая (я писала, что под определенным углом, царапины все же видны, правда не в тех местах, где были ) и по самым краям телефона небольшие сколы остались..., но само стекло гладкое и если не знать, что было повреждено, ничего не заметишь..
Солнце, тоже, не могло что то исправить, т.к. вечером
трещинки были, а утром рано уже нет... Шутку со сватьей понимаю,но сомневаюсь в способностях ушедших, что то делать в материальном мире.
Я благодарна за исправленное, но лучше бы все оставалось по прежнему....
да, еще про строчку в вверху : если бы кто то позвонил с этого номера - остался бы след вызова , а так н и ч е г о...
Зарегистрирован: 26.09.2012
 
#13 написал: Talisha
Сегодня, 08:39
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Репутация: (1958|0)
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Комментариев: 5 099
Сватье тоже за родственницу стало стыдно. Ну или жалко, что все стыдят - она и починила потихонечку, импульсом через Вотсап:)

Цитата: Liam
Был у меня случай с новым телефоном (радиотелефон). Когда пришло время пылесосить полы, проводом случайно задел трубку. Она улетела со стола, и ударилась о ножку шкафа. После чего повредилась задняя часть телефона и образовался вполне крупный скол. А в то время мне приходилось часто говорить по телефону, и всегда обращал внимание на эту повреждённую крышку. Помню, держал телефон в руке и представлял что он снова как новый. И так делал в течении недели наверно, сам не знаю зачем. Прошла неделя или больше. И вдруг заметил что трубка снова гладкая, как новая. До сих пор не знаю что это было.

сила мысли.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#14 написал: Йожык
Сегодня, 12:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 90
Сватья может намекает, что бы помянули, свечку за упокой, на кладбище сходили?
Зарегистрирован: 11.02.2019
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