Кто это сделал?

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 13:34

Julia2727 Просмотров: 781 Комментарии: 14 +15 Вчера, 13:34 by

Смартфон новый - подарок от детей. Сразу было наклеено защитное стекло, которое благополучно разбилось от удара о камни, сразу в 3- х местах. Эти трещины хорошо видны и если легко провести по стеклу пальцем, то очень даже чувствуются...Теперь о главном: заменить защиту никак не доходило... Все, кто видел обязательно спрашивали :"Когда заменишь?"... Стыдили... И вот сегодня, рано утром я встаю (по утрам хожу на прогулку), открываю телефон ВАЦАП и вижу в первых строчках друзей, в записной книжке, высвечивается телефон сватьи (она умерла в апреле этого года), я номер не удалила... Номер был в конце списка, так как им не пользовалась, а тут на первой строке, как будто пришло сообщение с этого номера (на самом деле нет)... Зацепило взгляд что-то не обычное. Вдруг доходит - защитное стекло целое. Когда? Ложилась спать - трещины, проснулась - целое. Опять решила, что дочь вечером заменила и не сказала... Возвратившись с прогулки, спросила у дочери - отрицает. И вообще под определенным углом, направив телефон к свету, видны еле заметные царапины, но в другом месте. Слегка провела пальцем по экрану - ничего не ощущается, совершенно гладкая поверхность.Как-то неприятно и страшновато стало...Может кто-то может дать объяснение произошедшему?Буду очень благодарна.

Ключевые слова: Телефон странности покойница авторская история

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