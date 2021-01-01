Гремучий случай

Гремучий случай подполз, как гадюка. Любительница заболоченных мест, отлично знакомая в топях подальше, тут появилась на совершенно сухом участке и залегла сверху на здоровом камне. Прямо над нами вылезла и расположилась с комфортом. А металлоискатель подтвердил, что под камнем надо посмотреть обязательно... Камень по весу оказался куда легче, чем по виду, кварц какой-то. Но змею убить хватило.



Мы с Дроном частенько искали медяшку, другой драгмет по ближним наводкам. После разных конфликтов со сторожами, полицией, грибниками, лесниками и жуткими старухами зарекались, понятно. Но это как закуриваешь и думаешь: да-а, надо бросать. И так «думаешь» под две пачки в день. Привыкаешь к адреналину до зависимости настоящей. Да и инфа бывает - сотка.



Вот и в этом случае у нас была даже самодельная карта от бывшего инженера ТЭЦ. Здесь неглубоко «завалили» несколько линий электропередач, не рассчитали с рельефом. А там Союз схлопнулся, схрон никто не искал. Примерная точка оказалась на бывшей «столбовой» дороге. Сухо, тепло, только вот змея эта тяжелый осадок оставила.



Но камень гадюка, конечно, не зря оберегала. Дрон только начал копать, пока я снимал общие кадры для ролика о «сталкерской вылазке», как по трухлявому дереву ударил. Щепа поперла, подумали - заготовки для линий. А там крышка продольная. Я испугался, Дрон орет, что это гроб... Кое-как разрыли еще, увидели старую дверь. Лежит в натуральную величину, прогнила конкретно. Подкопали, подняли. Контент будет, треплемся, лучше шоу про замки с привидениями.



Заткнулись мы быстро. Под дверью нашлось углубление, уже реально похожее на могилу. В нем стенки из суглинка - на манер лабиринта. По дорожкам между стенками - грязные монетки, перышки, ленточки, плетенки какие-то, похожие на фенечки из бисера. А в центре, значит, комок из суглинка, скатанный в правильный шар. Подсветили, нагнулись, чтоб не трогать, а из него пальцы с ногтями торчат... И мы побежали оттуда так, что я забыл камеру прям в лабиринте.



Виделись с Дроном недавно. Он вроде на интересе, узнать что-то пытается, стариков расспрашивает. Но выпили, разговорились пооткровенней. Снится ему то же самое: гадюка на камне улыбается. После просыпаешься - такая хмарь, что жить неохота. Пальцы эти лезут отовсюду, из любого круглого предмета. Дрон набрался потом основательно и сказал очень серьезно, что весь земной шар - лишь декорация для смерти. Это да, но какой, как умереть - разница есть. Хреново, что солнца нет с того дня, точно украли. Облака плотные, низкие. Для самоубийства декорация самая подходящая, вот что страшно.

Новость отредактировал Оляна - Сегодня, 19:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

demaskir Просмотров: 147 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 19:42 by

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