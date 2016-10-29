Случай на даче

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:37

Spamoscow Просмотров: 1 016 Комментарии: 22 +14 Вчера, 15:37 by

Доброго времени суток. Года 3, наверное, читаю этот сайт и вот решил рассказать свою историю.Происходило это в 2008 году, у меня был и есть друг, зовут его Миша. у его родителей был дом в деревне, находилась эта деревня в городе Ржев. Домик этот обычный одноэтажный и старенький, и мы туда частенько ездим отдыхать, первая дверь ведет в предбанник и потом только вторая - в дом. Так вот, мы всегда выходили в предбанник и курили там.В очередной раз мы отдыхали в этом доме, за окном была ранняя весна, а под ногами "чавкала и хлюпала" жижа из грязи и воды, думаю, всем это знакомо. Было где-то часа 2-3 ночи, точно не помню, мы как раз пришли с гулянки (замечу, что все были трезвые) и решили по традиции покурить в предбаннике.Сидим мы, значит, курим и разговариваем, и вдруг отчетливо я слышу, что за дверью кто-то ходит, а в деревне-то ночью тишина, только кузнечиков слышно, и лишний шум сразу ухо режет. Ну, так вот, судя по звукам, это были шаги взрослого человека. Я говорю своему другу: "Ты слышишь это?" И вот мы уже вдвоем сидим в тишине и слышим, что кто-то настойчиво ходит в нашем дворе, и окна наружу нет, чтобы посмотреть.Докурили мы в тишине, после этого мы осмелились выйти наружу и все-таки посмотреть, кто ходит на нашем участке, мало ли, местная пьяница какая. Открываем мы дверь, на улице кромешная темнота, берем 2 фонарика и начинаем кого-то искать, обошли весь участок и никого не нашли, выйти с участка без громкого скрипа калитки не получилось бы, а другого выхода просто нет. И самое интересное, когда мы только вышли из дома, начали искать следы, ведь звуки шагов были, то ничего не нашли. До сих пор вспоминаем этот случай и думаем, что это могло быть такое, но страху мы тогда натерпелись много, хоть никто виду и старался не подавать...P.S. Если моя история кому-то будет интересна, выложу еще одну.

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