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Истории из жизни

Случай на даче

Доброго времени суток. Года 3, наверное, читаю этот сайт и вот решил рассказать свою историю.

Происходило это в 2008 году, у меня был и есть друг, зовут его Миша. у его родителей был дом в деревне, находилась эта деревня в городе Ржев. Домик этот обычный одноэтажный и старенький, и мы туда частенько ездим отдыхать, первая дверь ведет в предбанник и потом только вторая - в дом. Так вот, мы всегда выходили в предбанник и курили там.

В очередной раз мы отдыхали в этом доме, за окном была ранняя весна, а под ногами "чавкала и хлюпала" жижа из грязи и воды, думаю, всем это знакомо. Было где-то часа 2-3 ночи, точно не помню, мы как раз пришли с гулянки (замечу, что все были трезвые) и решили по традиции покурить в предбаннике.

Сидим мы, значит, курим и разговариваем, и вдруг отчетливо я слышу, что за дверью кто-то ходит, а в деревне-то ночью тишина, только кузнечиков слышно, и лишний шум сразу ухо режет. Ну, так вот, судя по звукам, это были шаги взрослого человека. Я говорю своему другу: "Ты слышишь это?" И вот мы уже вдвоем сидим в тишине и слышим, что кто-то настойчиво ходит в нашем дворе, и окна наружу нет, чтобы посмотреть.

Докурили мы в тишине, после этого мы осмелились выйти наружу и все-таки посмотреть, кто ходит на нашем участке, мало ли, местная пьяница какая. Открываем мы дверь, на улице кромешная темнота, берем 2 фонарика и начинаем кого-то искать, обошли весь участок и никого не нашли, выйти с участка без громкого скрипа калитки не получилось бы, а другого выхода просто нет. И самое интересное, когда мы только вышли из дома, начали искать следы, ведь звуки шагов были, то ничего не нашли. До сих пор вспоминаем этот случай и думаем, что это могло быть такое, но страху мы тогда натерпелись много, хоть никто виду и старался не подавать...

P.S. Если моя история кому-то будет интересна, выложу еще одну.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:37
Вчера, 15:37 by SpamoscowПросмотров: 1 016Комментарии: 22
+14

Ключевые слова: Случай шаги страх ужас авторская история

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Комментарии

#1 написал: Asheera
Вчера, 16:21
+6
Группа: Посетители
Репутация: (121|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 333
Самое время для разгула нечисти, но может это эхо из соседского двора, ночью все шорохи слышны хорошо.
Бабуля моя на то же жаловалась, я с вечеру нитки протягивала вокруг дома, никто нитки не задел.
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#2 написал: Talisha
Вчера, 16:26
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1255|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 553
Слуховые глюки? Нечисть или хулиган, через забор перемахнувший?
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
#3 написал: Asheera
Вчера, 16:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (121|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 333
Цитата: Talisha
хулиган, через забор перемахнувший?

Может, местный алкаш искал, чем поживиться, вдруг гости во дворе ценную вещь забыли.
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#4 написал: Nick.Yudin
Вчера, 16:48
+1
Группа: Авторы
Репутация: (162|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 286
Это не только эхо мб, но и фантазия разыгралась)
Зарегистрирован: 17.10.2017
#5 написал: Balzac
Вчера, 17:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 56
Может и правда показалось, но я представляю как было страшно автору с мужем в тот момент)
+
Зарегистрирован: 22.05.2016
#6 написал: M717
Вчера, 17:45
+4
Группа: Посетители
Репутация: (117|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 747
часа 2-3 ночи, точно не помню, мы как раз пришли с гулянки (замечу, что все были трезвые)
Неправильная- какая-то гулянка получилась...
находилась эта деревня в городе Ржев
Да, есть там такая деревня, прям в центре возле мэрии smile
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
#7 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:19
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (562|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 243
Когда-то,, давно, приходилось слышать по ночам хруст снега под чьим-то ногами. Будто под окном ходят. Но естественно, никаких следов
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#8 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 19:19
+8
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1171|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 814
А меня чёт смутила ранняя весна и "только кузнечиков и слышно".... Вот у нас в Подмосковье кузнечики только летом стрекотать начинают.... Хотя в деревне которая находится в городе Ржев всё иначе... Не знаю...
Тем не менее норм история. Автор с дебютом, пиши ещё...

Есть во Ржеве деревенька,
Хоть и грязь весной маленько
Но кузнечиков слыхать
Я же вам не буду врать.

Вот с гулянки мы пришли
Закурили мы в тиши...
Вдруг - "топ-топ" снаружи там
Сразу стрёмно стало нам

Но не долго мы стремались,
С другом смелости набрались
И пошли "топ-топ" искать...
Не нашли... Твою же-ж мать...

P.S.: Хорошо что не сыскали,
А то-б мы в штаны наклали)))
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#9 написал: Spamoscow
Вчера, 19:25
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3
Точно было не эхо, потому что дома не так близко расположены друг к другу и галлюцинации это наврядли были, ладно бы один кто тт слышал бы, опять же если это кто тт и ходил, то почему следов не осталось... фиг поймешь
Кстати мне друг говорил что он с женой там отдыхал и ночью под окнами хруст снега был, было это кстати уже в 2016 году
На этот раз на снегу следы остались, но никого не было, опять повторюсь, что выйти без громкого скрипа калитки, с участка не получится, а окна в пару метров от этой калитки.

Цитата: alex.kuzmenko2017
А меня чёт смутила ранняя весна и "только кузнечиков и слышно".... Вот у нас в Подмосковье кузнечики только летом стрекотать начинают.... Хотя в деревне которая находится в городе Ржев всё иначе... Не знаю...
Тем не менее норм история. Автор с дебютом, пиши ещё...

Есть во Ржеве деревенька,
Хоть и грязь весной маленько
Но кузнечиков слыхать
Я же вам не буду врать.

Вот с гулянки мы пришли
Закурили мы в тиши...
Вдруг - "топ-топ" снаружи там
Сразу стрёмно стало нам

Но не долго мы стремались,
С другом смелости набрались
И пошли "топ-топ" искать...
Не нашли... Твою же-ж мать...

P.S.: Хорошо что не сыскали,
А то-б мы в штаны наклали)))

А ты шутник
Зарегистрирован: 26.02.2018
#10 написал: conjure one
Вчера, 19:28
+4
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Репутация: (4200|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 898
Думаю, что если бы даже было окно наружу во двор, то всё равно бы ничего не увидели. И хорошо. Как правило, лучше не видеть тех, кто страх нагоняет в самую глубокую ночь. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#11 написал: Asheera
Вчера, 19:46
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Репутация: (121|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 333
Цитата: Spamoscow
Точно было не эхо, потому что дома не так близко расположены друг к другу и галлюцинации это наврядли были, ладно бы один кто тт слышал бы, опять же если это кто тт и ходил, то почему следов не осталось... фиг поймешь
Кстати мне друг говорил что он с женой там отдыхал и ночью под окнами хруст снега был, было это кстати уже в 2016 году
На этот раз на снегу следы остались, но никого не было, опять повторюсь, что выйти без громкого скрипа калитки, с участка не получится, а окна в пару метров от этой калитки.

А вот это уже совсем нехорошо, если с большой разницей во времени повторяется, нужно бы другу защиту поставить на дом, особенно если детей туда везти. 407
Вторую историю напишите blush
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#12 написал: Марья
Вчера, 20:14
+1
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 38
За историю - плюс)))
А может кошка? В деревенской тишине ночью все звуки слышатся намного более отчетливо.
И ещё, «предбанник» в бане. В доме - сени ?
Зарегистрирован: 3.08.2016
#13 написал: ана аю
Вчера, 20:37
+1
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Репутация: (1361|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 336
Ой, чёт я в конце рабочего дня плохо соображаю. Как это деревня может быть в городе?
Цитата: Balzac
Может и правда показалось, но я представляю как было страшно автору с мужем в тот момент)
+

С каким мужем??? scream
Зарегистрирован: 20.06.2016
    
#14 написал: dr.Zoidberg
Вчера, 20:44
+1
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 72
В деревнях такое не редкость. Плюс.
Ждём вторую историю!
Зарегистрирован: 11.02.2016
#15 написал: Spamoscow
Вчера, 21:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3
Цитата: Asheera
Цитата: Spamoscow
Точно было не эхо, потому что дома не так близко расположены друг к другу и галлюцинации это наврядли были, ладно бы один кто тт слышал бы, опять же если это кто тт и ходил, то почему следов не осталось... фиг поймешь
Кстати мне друг говорил что он с женой там отдыхал и ночью под окнами хруст снега был, было это кстати уже в 2016 году
На этот раз на снегу следы остались, но никого не было, опять повторюсь, что выйти без громкого скрипа калитки, с участка не получится, а окна в пару метров от этой калитки.

А вот это уже совсем нехорошо, если с большой разницей во времени повторяется, нужно бы другу защиту поставить на дом, особенно если детей туда везти. 407
Вторую историю напишите blush


Напишу сегодня позже)

Цитата: Марья
За историю - плюс)))
А может кошка? В деревенской тишине ночью все звуки слышатся намного более отчетливо.
И ещё, «предбанник» в бане. В доме - сени ?

Я сам не в деревне вырос, поэтому написал пребанник) а так сени да)

Цитата: ана аю
Ой, чёт я в конце рабочего дня плохо соображаю. Как это деревня может быть в городе?
Цитата: Balzac
Может и правда показалось, но я представляю как было страшно автору с мужем в тот момент)
+

С каким мужем??? scream

Сам не понял) smile
Зарегистрирован: 26.02.2018
#16 написал: Balzac
Вчера, 21:54
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 56
Цитата: ана аю
С каким мужем???

Цитата: Spamoscow
Сам не понял)

Ахаха, простите, заработался совсем, думаю об одном, пишу другое, дурная моя голова grinning mm
Зарегистрирован: 22.05.2016
#17 написал: Spamoscow
Вчера, 22:38
0
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3
Написал вторую историю, жду пока рассмотрит администрация))
Зарегистрирован: 26.02.2018
#18 написал: Космонасть
Вчера, 23:04
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Комментариев: 612
Бальзак всех сбил с панталыку grinning я читаю,думаю какой муж ,где,што опять перечитывать?!
Автор,напишите еще историю ,какая у вас там есть,может что и помистически получится,а то в этой ,ну... кто-то ходил. Ну мало ли кто там ходил? А чего вы с другом так перепугались?
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#19 написал: Schwindler
Сегодня, 00:06
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Публикаций: 15
Комментариев: 117
Цитата: Balzac
Может и правда показалось, но я представляю как было страшно автору с мужем в тот момент)
+

Голубая лунаааа, голубая лунаааа!!!!
Зарегистрирован: 3.02.2018
#20 написал: Космонасть
Сегодня, 00:17
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Группа: Комментаторы
Репутация: (269|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 612
Цитата: Schwindler
Цитата: Balzac
Может и правда показалось, но я представляю как было страшно автору с мужем в тот момент)
+

Голубая лунаааа, голубая лунаааа!!!!

Всему виной,все в округе говориииили
Этой странной любви,этой странной любви
Так ему и не простили!!!! chmok
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#21 написал: Ягсе
Сегодня, 00:42
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Комментариев: 23
Цитата: Asheera
Цитата: Talisha
хулиган, через забор перемахнувший?

Может, местный алкаш искал, чем поживиться, вдруг гости во дворе ценную вещь забыли.


Совершенно верно. А две с-на сидели и тряслись.)))

"P.S. Если моя история кому-то будет интересна, выложу еще одну."
А оно надо?
Зарегистрирован: 25.11.2015
#22 написал: nerenga
Сегодня, 01:09
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 687
Странная какая-то история: мужики-супруги, кузнечики орут ранней весной (мож коты?), и все это то-ли в городе, то-ли в деревне.
Зарегистрирован: 30.10.2013
  
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