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Истории из жизни

Болезнь

Этот случай произошёл примерно три месяца назад.

На дворе было начало января, все ещё пытались отойти от нового года. Так как были каникулы, моя девушка решила съездить к родителям в другой город (сюда приехала учиться). Пыталась всеми силами уговорить меня поехать с ней, но я отказался. И вот, как это бывает в самые "подходящие" моменты, я заболел. Была температура под сорок, сильный кашель, благодаря чему о гулянках можно было забыть. Дня через два с начала простуды случилось самое интересное.

Проснувшись утром, мне стало настолько плохо, что я просто не мог встать с кровати. На моё удивление и счастье, я услышал звук открывающейся двери. Через несколько секунд в комнату вошла моя любимая. Увидев, в каком я состоянии, она сразу бросила вещи и начала за мной ухаживать. Как это обычно бывает: давала всякие таблетки, поила горячим чаем, ну и тому подобное.

Ближе к вечеру мне стало немного легче, но моя девушка мне все равно не разрешила вставать с постели, а наоборот, велела поспать. Я до сих пор помню, как засыпал, когда она сидела рядом со мной и держала за руку. Почему-то тогда по её щекам текли слёзы.

Проснувшись утром, я обнаружил, что её нет дома. Я решил сразу ей позвонить, и каково было моё удивление, когда я обнаружил, что мой телефон стоял на беззвучном режиме и было много пропущенных от девушки (в тот день, когда она была рядом). Позвонив ей, я узнал, что она у родителей, домой поедет только через пару дней. Мы с ней нормально поговорили, виду я не подал, что что-то случилось.

Положив трубку, я вначале подумать, что это мне причудилось из-за температуры, или был какой то сон... Но когда я увидел на столе рядом с кроватью пачки из-под разных таблеток и других средств для лечения, мне стало немного жутковато, ведь сам я ничего там не оставлял...

Честно говоря, до сих пор страшно представить, кто за мной ухаживал целый день...

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 13:12
Вчера, 13:12 by МитричПросмотров: 1 256Комментарии: 10
+18

Ключевые слова: Температура болезнь девушка лекарства авторская история

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Комментарии

#1 написал: ELEMAT
Вчера, 13:29
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1383|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 560
Вот загадка из загадок, мистика одним слово! Но нестрашная, а хорошая)) Наверное, Вы хороший человек, раз с вами так по-человечески поступили :)
Плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#2 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 13:37
+3
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 10
Комментариев: 665
....Да, действительно: КТО?? Тут или сам до аптеки сгонял, лекарства купил, а остальное в больном "угаре" дорисовалось, либо девушка на самом деле приезжала, но зачем-то всё отрицает....
Хотя, кто знает, кто знает.....
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#3 написал: PUFIK
Вчера, 13:49
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1149|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 1 704
Цитата: ELEMAT
Но нестрашная, а хорошая))

А мне кажется очень даже страшно!)) И как это можно объяснить? И вот Автор говорит, что ему страшно представить, кто за ним ухаживал, и мне бы на его месте тоже было страшно представить.
Плюс за необычную и интересную историю)
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#4 написал: Баба Клава
Вчера, 14:42
+7
Группа: Авторы
Репутация: (1768|-2)
Публикаций: 31
Комментариев: 1 188
Да кто еще мог ухаживать окромя мамы? Просто видел её автор в сильно экзотическим виде, вероятно из-за температуры.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#5 написал: ELEMAT
Вчера, 14:57
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1383|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 560
Цитата: Баба Клава
Да кто еще мог ухаживать окромя мамы? Просто видел её автор в сильно экзотическим виде, вероятно из-за температуры.

Точно! И как это сразу в голову не пришло!
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#6 написал: Tigger power
Вчера, 14:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (97|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 488
Цитата: Баба Клава
Да кто еще мог ухаживать окромя мамы? Просто видел её автор в сильно экзотическим виде, вероятно из-за температуры.

Точно)+
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#7 написал: КИМ
Вчера, 16:50
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 44
Комментариев: 5 173
В истории нет ни слова где живёт мама и есть ли она вообще,а потому это под сомнением,да и звонки были лишь от подруги.
У меня появилось лишь две версии,обе как всегда сомнительные. Возможно,в температурном бреду,автор сам наконец-то обратился к таблеткам,а всё остальное было лишь сном. За эту версию говорит лишь то,что за последующие три месяца,никто не признался ( ни мама,ни подруга,ни соседка,ни дворничиха наконец) в его врачевании.Вторая - это астральный двойник подруги,которого больной каким-то образом вызвал в отчаянии. Хотя и не знаю,может ли быть такое)
Пока писал,родилось ещё две версии,обе в духе сайта. Либо домовой,либо ангел -хранитель) +
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#8 написал: Elinor
Вчера, 16:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 18
Мне кажется автору все это привиделось из-за высокой температуры
Зарегистрирован: 29.08.2016
#9 написал: Tigger power
Вчера, 17:06
+2
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Комментариев: 488
Может и домовой решил подлечить) про астрального двойника тоже подумала, но может ли он производить какие либо действия как в истории - сомневаюсь)
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#10 написал: Gostiya
Вчера, 19:43
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 7
История явно придумана. Автору приснилось, да не сразу понял, что это сон. А когда понял, впечатление понравилось, вот и решил приукрасить, придумал про таблетки. А вообще, заболел автор неслучайно - нефиг планы на попойки и гулянки строить в отсутствие любимой. И что за любовь - баба в Тверь, а муж в дверь?))

Астральные двойники)))))))))) ну и комментарии. Серьезно?))
Зарегистрирован: 26.08.2016
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