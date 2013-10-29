Болезнь

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 13:12

Митрич Просмотров: 1 256 Комментарии: 10 +18 Вчера, 13:12 by

Этот случай произошёл примерно три месяца назад.На дворе было начало января, все ещё пытались отойти от нового года. Так как были каникулы, моя девушка решила съездить к родителям в другой город (сюда приехала учиться). Пыталась всеми силами уговорить меня поехать с ней, но я отказался. И вот, как это бывает в самые "подходящие" моменты, я заболел. Была температура под сорок, сильный кашель, благодаря чему о гулянках можно было забыть. Дня через два с начала простуды случилось самое интересное.Проснувшись утром, мне стало настолько плохо, что я просто не мог встать с кровати. На моё удивление и счастье, я услышал звук открывающейся двери. Через несколько секунд в комнату вошла моя любимая. Увидев, в каком я состоянии, она сразу бросила вещи и начала за мной ухаживать. Как это обычно бывает: давала всякие таблетки, поила горячим чаем, ну и тому подобное.Ближе к вечеру мне стало немного легче, но моя девушка мне все равно не разрешила вставать с постели, а наоборот, велела поспать. Я до сих пор помню, как засыпал, когда она сидела рядом со мной и держала за руку. Почему-то тогда по её щекам текли слёзы.Проснувшись утром, я обнаружил, что её нет дома. Я решил сразу ей позвонить, и каково было моё удивление, когда я обнаружил, что мой телефон стоял на беззвучном режиме и было много пропущенных от девушки (в тот день, когда она была рядом). Позвонив ей, я узнал, что она у родителей, домой поедет только через пару дней. Мы с ней нормально поговорили, виду я не подал, что что-то случилось.Положив трубку, я вначале подумать, что это мне причудилось из-за температуры, или был какой то сон... Но когда я увидел на столе рядом с кроватью пачки из-под разных таблеток и других средств для лечения, мне стало немного жутковато, ведь сам я ничего там не оставлял...Честно говоря, до сих пор страшно представить, кто за мной ухаживал целый день...

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