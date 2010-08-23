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Истории из жизни

Несколько историй

Читаю 4stor давненько. Хотелось бы поделиться своими историями.

1. Мама моя живёт в коттедже года так с 2005, как бабушка умерла. И всегда, всегда, ощущается, даже если ты дома один, что ты далеко не один.
Приходим с мамой с огорода, помылись обе, на диван сели и тут видим - котик чёрный из маминой комнаты бежит. Я сначала думала, что перегрелась, галлюцинации там и прочее. И тут мамик спрашивает - ты видела? Я говорю - кого. Она отвечает - кота. Ну что ж, раз обе видели, значит не глюки. Пошли искать. И никого не нашли. Мамик, кстати, ночью ко мне в комнату пришла, позвала вместе спать, а то что-то жутко, говорит, стало.

2. Тут уже замешан папа. Мама ко мне в Читу уехала, коттедж на отца оставила. А он после этого отказался оставаться дома один, хотя мужик не трусливый, охотник, смелый. Сижу, говорит, возле печки, курю. Задумался, затягиваться начал, а сигареты в руках нет. Поискал-поискал, не нашёл. Другую закурил. Отвернулся, опять сигарета пропала. Из рук. Он, говорит, сразу курить перехотел, спать ушёл 😁. После этого боялся один оставаться.

3. А тут уже ко мне какой-то товарищ пришёл. Засыпаю я, значит. Чувствую сквозь сон, что на меня кто-то ногу закинул и руку на живот положил. Я просыпаюсь постепенно, начинаю к стене двигаться, а это мне говорит: "Двигайся-двигайся, я всё равно тонкий." Я тут начинаю молитву читать, "Отче Наш". А оно мне говорит: "Читай-читай, тебе все равно не поможет". Как только последнее слово я сказала, оно меня по животу пощекотало с противным смехом и исчезло. После этого я недели три со светом спала.

Историй, связанных с этим коттеджем великое множество. Всё за раз не расскажешь. Жуть, одним словом.


Новость отредактировал Оляна - Вчера, 22:50
Вчера, 22:50 by КорявочкаПросмотров: 266Комментарии: 1
+5

Ключевые слова: Коттедж мама домовой кот сигарета молитва авторская история

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Комментарии

#1 написал: serg-kil-inc
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Последняя, конечно, жесть, хоть и хочется отшутиться по этому поводу.
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