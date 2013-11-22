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Истории из жизни

Короткие истории из жизни

Решила поделиться реальными историями из своей жизни:

1. Домовой. У нас дома был шкаф, где стояли тарелки стеклянные на двух полках. Как-то раз мы пришли домой, открываем дверцу шкафа и видим стекла от разбитой тарелки. Стекла были на двух полках, что было само по себе странно. Никто из семьи (я, Папа, Мама) ничего не разбивал. Тарелка взорвалась? Тоже не особо реальное объяснение.

2. Ворона. Когда были похороны моей бабушки (по Папиной линии) залетела ворона в подъезд и села прям около двери, где бабушка умерла. Говорят, эти птицы так делают, когда кто-то уходит из жизни.

3. Бабушка. Я по своей глупости пропустила бабушкины (по Маминой линии) похороны. Ещё года два-три она систематически приходила ко мне во сне. Сон часто повторялся. Она прыгает с крыши, я не успеваю её остановить. Эти сны закончились только тогда, когда я пришла к ней на могилку и попросила прощения. Не знаю, совесть меня мучила так или реально что-то потустороннее в этом было.

4. Он тебе не пара. Это было после смерти бабушки (по Маминой линии). Встречалась я тогда с парнем и хотела выйти из этих тяжелых отношений, но не было сил. И тут мне снится сон. Вижу бабушку, которая смотрит на меня и говорит: «Уходи от него, он тебе не пара, несчастлива будешь с ним». После этого через пару месяцев я ушла.

5. Пиковая Дама. Классе в 3 на продленке мы с девочками вызывали пиковую даму в туалете. Проговорили все что нужно, конечно же никто не пришел, выходим мы из туалета и видим женщину, всю в черном и в шляпе (ну вылитая Пиковая Дама). Идет она к нам и спрашивает: «Девочки, не знаете где находится такой-то класс?». Ну а мы естественно перепугались и дали деру. Или воображение у нас тогда разыгралось, или…

6. Рассказ подруги. Подруга жила в одной комнате со своей старенькой бабушкой. И тут как-то ночью она просыпается и видит рядом с кроватью этой бабушки силуэт своей прабабушки (Мамы бабушки). Подруга встает с кровати, подходит к этому силуэту и он рассеивается. И так несколько раз (отходит, виден силуэт, приближается, рассеивается). Легла она спать. А через несколько дней бабушка умерла. Как мы тогда подумали, это Мама её за ней приходила.

7. Рассказ друга. Друг в лагере был в детстве. Говорит, бегали они с приятелем у леса, и видят - в глуши силуэт какой-то стоит и смотрит на них, смотрит и как побежит к ним навстречу. Они дали деру. Оборачиваются, а никого там нет. Потом узнали, что мальчик из лагеря пропал без вести.

Вчера, 20:20 by SellyПросмотров: 914Комментарии: 5
+15

Ключевые слова: Призраки ворона мистика ночь бабушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tumannoe_Utro
Вчера, 21:47
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5
1. Домовой. У нас дома был шкаф, где стояли тарелки стеклянные на двух полках. Как-то раз мы пришли домой, открываем дверцу шкафа и видим стекла от разбитой тарелки. Стекла были на двух полках, что было само по себе странно. Никто из семьи (я, Папа, Мама) ничего не разбивал. Тарелка взорвалась? Тоже не особо реальное объяснение.

Вполне реальное. Иногда стеклянная посуда трескается и даже взрывается без видимых причин. Существует мнение, что это связано с нарушением технологии изготовления стеклянных изделий. Конечно, остается момент с осколками на двух полках, но если между полкой и дверцей / стенкой шкафа было хоть какое-то расстояние, то осколки могли попасть на соседние полки через эту щель.
Зарегистрирован: 22.11.2013
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 22:27
0
Группа: Посетители
Репутация: (81|-5)
Публикаций: 18
Комментариев: 2 001
В домового не верю, потому первую историю не читал.
По второй истории пришла весточка, что с бабушкой всё в порядке.
По четвёртой истории согласен, дочерям и внучкам надо обязательно прислушиваться к советам мам и бабушек. Этим не только спасается милая доченька-внученька, но и молодой парень. Это точно так, проверено.
По пятой истории пиковая дама пришла и дала ответ. Жаль, что автор не написала задаваемые вопросы, можно было здраво порассуждать.
По шестой истории прабабушка встречала свою дочь.
Плюсанул.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#3 написал: верю-не верю
Вчера, 23:35
+2
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 1 273
Коротенькие наивные истории. Но они действительно жизненные, поэтому ставлю плюс.
Зарегистрирован: 17.05.2019
   
#4 написал: Scarah Screams
Сегодня, 02:55
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (135|0)
Публикаций: 127
Комментариев: 3 177
Первая история - все же наверное это не домовой...
Остальное очень даже мистическое.
С пиковой дамой интересно, обычно она ни у кого не приходит. Совпадение?
+
Зарегистрирован: 7.06.2012
            
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 11:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (133|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 847
По 3 истории. Есть ощущение, что бабушка так хотела проститься. Эта история кое-что мне разъяснила. Я уже писала, что после похорон дедушки, он приснился мне, а я так испугалась, что убежала. Потому что прямо во сне думала, что он - мёртвый - пришёл меня забрать с собой. И только сейчас поняла, что я ведь тоже не присутствовала на его похоронах. И таким образом, во сне, он возможно со мной хотел попрощаться.
По 5 истории. Думаю, это совпадение такое. Чья-то мама могла придти, это ведь школа была всё-таки.
По 7 истории. У страха глаза велики.
Не хочу преуменьшать ничьих детских впечатлений. Но. Мальчики были в детском лагере. А это просто идеальное место для страшных историй и легенд, которые можно потом пересказывать другим. Одному могло показаться, а другой за компанию испугался.
Истории интересные. Плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
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