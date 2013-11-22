Короткие истории из жизни

Selly Просмотров: 914 Комментарии: 5 +15 Вчера, 20:20 by

Решила поделиться реальными историями из своей жизни:1. Домовой. У нас дома был шкаф, где стояли тарелки стеклянные на двух полках. Как-то раз мы пришли домой, открываем дверцу шкафа и видим стекла от разбитой тарелки. Стекла были на двух полках, что было само по себе странно. Никто из семьи (я, Папа, Мама) ничего не разбивал. Тарелка взорвалась? Тоже не особо реальное объяснение.2. Ворона. Когда были похороны моей бабушки (по Папиной линии) залетела ворона в подъезд и села прям около двери, где бабушка умерла. Говорят, эти птицы так делают, когда кто-то уходит из жизни.3. Бабушка. Я по своей глупости пропустила бабушкины (по Маминой линии) похороны. Ещё года два-три она систематически приходила ко мне во сне. Сон часто повторялся. Она прыгает с крыши, я не успеваю её остановить. Эти сны закончились только тогда, когда я пришла к ней на могилку и попросила прощения. Не знаю, совесть меня мучила так или реально что-то потустороннее в этом было.4. Он тебе не пара. Это было после смерти бабушки (по Маминой линии). Встречалась я тогда с парнем и хотела выйти из этих тяжелых отношений, но не было сил. И тут мне снится сон. Вижу бабушку, которая смотрит на меня и говорит: «Уходи от него, он тебе не пара, несчастлива будешь с ним». После этого через пару месяцев я ушла.5. Пиковая Дама. Классе в 3 на продленке мы с девочками вызывали пиковую даму в туалете. Проговорили все что нужно, конечно же никто не пришел, выходим мы из туалета и видим женщину, всю в черном и в шляпе (ну вылитая Пиковая Дама). Идет она к нам и спрашивает: «Девочки, не знаете где находится такой-то класс?». Ну а мы естественно перепугались и дали деру. Или воображение у нас тогда разыгралось, или…6. Рассказ подруги. Подруга жила в одной комнате со своей старенькой бабушкой. И тут как-то ночью она просыпается и видит рядом с кроватью этой бабушки силуэт своей прабабушки (Мамы бабушки). Подруга встает с кровати, подходит к этому силуэту и он рассеивается. И так несколько раз (отходит, виден силуэт, приближается, рассеивается). Легла она спать. А через несколько дней бабушка умерла. Как мы тогда подумали, это Мама её за ней приходила.7. Рассказ друга. Друг в лагере был в детстве. Говорит, бегали они с приятелем у леса, и видят - в глуши силуэт какой-то стоит и смотрит на них, смотрит и как побежит к ним навстречу. Они дали деру. Оборачиваются, а никого там нет. Потом узнали, что мальчик из лагеря пропал без вести.

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