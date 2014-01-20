Тётя Таня

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:29

Причина: Стилистика автора сохранена.

Varenka Просмотров: 92 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 20:29 by

На этот сайт я наткнулась случайно. Искала в поисковике загадочные истории из жизни про бабушек целителей или гадалок.Причиной такому поиску стала моя личная история, в которую я абсолютный скептик поначалу не очень уж и верила.Но когда начала читать тут истории, вспомнила и свою давнюю. Её я описала раньше.Вернёмся к моей истории про целителей и гадалок.У нас с мужем долго не получались детки, а хотели мы их очень. Мы прошли много обследований и ЭКО, но ничего не получалось. Когда мы совсем потеряли веру и уже думали об усыновлении, нам одна знакомая подсказала номер телефона одной женщины.Сказала позвонить ей и рассказать вкратце, в чём дело. Если она посчитает, что она может помочь, то пригласит к себе, если нет, то откажет.Предупредили так же не предлагать ей денег, так как она их всё равно не возьмёт, а только обидится. Подсказали принести вкусненькое к чаю, так как эта женщина сладкоежка.Мой муж скептик похлеще меня, еле уговорила.В общем, приехали мы к ней с полными пакетами гостинцев. Нас встречала обычная русская женщина в халате и платке на голове. Руки её были в муке, она пекла пирожки. Она попросила называть её тётей Таней. Квартира у неё была в стиле 60/70-х годов, вся в коврах и искусственных цветах.Никаких изысков, старенькая кухонька, потёртая мебель и милая собачка, бегающая между ног.Она посадила нас пить чай и разговаривала с нами как со старыми знакомыми. Ещё нюанс, по телефону она попросила на встречу с ней не одевать ничего чёрного, даже носки или нижнее бельё.После чаепития она посадила меня на низкий пуфик, повязала другой платок и начала ходить вокруг меня, бормоча молитвы, слова я плохо разбирала, слышала часто «аминь». Она предупредила, не думай ни о чём, представь белый лист бумаги или небо голубое, освободи мозг. Потом то же самое с мужем. Мужа один раз она хлопнула по спине и сказала ему, я же просила ни о чём не думать.После она села напротив нас и сказала, что ЭКО нам делать не придется, и у нас будет мальчик скоро.Сказала, что я делала аборт, а у мужа две жены, причём его первый брак был заключён на небесах, что полная правда. Муж ещё отнекивался, говорит, у меня одна жена, а она так с улыбкой, ну был же до женат.С мужем она отказалась говорить при мне, сказала ему прийти одному, и она расскажет ему что-то, что только для него. Он ходил к ней потом 3 раза строго в определённые дни и время. Мне ничего не рассказывал.Вскоре я забеременела. Пол не могли определить до 6 месяца, но все меня уверяли, будет девочка. Когда врач сказал - будет мальчик, я позвонила тёте Тане и сообщила радостную новость. Она добро так ответила, бог с вами, родится красивый пацан. Попросила не ходить мужа, пока я беременна, на кладбище к отцу, откуда узнала не пойму, у него недавно умер отец.Нашему малышу сейчас 2 года. С тётей Таней мы мило общаемся, даже пару раз заезжала к ней на чай. Когда к ней приезжаю, смотрит на меня так пристально, а потом улыбается и говорит, слава богу, у вас всё хорошо, и мы пьём чай.Позже я спросила у знакомой, которая мне её номер дала, откуда она её знает.Она рассказала, что та помогла её подруге. Она за 2 встречи вылечила девочку от заикания.А работает эта женщина обычным поваром в столовой.

Ключевые слова: Ребенок муж ясновидящая авторская история

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