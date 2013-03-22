Сомнительная помощь

Сделано_в_СССР Просмотров: 715 Комментарии: 7 +14 Вчера, 18:53 by

Дорогие читатели, вспомнила историю, которую подслушала от взрослых ещё будучи семилетней девчонкой. Сразу скажу, что услышанное постаралась запомнить хорошо, так как “мода” среди детей пошла рассказывать страшилки и истории, связанные с мистикой. Мама с подругами обсуждали случай, произошедший с женщиной, которая работала с ними в городской больнице.На дворе 90-е, времена для многих тяжелые… Частенько, помню, в то непростое время женщины прибегали к помощи различных гадалок, которых в наших краях (Северный Казахстан) было пруд-пруди. Вот и их сотрудница, назовём её Натальей, оставшись одна с мизерной зарплатой, кучей долгов и тремя детьми, обратилась за помощью к какой-то бабке. Объяснила всю ситуацию свою, просила помочь ей, якобы сил уже нет лямку тянуть, но та её долго отговаривала, просила хорошенько подумать – типа сама не знаешь, чего просишь и всё в этом духе… (Я слушала сидя за дверью, затаив дыхание, и как будто фильм невесёлый, мягко говоря, смотрела…) В итоге бабка пообещала помочь, но сказала – пеняй, мила моя, на себя.Дело было перед Днём Святой Троицы. Наказала она принести пару крашенных яиц. Не знаю, почему именно крашенных. Уточню, что у Натальи было двое сыновей – отроков лет по двенадцать-тринадцать и дочь-старшеклассница. И вот, в назначенный день выполнила она наказ и принесла эти злополучные яйца бабке. Бедная женщина понадеялась, что хоть что-то в её жизни изменится к лучшему, что хоть какой-то просвет появится… Наступил День Святой Троицы, и мальчишки попросились сходить в поход на речку с другими дворовыми детьми. Наталья, измученная депрессией, отрешённая от всего на свете, отпустила их. Мальчишки (уж не знаю, чего полезли в воду) утонули. А на сороковой день, вернее, в ночь на сороковой день после их смерти Наталья с дочерью проснулись от шума на кухне. Включили свет и обнаружили, к всеобщему ужасу, те самые яйца на полу. Всю ночь проплакали…Не хотела Наталья, я думаю, такой участи чадам своим, просто хотела с помощью колдовства улучшить своё плачевное положение. Помощь, правда, оказалась сомнительной. Я что тогда, что сегодня не могу понять, почему так? Неужто не могла эта бабка как-то другим способом помочь? Привлечь каким-нибудь заговором деньги, ну или что-то подобное к этой женщине… От этой истории по сей день осадок на душе, какая-то тень скорби…Автор - MCHS RUSSIA.

Ключевые слова: Северный Казахстан горе скорбь дети сыновья бабка

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