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Истории из жизни

Сомнительная помощь

Дорогие читатели, вспомнила историю, которую подслушала от взрослых ещё будучи семилетней девчонкой. Сразу скажу, что услышанное постаралась запомнить хорошо, так как “мода” среди детей пошла рассказывать страшилки и истории, связанные с мистикой. Мама с подругами обсуждали случай, произошедший с женщиной, которая работала с ними в городской больнице.

На дворе 90-е, времена для многих тяжелые… Частенько, помню, в то непростое время женщины прибегали к помощи различных гадалок, которых в наших краях (Северный Казахстан) было пруд-пруди. Вот и их сотрудница, назовём её Натальей, оставшись одна с мизерной зарплатой, кучей долгов и тремя детьми, обратилась за помощью к какой-то бабке. Объяснила всю ситуацию свою, просила помочь ей, якобы сил уже нет лямку тянуть, но та её долго отговаривала, просила хорошенько подумать – типа сама не знаешь, чего просишь и всё в этом духе… (Я слушала сидя за дверью, затаив дыхание, и как будто фильм невесёлый, мягко говоря, смотрела…) В итоге бабка пообещала помочь, но сказала – пеняй, мила моя, на себя.

Дело было перед Днём Святой Троицы. Наказала она принести пару крашенных яиц. Не знаю, почему именно крашенных. Уточню, что у Натальи было двое сыновей – отроков лет по двенадцать-тринадцать и дочь-старшеклассница. И вот, в назначенный день выполнила она наказ и принесла эти злополучные яйца бабке. Бедная женщина понадеялась, что хоть что-то в её жизни изменится к лучшему, что хоть какой-то просвет появится… Наступил День Святой Троицы, и мальчишки попросились сходить в поход на речку с другими дворовыми детьми. Наталья, измученная депрессией, отрешённая от всего на свете, отпустила их. Мальчишки (уж не знаю, чего полезли в воду) утонули. А на сороковой день, вернее, в ночь на сороковой день после их смерти Наталья с дочерью проснулись от шума на кухне. Включили свет и обнаружили, к всеобщему ужасу, те самые яйца на полу. Всю ночь проплакали…

Не хотела Наталья, я думаю, такой участи чадам своим, просто хотела с помощью колдовства улучшить своё плачевное положение. Помощь, правда, оказалась сомнительной. Я что тогда, что сегодня не могу понять, почему так? Неужто не могла эта бабка как-то другим способом помочь? Привлечь каким-нибудь заговором деньги, ну или что-то подобное к этой женщине… От этой истории по сей день осадок на душе, какая-то тень скорби…

Автор - MCHS RUSSIA.
Источник.

Вчера, 18:53 by Сделано_в_СССРПросмотров: 715Комментарии: 7
+14

Ключевые слова: Северный Казахстан горе скорбь дети сыновья бабка

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Комментарии

#1 написал: Olga-Viculia
Вчера, 22:09
+7
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 445
Мне рассказывали похожую историю .Там парень просил помочь приобрести отдельную квартиру,мол,надоело жить с родителями,:достали своим контролем и кашами- супами.Да и девушку не привести.В результате-родители погибли в аварии,а он остался один в 3к. квартире.

Да,забыла.Плюс.
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
#2 написал: Jako tako
Вчера, 22:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 79
Плюс поставила. История из разряда: мечтайте (желайте, в данном случае) осторожнее.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#3 написал: Mandor
Вчера, 23:26
+1
Группа: Посетители
Репутация: (433|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 389
Ну как то такое ... Не имеет место быть. Яйцы сами по себе не появляются. Тем более через столько времени. Ещё и без запаха... История поучительная, из разряда джинновых желаний.
Зарегистрирован: 6.05.2011
 
#4 написал: ПИК НИК
Вчера, 23:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (529|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 059
Что-то пошло не так. facepalm
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#5 написал: daytaler
Сегодня, 00:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 575
Всё пошло именно так.Люди никогда не поумнеют, мир демонический — мир хищнический.Духи злобы всегда голодны, от того и злы.Демон всего лишь умная программа, и чтобы ей существовать надо электричество.И как вы думаете, в кого она его ворует?
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
#6 написал: Ягсе
Сегодня, 01:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 153
Правильно - бойся своих желаний.
Зарегистрирован: 25.11.2015
#7 написал: daytaler
Сегодня, 03:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 575
Цитата: Ягсе
Правильно - бойся своих желаний.

Да не желаний, а исполнителей.
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
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