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Истории из жизни

Лярва

Когда-то очень давно в нашей семье случилось несчастье. Моя младшая сестра начала пить. Она была замужем, у нее была дочь, и вместе с тем, у нее был муж - тиран. Дочь была не от него, это был второй брак. Пила она втихушку. За день могла выпить 2 литра вина. Это был просто кошмар. Никакие уговоры не помогали. Допилась до того, что первый раз скорая увезла в больницу с вердиктом - не довезем. Откачали. Переливание крови делали литрами. Выписали. Держалась недолго. И опять по кругу.

Забегая вперед, скажу: 4 года назад она умерла - рак печени. Так вот, я отчаялась совсем и решила в интернете посмотреть ритуал от алкоголизма. Нашла. Там нужно было поставить ее фотографию во весь рост, зажечь церковные свечи и читать молитву сорок раз каждый день, сорок дней. Я исправно начала: уж больно хотелось вылечить сестру. Сейчас я уже не помню, сколько дней я отчитала, но в один из вечеров после ритуала, как всегда начала готовиться ко сну. Легла, и только-только начала засыпать, как меня сковал ужас. Было такое впечатление, что я вроде бы и наблюдаю со стороны, и в то же время ощущаю все, что со мной происходит на кровати.

В комнату влетел какой-то монстр. У него было огромное круглое тело, очень много длинных рук, как у паука, и какая-то вытянутая маленькая голова. Он влетел на огромной скорости и впился мне в спину. Сказать, что меня парализовало от страха, это ничего не сказать. Я начала так орать, что думала разбужу весь район. Я даже попыталась открыть глаза и поняла, что этот крик был внутри меня. Тварь сидела на спине, а я даже не могла пошевелиться. Это был нечеловеческий страх. Это был самый ужасный ужас. Я поняла, что это конец.

И вдруг, опять же, другим зрением, я увидела возле кровати маленького человечка. Он почему-то вдруг стал маленькой деревянной матрешкой. И тут я четко услышала от него: "Читай молитву".

Начала читать "Отче наш". Что-то помнила, где-то забывала. Он кричит: "Читай, не останавливайся!" Начала читать без остановок. И с каждой новой молитвой видела, как матрешка кружится по часовой стрелке и становится все больше и больше. Когда матрешка стала с ростом человека, тварь исчезла. Видно для моего домового тоже было небезопасно в собственном теле и он одел скафандр матрешки. Потом уже в интернете нарыла, что к алкоголизму причастны лярвы, которые присасываются к ауре и питаются энергией алкоголика. А я пыталась ее согнать. Вот она и явилась. Если бы не мой домовой, то не знаю, что и было бы.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:02
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 10:50 by kavlorenaПросмотров: 197Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Сестра алкоголизм молитвы тварь домовой авторская история

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Комментарии

#1 написал: Павел Ярый
Сегодня, 11:12
+1
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 51
"И всё-таки поверьте историку, осчастливить против желания - нельзя..."
За историю +++, в целом что вы вмешались без просьбы и в целом ещё и какого-то элементарного опыта, не важно какой школы - само по себе могло много чего притянуть. Да и сущности, даже низкие в иерархии по этому делу - весьма изощрённые бывают.
Зарегистрирован: 24.07.2016
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