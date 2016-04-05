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Истории из жизни

Деревенская магия

Детство веселое было. Развлекались как могли. Компания разношерстная была: от 10 до 16 лет, парни и девки. Я и друган мой - коренные жители деревни, а остальные в основном только на лето приезжали. Вот и прикалывались мы над городскими. Пугали их страшилками деревенскими, рассказами про оборотней, вампиров и всякой нечисти. Интересно было нервишки пощекотать походами на кладбище, бывает, рассказываешь выдуманную историю и сам в нее верить начинаешь, особенно когда ситуация располагает. Ну а видеть, как городские трясутся и пищат от страха - это загляденье. И ведь за любой кипишь, боятся, но идут на очередное приключение, трусом прослыть никто не хочет.

Много приколов подстраивали: то изобразим, что в темноте что-то есть и с хохотом наблюдаем, как остальные драпают, то из-за дерева выпрыгнем и напугаем, то записки девкам мистические от домовых подкинем, много всего. В какой-то момент все так привыкли к нашим разводам, что пугаться перестали.

Последним ярким впечатлением за неделю стала курица, выскочившая со двора соседки и перебежавшая через дорогу... без головы. Ну и визгов было. Соседку после того прозвали повелительницей безголовых. Она и вправду странной была, бродила по ночам, какие-то травы собирала.

Однажды собрались, как обычно, под вечер своей компашкой. Прогулялись по деревне, поперлись в сторону кладбища, хотя оно давно никого не впечатляло. У кладбища заметили ту самую соседку. Время позднее, а она вышла из калитки и пошла в обход него в сторону леса. Ребята предложили за ней проследить, чисто из интереса, куда это она по ночам ходит, а у нас с друганом возникла совершенно некрасивая и глупая мысль: напугать эту тетку, пошутить.

Пробирались следом минут 20. Темень. Нам с другом захотелось уже быстрее повеселиться и мы выдвинулись вперед, точнее пробежали по правой стороне и хотели выскочить из-за деревьев прямо ей наперерез. Обогнали, притаились. Услышав шаги, выскочили из темноты. От того, что увидели, чуть не наложили в штаны... перед нами посреди леса на тропинке стояло туловище соседки без головы. Минута ступора и мы с ором ломанулись назад через лес к дороге, где пересеклись со всеми остальными. На наши вопли и призывы делать ноги никто не отреагировал, приняв это за очередной развод. Не имея желания что-либо доказывать , побежали прочь, друган только сестренку младшую в охапку сгреб и с собой поволок.

Через пару минут оглушительные вопли доказали то, что этот ужас двигался в нашем направлении. Скоро отстающие с нами поравнялись и мы дружно всей компанией драпали в сторону деревни. Пролетев внушительное расстояние, остановились у первого деревенского дома. Отдышались, осмотрелись, вроде никого. Самых младших отвели по домам, а со старшими просидели до утра в сарае, обсуждая увиденное и трясясь от страха. На следующий день видели как соседка, как ни в чем небывало работает на своем огороде. На некоторое время данное событие отбило у нас желание к ночным походам за пределы деревни, да и дом соседки за километр обходили.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 16:38
Вчера, 16:38 by Юлия РысьПросмотров: 723Комментарии: 10
+9

Ключевые слова: Деревня детство соседка страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сабелька
Вчера, 17:07
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 227
Вот это дааааа! Реально страшно..
А нельзя ли подробнее описать, как выглядела она без головы,? Чем кончалось туловище сверху? Как располагалась одежда? Не могло ли это быть обманом зрения? Фокусом? Со всех ракурсов просматривалась хорошо?

+ однозначно
Зарегистрирован: 5.04.2016
#2 написал: daytaler
Вчера, 17:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (76|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 880
Молодец женщина, отбила охоту в праздного ума, над разумом потешаться.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#3 написал: Eifersucht
Вчера, 17:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (81|-5)
Публикаций: 18
Комментариев: 2 039
Соседка подстроила специально, чтобы ребятки успокоились и отстали от неё.+
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#4 написал: Юлия Рысь
Вчера, 18:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (19|-1)
Публикаций: 66
Комментариев: 322
Цитата: Сабелька
Со всех ракурсов просматривалась хорошо?

laughing а вы, оказавшись в таком возрасте в подобной ситуации, стали бы ночью посреди леса разглядывать подобное явление?
Зарегистрирован: 28.10.2018
  
#5 написал: Сабелька
Вчера, 19:29
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 227
Цитата: Юлия Рысь
Цитата: Сабелька
Со всех ракурсов просматривалась хорошо?

laughing а вы, оказавшись в таком возрасте в подобной ситуации, стали бы ночью посреди леса разглядывать подобное явление?

Возможно, да. Именно потому, что недоверчива. Начала бы рассматривать, в чем подвох.... Хотя, могла бы и поддаться общей панике. От возраста зависит и от компании.
Зарегистрирован: 5.04.2016
#6 написал: Jako tako
Вчера, 19:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (135|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 873
1. Это могла быть не сама соседка. А что-то, принявшее ее вид.
2. Как дети поняли, что это была она, если у неё не было головы?
В целом довольно жутко.
Я бы все кусты оросила.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#7 написал: lenon64
Вчера, 20:09
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 17
Я представила и что-то мне страшновато от истории, сама не ожидала такую реакцию.
+++
Зарегистрирован: 16.06.2016
#8 написал: Юлия Рысь
Вчера, 22:06
0
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Репутация: (19|-1)
Публикаций: 66
Комментариев: 322
Цитата: Jako tako
2. Как дети поняли, что это была она, если у неё не было головы?

ну преследовали то они ее
Зарегистрирован: 28.10.2018
  
#9 написал: conjure one
Вчера, 23:07
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (7875|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 914
Всадника без головы в кино видел, а вот деревенскую ведьму без верха нет... И как-то не хочется... Невероятная история. Напомнила и легенду о Голыгинской гати, старом графе и его сыне из "Бронзовой птицы", когда старый граф идет тебе на встречу, кланяется, а вместо шляпы свою голову снимает. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#10 написал: daytaler
Вчера, 23:10
0
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Репутация: (76|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 880
Цитата: Сабелька
как выглядела она без головы,?

Удручающе.
Цитата: Сабелька
Чем кончалось туловище сверху?

Шеей.
Цитата: Сабелька
Как располагалась одежда?

Платье сидело на ней впритык, ну прямо тютелька в тютельку.И пару слов о самом наряде:
Платье повседневной назначения с новой коллекции "Весна-Лето". Отделка - разрезы по бокам, вшита резинка для подчеркивания линии талии.И как говорят дизайнеры: Не важно, полненькая вы или очень худая, самое главное – это состояние души и ваше настроение! И любое платье будет вам к лицу!
Цитата: Сабелька
Не могло ли это быть обманом зрения?

Нет, что вы, была полная луна, да и не соринки в глазу.
Цитата: Сабелька
Фокусом?

Да и вряд ли это был фокус, Дэвид Копперфильд обещал навестить бабушку по материной линии, лишь в следующем месяце.
Цитата: Сабелька
Со всех ракурсов просматривалась хорошо?

Она отлично просматривалась, прям как манекенщица на подиуме во время показа.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
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