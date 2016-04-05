Деревенская магия

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 16:38

Юлия Рысь Просмотров: 723 Комментарии: 10 +9 Вчера, 16:38 by

Детство веселое было. Развлекались как могли. Компания разношерстная была: от 10 до 16 лет, парни и девки. Я и друган мой - коренные жители деревни, а остальные в основном только на лето приезжали. Вот и прикалывались мы над городскими. Пугали их страшилками деревенскими, рассказами про оборотней, вампиров и всякой нечисти. Интересно было нервишки пощекотать походами на кладбище, бывает, рассказываешь выдуманную историю и сам в нее верить начинаешь, особенно когда ситуация располагает. Ну а видеть, как городские трясутся и пищат от страха - это загляденье. И ведь за любой кипишь, боятся, но идут на очередное приключение, трусом прослыть никто не хочет.Много приколов подстраивали: то изобразим, что в темноте что-то есть и с хохотом наблюдаем, как остальные драпают, то из-за дерева выпрыгнем и напугаем, то записки девкам мистические от домовых подкинем, много всего. В какой-то момент все так привыкли к нашим разводам, что пугаться перестали.Последним ярким впечатлением за неделю стала курица, выскочившая со двора соседки и перебежавшая через дорогу... без головы. Ну и визгов было. Соседку после того прозвали повелительницей безголовых. Она и вправду странной была, бродила по ночам, какие-то травы собирала.Однажды собрались, как обычно, под вечер своей компашкой. Прогулялись по деревне, поперлись в сторону кладбища, хотя оно давно никого не впечатляло. У кладбища заметили ту самую соседку. Время позднее, а она вышла из калитки и пошла в обход него в сторону леса. Ребята предложили за ней проследить, чисто из интереса, куда это она по ночам ходит, а у нас с друганом возникла совершенно некрасивая и глупая мысль: напугать эту тетку, пошутить.Пробирались следом минут 20. Темень. Нам с другом захотелось уже быстрее повеселиться и мы выдвинулись вперед, точнее пробежали по правой стороне и хотели выскочить из-за деревьев прямо ей наперерез. Обогнали, притаились. Услышав шаги, выскочили из темноты. От того, что увидели, чуть не наложили в штаны... перед нами посреди леса на тропинке стояло туловище соседки без головы. Минута ступора и мы с ором ломанулись назад через лес к дороге, где пересеклись со всеми остальными. На наши вопли и призывы делать ноги никто не отреагировал, приняв это за очередной развод. Не имея желания что-либо доказывать , побежали прочь, друган только сестренку младшую в охапку сгреб и с собой поволок.Через пару минут оглушительные вопли доказали то, что этот ужас двигался в нашем направлении. Скоро отстающие с нами поравнялись и мы дружно всей компанией драпали в сторону деревни. Пролетев внушительное расстояние, остановились у первого деревенского дома. Отдышались, осмотрелись, вроде никого. Самых младших отвели по домам, а со старшими просидели до утра в сарае, обсуждая увиденное и трясясь от страха. На следующий день видели как соседка, как ни в чем небывало работает на своем огороде. На некоторое время данное событие отбило у нас желание к ночным походам за пределы деревни, да и дом соседки за километр обходили.

Ключевые слова: Деревня детство соседка страх авторская история

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