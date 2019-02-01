Запомнил на всю жизнь

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:51

Причина: Изменен раздел.

Kichij Просмотров: 102 Комментарии: 0 +2 Вчера, 12:51 by

Случилось это на родине первой российской нефти поселке Водном. Тогда мне было 5 или 6 лет. И у нас во дворе всегда собиралась большая компания ребят. Причем были пацаны и по старше и мой старший брат тоже.ему наверное было 11 тогда. Ну вообщем было где то нас человек наверно 15. Кто в футбол играл,а кто и в салки. Сказать по правде как оно там появились я не могу. Это если смотреть на одно место и ничего не видеть,моргнул,и бах,оно уже тут. В метрах 30 от нас и не выше четвертого этажа начала медленно медленно проплывать по небу тарелка. Как сейчас помню. Ярко серебристая. Диаметр был если сейчас вспоминать метров 25. И по днищу огоньки по кругу вертятся. Три круга с краю самый медленный в чуть ближе к центру быстрее и в самом центре самый быстрый. Красный синий и жёлтый цвета. Сказать что тогда я испугался, значит ничего не сказать. В тот момент когда до меня дошло что это оно все приближалось над нами. Рядом с домом всегда была глубокая яма. Коммунальщик ее каждый год то откапывали то снова закапывали. Вообщем бросился я в эту яму, а там уже четверо ребят прячутся. Думаю нет тут от них не укрыться надо бежать в подъезд. Там укрывались остальные и старшики как могли нагоняли жути на нас малышей))) Да братан мне тогда тоже ужасов порасказал что щас мол заберут и всё пишите письма!!! В тот момент самая старшая фобия темноты показалось мне такой пустяковой, что я просто залетел домой и просидел в темном туалете пока все не успокоилось. В тот момент когда она пролетала над нашим домом посуда и окна гудели как от сильных басов.Вроде бы прошло столько лет и многие из которых я думал что эта история была очень ярким детским сном. Первой от кого я ещё услышал историю про этот случай была наша учительница по истории. Она тоже видела. И совсем недавно рассказывал эту историю другу который естественно сказал что брет. Я решил спросить брата помнит ли он тот случай? Мы никогда о произошедшем не говорили и он подтвердил что именно так всё и было. Видимо на всю жизнь запомнил.Концовку этой истории я знаю лишь от учителя. Тарелка пролетев ещё с километр минут за 7 резко сорвалась вверх и исчезла.

Ключевые слова: НЛО тарелка контакт авторская история

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