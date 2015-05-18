Мой домовенок

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 08:50

Причина: Изменен раздел.

kavlorena Просмотров: 830 Комментарии: 9 +20 Вчера, 08:50 by

Здравствуйте, уважаемые читатели. Давно читаю ваш сайт, но написать свою историю решила только сейчас.Все это началось лет 20 назад. Я переехала в новую съемную квартиру и потихоньку занималась ее благоустройством. Работала я по вечерам и домой приходила очень поздно.В одну из таких ночей, вернувшись с работы, я переоделась и решила еще немного почитать. Предварительно сняла с ушей тяжелые сережки, так как они мешали спать. Сережки положила на трюмо недалеко от кровати. Немного почитав, я уснула. Проснувшись утром, я увидела, что на трюмо лежит только одна сережка. Я в недоумении начала искать вторую. Где я только ее не искала! Я отодвигала трюмо, лазила под кроватью, поднимала матрац, трусила наволочки и пододеяльник, но ее нигде не было. У меня был шок. В то время я жила сама и никто не мог так пошутить со мной. Все эти события происходили в феврале месяце. Долго я искала, но увы, ничего не нашла. В какой-то момент я стала просто забывать про этот случай. Но в мае месяце решила заняться генеральной уборкой.И вот, когда я дошла уже до кухни, решила радиатор пропылесосить. У меня из батареи сверху вниз выходят две трубки, одна параллельна другой, и уходят они в пол. Расстояние между ними сантиметров 5. И что вы думаете? Между этими трубками я увидела свою сережку. Как? Как она попала туда? Вопросов было много, но не было ответа. Я даже не задумывалась, что это проделки домового.Начала рассказывать подругам, и одна мне намекнула, что бы понаблюдала в квартире за предметами, всегда ли они лежат на своих местах. И действительно стала замечать, что предметы стали передвигаться. Занимаюсь рукоделием: ножницы оставила на столе, пошла попить воды на кухню, вернулась, их нет.- Домовой, домовой, пошутил - отдай. - Говорю.Нахожу ножницы в спальне в ящике для белья. Много было забавных случаев, но один побил все рекорды.Моя племянница подарила мне серебристого Йорка. А потом через некоторое время переехала ко мне пожить.Надо сказать, что живу я в Греции, и греки и слухом и духом не знают, кто такие домовые. Просто у них в культуре этого нет. Моя племянница относится к таким. С малых лет она выросла в Греции. И вот в один из вечеров я ухожу с собачкой на прогулку, а племянница остается дома одна. Прихожу с прогулки и вижу, что она сидит и трясется.- Что случилось? - спрашиваю.Она рассказывает, что красилась перед зеркалом, а в зеркале отражается диван, на котором она спала. И в какой-то момент она почувствовала, что кто-то сзади сидит. Сначала она подумала, что собака, но вспомнила, что мы ушли. И тогда она начала очень медленно поворачивать голову, и краем глаза увидела, что сидит маленький мохнатый человечек пепельного цвета и махает свесившимися с дивана ножками. Когда племянница развернулась, он резко соскочил с дивана, и ушел в стену напротив. Я долго искала место его проживания в квартире. А потом нашла. Случайно увидела на холодильнике какие-то бусинки и мелочь. Решила ему подыграть. Поставила маленькую коробочку и положила туда разных безделушек. Со временем увидела там уже и ленточку, которую не клала. Теперь туда ставлю ему угощения. Вот такие маленькие истории. Если интересно, то могу рассказать еще историю, как он меня спас от лярвы.

Ключевые слова: Домовой племянница угощения авторская история

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