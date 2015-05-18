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Истории из жизни

Мой домовенок

Здравствуйте, уважаемые читатели. Давно читаю ваш сайт, но написать свою историю решила только сейчас.

Все это началось лет 20 назад. Я переехала в новую съемную квартиру и потихоньку занималась ее благоустройством. Работала я по вечерам и домой приходила очень поздно.

В одну из таких ночей, вернувшись с работы, я переоделась и решила еще немного почитать. Предварительно сняла с ушей тяжелые сережки, так как они мешали спать. Сережки положила на трюмо недалеко от кровати. Немного почитав, я уснула. Проснувшись утром, я увидела, что на трюмо лежит только одна сережка. Я в недоумении начала искать вторую. Где я только ее не искала! Я отодвигала трюмо, лазила под кроватью, поднимала матрац, трусила наволочки и пододеяльник, но ее нигде не было. У меня был шок. В то время я жила сама и никто не мог так пошутить со мной. Все эти события происходили в феврале месяце. Долго я искала, но увы, ничего не нашла. В какой-то момент я стала просто забывать про этот случай. Но в мае месяце решила заняться генеральной уборкой.

И вот, когда я дошла уже до кухни, решила радиатор пропылесосить. У меня из батареи сверху вниз выходят две трубки, одна параллельна другой, и уходят они в пол. Расстояние между ними сантиметров 5. И что вы думаете? Между этими трубками я увидела свою сережку. Как? Как она попала туда? Вопросов было много, но не было ответа. Я даже не задумывалась, что это проделки домового.

Начала рассказывать подругам, и одна мне намекнула, что бы понаблюдала в квартире за предметами, всегда ли они лежат на своих местах. И действительно стала замечать, что предметы стали передвигаться. Занимаюсь рукоделием: ножницы оставила на столе, пошла попить воды на кухню, вернулась, их нет.

- Домовой, домовой, пошутил - отдай. - Говорю.

Нахожу ножницы в спальне в ящике для белья. Много было забавных случаев, но один побил все рекорды.

Моя племянница подарила мне серебристого Йорка. А потом через некоторое время переехала ко мне пожить.

Надо сказать, что живу я в Греции, и греки и слухом и духом не знают, кто такие домовые. Просто у них в культуре этого нет. Моя племянница относится к таким. С малых лет она выросла в Греции. И вот в один из вечеров я ухожу с собачкой на прогулку, а племянница остается дома одна. Прихожу с прогулки и вижу, что она сидит и трясется.

- Что случилось? - спрашиваю.

Она рассказывает, что красилась перед зеркалом, а в зеркале отражается диван, на котором она спала. И в какой-то момент она почувствовала, что кто-то сзади сидит. Сначала она подумала, что собака, но вспомнила, что мы ушли. И тогда она начала очень медленно поворачивать голову, и краем глаза увидела, что сидит маленький мохнатый человечек пепельного цвета и махает свесившимися с дивана ножками. Когда племянница развернулась, он резко соскочил с дивана, и ушел в стену напротив. Я долго искала место его проживания в квартире. А потом нашла. Случайно увидела на холодильнике какие-то бусинки и мелочь. Решила ему подыграть. Поставила маленькую коробочку и положила туда разных безделушек. Со временем увидела там уже и ленточку, которую не клала. Теперь туда ставлю ему угощения. Вот такие маленькие истории. Если интересно, то могу рассказать еще историю, как он меня спас от лярвы.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 08:50
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 08:50 by kavlorenaПросмотров: 830Комментарии: 9
+20

Ключевые слова: Домовой племянница угощения авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Вчера, 08:53
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1924|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 5 040
Очень интересно, расскажите!
А вообще домовые - это душа дома, можно сказать wink
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#2 написал: Сабелька
Вчера, 09:11
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 221
Хочу про лярву!!!
Кто это?
+
Зарегистрирован: 5.04.2016
#3 написал: Йожык
Вчера, 13:34
+2
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 82
Конечно рассказывайте! Интересно
Зарегистрирован: 11.02.2019
#4 написал: Jako tako
Вчера, 14:23
+2
Группа: Посетители
Репутация: (135|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 871
Мне нравятся истории, в которых домовой показывается. Так можно понять, как он выглядит. А тут как-то особенно мило, что домовому у автора нравятся бусинки и ленточки.
Плюсанула!
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#5 написал: слон и слоненок
Вчера, 14:52
+2
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Комментариев: 51
О, про домовых я люблю. Мой домовой вашему привет передаёт. smile
Зарегистрирован: 20.11.2017
#6 написал: Nlo
Вчера, 16:53
+2
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Комментариев: 711
Давайте про лярву! Давно о ней слышала.
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#7 написал: daytaler
Вчера, 17:08
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 870
Если интересно, то могу рассказать еще историю, как он меня спас от лярвы.
Еще и спрашиваете?Историю в студию!
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#8 написал: Eulalia
Вчера, 19:27
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Ой какая милота с коробочкой)))

Хочу еще историю)
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#9 написал: Talisha
Вчера, 20:02
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Цитата: Сабелька
Хочу про лярву!!!
Кто это?
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Лярва - астральный паразит-чистильщик человеческих выбросов негативной энергии:)
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
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