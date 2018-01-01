Пришла спасти хозяйку

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 10:41

Сделано_в_СССР Просмотров: 83 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 10:41 by

Придя как-то ранним утром со смены, я решила перекусить и лечь отдохнуть. Поставив чайник на газ, сделала бутерброды и присела возле стола, и не заметила как уснула. Во сне всё происходило как наяву.Вижу себя, как я возвращаюсь с работы, меня встречает моя любимица - кошка Маня. Она бежит мне на встречу и почему-то начинает кусать за ноги, хватает зубами за подол юбки, громко мяукает (она всегда так делала, когда была голодна). Я поспешила на кухню за кормом, искала, искала, и не нашла. Решила сходить за ним в зоомагазин. В коридоре стала надевать обувь, нагнулась завязать шнурок, как вдруг Маня прыгнула с тумбочки мне на спину. Я не удержалась на ногах и грохнулась на пол.От испуга я проснулась, вскочила на ноги — а кухня вся в дыму. Я, задыхаясь, распахнула все окна и двери. Чайник на плите обгорел и выглядел как кусок чёрного железа. Тут я вспомнила о своей любимице, стала искать её, но в тот же миг меня осенило: Мани-то уже нет, она умерла три года тому назад, прожив с нами 12 лет. Её смерть была для нас большой трагедией. В тот момент я поняла, что моя Маня спасла мне жизнь, явившись во сне. Ели бы не она, не знаю, чем бы всё закончилось. Не знаю, возможно ли это, но уверена, что моя кошка стала моим ангелом-хранителем.Автор - Наталья Алексеевна Полищук.

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