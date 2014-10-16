История с Анной Дмитриевной

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:47

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Сабелька Просмотров: 194 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 15:47 by

Анна Дмитриевна была соседкой моей близкой подруги Наташки. Их квартиры были напротив. Старушка умерла уж лет 8-10 назад, а перед ее смертью случилась эта жутковатая история.Анна Дмитриевна родилась в начале прошлого века, было участницей ВОВ и Японской войны. Снайпер. Имела ордена и много медалей. Маленького роста. Один глаз серьёзно травмирован. Свою семью так и не создала, прожила в одиночестве. Была очень активная. Каждую зиму по утрам чистила высокое крыльцо подъезда. Выходила с ломиком и лопатой и дробила наледь на ступеньках. По утрам - пешие прогулки, по субботам - баня. Дожила она без малого до 100 лет. В ясном уме и здравии. И только в последние дни помутился рассудок.Как-то утром, встретившись с Наташкой у подъезде, Анна Дмитриевна принялась жаловаться, что всю ночь не могла спать: у соседей плакал ребёнок. Наташа ответила, что ни у кого из соседей маленьких детей нет, может, кошка орала на улице. На этом и разошлись. Через день вновь встретила Анну Дмитриевну на лавочке, та сокрушалась, что ребёнок плачет уже сутки, наверное, что-то случилось, нужно вызвать милицию. Тут Наташка смекнула, в чём дело. Анне Дмитриевне сказала, что сама поговорит со всеми соседями и выяснит, у кого плачет дитя. Справедливости ради действительно опросила нескольких соседей, не слышат ли они плача, мало ли что... Разумеется, никто ничего не слышал.Вечером Анна Дмитриевна неистово заколотила в Наташкину дверь. Наташка открыла. "Мне подкинули ребёнка! - горячо зашептала Анна Дмитриевна, беспокойно вращая глазами. - Он лежит у меня в ванной, в углу! Пойдем, посмотришь!"Наташка понимала, что это бред, ей было жутковато... В углу ванной была накидана куча тряпья, в эту кучу ткнула пальцем старушка: " Вот ребёнок!" Сначала Наташка пыталась убедить Анну Дмитриевну, что никакого ребёнка нет, это просто тряпки. Но старушка не унималась. Тогда, чтобы её успокоить, Наташка для вида ещё немного порылась в тряпках и "достала из них ребёнка". " И правда ребенок!- сказала она, - я заберу его с собой и сдам в милицию. Он больше вас не побеспокоит". Старушка посмотрела на Наташкины руки "с ребёнком" и закивала: '"Сдай, пусть вернут родителям".Ночью, сквозь сон, Наташка услышала детские всхлипывания. Потом они переросли в громкий плач. Наташка открыла глаза, плач не прекращался. Мужа и детей дома не было, и Наташка не могла с уверенностью сказать, мерещится ей плач или слышится на самом деле. Сама она родом из крупного русского села, в котором крепкая вера странным образом сочетается с суевериями. Наташка в ужасе поняла, что "занесла" в дом что-то очень нехорошее. Остаток ночи она провела в молитвах под "плач ребёнка". Под утро ребёнок затих.Под утро скончалась участница боевых походов и сражений славная Анна Дмитриевна.

Ключевые слова: Соседка подруга ребенок авторская история

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