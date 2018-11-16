Как мы с Девидом Копперфильдом часы починяли

Летяга Просмотров: 147 Комментарии: 3 +8 Сегодня, 07:51 by

Сразу скажу, что я в волшебство, шаманов и зеленых человечков не верю, у психиаторов не наблюдаюсь, а проф.осмотры у невролога отклонений не выявляют.Дело было в 90-е. Я бездельничала дома после школы, родители еще не пришли с работы, брат ушел на занятия в секцию. И я, пользуясь одиночеством и свободой с удовольствием пялилась в телек. А по телевизору показывали интервью с Дэвидом Копперфильдом. Есть такой знаменитый иллюзионист, теперь сияние его славы несколько померкло, а тогда он был звездой мирового масштаба и загадочной личностью, окутанной дымкой тщательно пропиареного мистицизма. Все мы знаем, что иллюзионисты не имеют никакого отношения к мистике и магии. Все их головокружительные фокусы - это обман зрения (или зрительные иллюзии), применение техники и электроники и психологические уловки. Меня интересовали тогда подобные вещи, как устроены те или иные трюки и фокусы, для каких-то я находила простые и логичные объяснения, для каких-то нет.И так, я отвлеклась. Интервью с Копперфильдом проходило на Красной Площади, тогда у всех знаменитых иностранцев на Красной Площади интервью брали. Журналистка задавала обычные вопросы: понравилась ли Москва, ее жители, про творческие планы и вдруг она выдает вопрос: «Дэвид, вы великий волшебник, а можете ли вы прямо сейчас сделать чудо для наших телезрителей?» (на слабо взяла, журналисты они такие…). Копперфильд невозмутимо отвечает, что без проблем, пусть зрители принесут к экрану телевизора сломанные механические часы и мы все вместе попробуем сделать чудо. Нужно взять сломанные часы, завести их, если у них механический завод и вставить батарейку, если питание от батареек и в конце интервью Дэвид пообещал продемонстрировать волшебство.Я рванула собирать сломанные часы по всей квартире, а они у нас были. Уж не знаю в чем дело, но мои родители не выбрасывали испорченные вещи. Если что-то ломалось, но это легко было заменить, то покупалась новая вещь или устройство, а старая так и оставалась в доме. Мелкую бытовую технику папа складывал в свой шкафчик в коридоре, ведь это может пригодится на запасные части, так потом и хранились поломанные утюги с тостерами долгими годами. А вот мелочи вроде сломанных часов занимали место в полках шкафов и серванте. После короткой пробежки я набрала четыре трофея: механические часы-будильник на батарейках, двое наручных женских часиков (одни из которых мама еще в студенчестве носила) и часы, которые можно было-бы назвать каминными, но камина у нас не водилось, а потому они всегда стояли на серванте.И если остальные часы просто в какой-то момент перестали действовать, спустя месяцы отставаний и залипаний стрелок, то каминные были действительно сломаны, потому что отец как-то пытался их починить. Я помню как под сдавленное: «Бля!» вылетела и развернулась по всей комнате заводная пружина, папа потом часы собрал и все детальки на место вернул, но часы все равно после этого не заработали и стояли три года на серванте в виде сомнительного украшения. И вот я по инструкции Копперфильда завела до упора механические часы и вставила свежую батарейку в будильник, ни одни часы на это никак не отреагировали, ну да, они же все сломанные были. Спустя минут пять интервью подошло к концу. Копперфильд объявил, что теперь мы будем делать обещанное чудо.И так- сказал иллюзионист- сконцентрируйтесь, от всего сердца пожелайте, чтобы часы заработали, соберите все силы и прикажите им! Скажите им: «Работайте!!!». А как по-русски будет работайте? – вполголоса уточнил Копперфильд у журналистки… Уваботайтэ! – громко приказал с экрана телевизора Дэвид. Работайте!!! – грозно ткнула пальцем в сторону часов я….Работайте! Уваботайтэ! Работайте! ...И трое из четырех часов затикали, сдвинулись и начали свой бег секундные стрелки.Все трое часов действительно стали исправно работать и исполняли свои обязанности по отсчету времени еще несколько лет. Первыми сдались каминные часы, они остановились через год, а дольше всех продержались часы-будильник -- почти четыре года.Тогда на фоне общего сумасшествия и треволнений, Кашпировского и прочих странных личностей, происшедшее не вызвало у меня особых вопросов. Но потом… Как, как такое могло произойти? Какие законы физики или психологии могут это объяснить? Почему сломанные часы заработали после того, как мы с Копперфильдом на них наорали? Или же это был четко просчитанный фокус, основанный на каких-то особенностях механики часов, о которых большинство людей не подозревают?Может быть найдется кто-нибудь, кто тоже видел это интервью и проводил опыт с часами? Очень любопытно, получилось ли у кого-нибудь еще починить часы таким оригинальным способом?Автор - Pumzel.

Ключевые слова: Копперфильд интервью телевизор часы будильник иллюзионист фокусник маг

Другие, подобные истории: