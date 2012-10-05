История намбер ту. Домовой

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:41

Причина: Стилистика автора сохранена.

Крокозябла Просмотров: 405 Комментарии: 6 +14 Вчера, 20:41 by

Мы с ним дружим, ну, я так думаю. Поскольку он ни разу с момента своего обнаружения не пытался навредить ни мне, ни моим котейкам.Я его увидела абсолютно случайно. Дело было в этом году зимним вечером, плавно переходящим в ночь. Смотрела телевизор, лежа на диване, да и задремала. Знаете, такая дрёма, когда еще не совсем спишь и можешь соображать, что происходит вокруг. И вот сквозь приоткрытые веки я наблюдаю, как вдоль стены пробирается какой-то меховой шарик! В голове резко всплывают воспоминания о страшных ночах, которые мне пришлось пережить в свое время, и я резко открываю глаза, и подскакиваю на диване. «Шарик» видимо этого не ожидал и остановился, а потом посмотрел на меня! Да, у него были глазки! Две блестящие пуговки. Длилась наша «битва взглядов» какие-то доли секунды, а после он молниеносно шмыгнул в угол под диваном.Я тоже со скоростью реактивного двигателя соскочила с дивана, включила свет, чем перепугала своих кошек. Чуть отдышавшись и собравшись с духом, отодвинула диван. И что же я там увидела? Правильно, ничего. Угол был пустой. В голове запела Фреккен Бок: «А-ля-ля-ля-ля-ля, а я сошла с ума…». Однако, взгляд кота, говорящий, что, мол, хозяйка, все нормально, не переживай, заставил домомучительницу в моей голове заткнуться. Диван был снова задвинут на свое место, но эту ночь я провела без сна. Весь следующий день кот то и дело нырял в этот уголок, шебуршал там, мявкал, «троил», будто у него там серьезный разговор с кем-то. Не знаю, о чем они договорились, только спать я уже легла с чувством полного спокойствия.Приведу вам несколько случаев взаимодействия с Домовенком:1. Однажды, когда мне было очень плохо и больно, я лежала на диване и плакала. В какой-то момент я почувствовала, будто меня кто-то легонько, почти невесомо гладит по голове. Кто-то невидимый, но очень добрый. Боль отступала и наваливалась сладкая дремота. И, засыпая, я словно слышала сквозь сон, как меня убаюкивают тихим «ш-ш-ш-ш» (как мамы маленьких ребятишек успокаивают).2. Другой раз, когда готовила на кухне, масло со сковороды брызнуло на напольную плитку. Как и следует ожидать, я, со своей везучестью утопленника, на этой капле поскользнулась. А падая, судя по траектории, просто обязана была долбануться со всего маху затылком о каменную столешницу. Только вот голова моя приземлилась на что-то темное, мягкое и пушистое. И, секундой позже, мне показалось, я видела промелькнувший из кухни в комнату «шарик». Получается, он меня спас от травмы (или чего похуже).3. Поскольку кот у меня длинношерстный, то такая неприятность, как колтуны у нас частая проблема. Однажды по моему недосмотру, котик себе на груди закатал огромный колтун. Причем колтун был настолько плотным и находился так близко к коже, что ножницами или колтунорезом было нереально его убрать. Я решила, что единственный способ избавиться от колтуна – это выбрить грудку коту. Поскольку мужчин в доме не водится, за машинкой для стрижки пришлось идти в магазин после работы. Каково же было мое удивление, когда я пришла домой и увидела, что колтун от кота находится теперь отдельно на полу. Поначалу думала, что кошки скублись и выдрали. Но тогда почему нет вырванной серой шерсти второй кошки? Да и вообще шерсти больше не было. Грудка кота была чистой, с малюсеньким пушком, без признаков механического вмешательства, будто кто-то тончайшим лезвием срезал тот колтун.Домовёнка я называю Шарик. Он, видать, еще молодой, поскольку с котом они любят дурковать. Не знаю, когда именно он у меня поселился, только с его присутствием моя жизнь стала намного спокойнее. Перестали сниться кошмары. Надеюсь, наша с ним дружба будет и дальше длиться.

Ключевые слова: Домовой-помощник коты ночь квартира авторская история

Другие, подобные истории: