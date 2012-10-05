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Истории из жизни

История намбер ту. Домовой

Мы с ним дружим, ну, я так думаю. Поскольку он ни разу с момента своего обнаружения не пытался навредить ни мне, ни моим котейкам.

Я его увидела абсолютно случайно. Дело было в этом году зимним вечером, плавно переходящим в ночь. Смотрела телевизор, лежа на диване, да и задремала. Знаете, такая дрёма, когда еще не совсем спишь и можешь соображать, что происходит вокруг. И вот сквозь приоткрытые веки я наблюдаю, как вдоль стены пробирается какой-то меховой шарик! В голове резко всплывают воспоминания о страшных ночах, которые мне пришлось пережить в свое время, и я резко открываю глаза, и подскакиваю на диване. «Шарик» видимо этого не ожидал и остановился, а потом посмотрел на меня! Да, у него были глазки! Две блестящие пуговки. Длилась наша «битва взглядов» какие-то доли секунды, а после он молниеносно шмыгнул в угол под диваном.

Я тоже со скоростью реактивного двигателя соскочила с дивана, включила свет, чем перепугала своих кошек. Чуть отдышавшись и собравшись с духом, отодвинула диван. И что же я там увидела? Правильно, ничего. Угол был пустой. В голове запела Фреккен Бок: «А-ля-ля-ля-ля-ля, а я сошла с ума…». Однако, взгляд кота, говорящий, что, мол, хозяйка, все нормально, не переживай, заставил домомучительницу в моей голове заткнуться. Диван был снова задвинут на свое место, но эту ночь я провела без сна. Весь следующий день кот то и дело нырял в этот уголок, шебуршал там, мявкал, «троил», будто у него там серьезный разговор с кем-то. Не знаю, о чем они договорились, только спать я уже легла с чувством полного спокойствия.

Приведу вам несколько случаев взаимодействия с Домовенком:
1. Однажды, когда мне было очень плохо и больно, я лежала на диване и плакала. В какой-то момент я почувствовала, будто меня кто-то легонько, почти невесомо гладит по голове. Кто-то невидимый, но очень добрый. Боль отступала и наваливалась сладкая дремота. И, засыпая, я словно слышала сквозь сон, как меня убаюкивают тихим «ш-ш-ш-ш» (как мамы маленьких ребятишек успокаивают).
2. Другой раз, когда готовила на кухне, масло со сковороды брызнуло на напольную плитку. Как и следует ожидать, я, со своей везучестью утопленника, на этой капле поскользнулась. А падая, судя по траектории, просто обязана была долбануться со всего маху затылком о каменную столешницу. Только вот голова моя приземлилась на что-то темное, мягкое и пушистое. И, секундой позже, мне показалось, я видела промелькнувший из кухни в комнату «шарик». Получается, он меня спас от травмы (или чего похуже).
3. Поскольку кот у меня длинношерстный, то такая неприятность, как колтуны у нас частая проблема. Однажды по моему недосмотру, котик себе на груди закатал огромный колтун. Причем колтун был настолько плотным и находился так близко к коже, что ножницами или колтунорезом было нереально его убрать. Я решила, что единственный способ избавиться от колтуна – это выбрить грудку коту. Поскольку мужчин в доме не водится, за машинкой для стрижки пришлось идти в магазин после работы. Каково же было мое удивление, когда я пришла домой и увидела, что колтун от кота находится теперь отдельно на полу. Поначалу думала, что кошки скублись и выдрали. Но тогда почему нет вырванной серой шерсти второй кошки? Да и вообще шерсти больше не было. Грудка кота была чистой, с малюсеньким пушком, без признаков механического вмешательства, будто кто-то тончайшим лезвием срезал тот колтун.

Домовёнка я называю Шарик. Он, видать, еще молодой, поскольку с котом они любят дурковать. Не знаю, когда именно он у меня поселился, только с его присутствием моя жизнь стала намного спокойнее. Перестали сниться кошмары. Надеюсь, наша с ним дружба будет и дальше длиться.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:41
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:41 by КрокозяблаПросмотров: 405Комментарии: 6
+14

Ключевые слова: Домовой-помощник коты ночь квартира авторская история

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Комментарии

#1 написал: ebegen31
Сегодня, 00:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (34|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 311
Верю, что кошки могут замечать что-то, что остается невидимым для людей.
Кошка у меня иногда подолгу смотрит, не шелохнувшись, куда-нибудь в одну точку внимательным и встревоженным взглядом. Даже немного не по себе становится)

Спасибо за историю!
Зарегистрирован: 5.10.2012
#2 написал: Alisha134
Сегодня, 01:45
+4
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 20
Круто! А вот у моих родителей, "домовой"-тихушник или кто это, не знаю точно, годами может себя никак не проявлять, но вот если нужно настукачить, то он тут как тут smile Несколько лет назад, когда я училась в школе, в старших классах, мы с девчонками, стали бегать курить сигареты за школу. Обычное баловство, ребячество, никто всерьез этим не увлекался и никакой тяги, ни тогда, ни в впоследствии, ни у кого не возникло. Один раз, я принесла пачку сигарет домой и спрятала под диван, чтобы утром отнести в школу. Через несколько дней, моей маме, под утро, когда она уже почти проснулась, прямо в ухо, мужским голосом кто-то сказал: "Просыпайся, твоя дочь курит". Мама вскочила и давай на меня напирать с расспросами. Пришлось признаться smirk Как я потом злилась, это не передать словами smile Вслух всё высказала, что думаю об этом существе, не стесняясь в выражениях smile Вообще же, можно считать это интуицией моей мамы или предчувствием (так она сама про себя говорит). НО, пока я не принесла сигареты домой, долгое время, эта самая "интуиция", преспокойненько себе спала smirk И если бы не тот случай, моя мама, вряд ли когда-нибудь узнала про это smirk
Зарегистрирован: 18.04.2021
#3 написал: Крокозябла
Сегодня, 04:38
+1
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (672|0)
Публикаций: 60
Комментариев: 878
Alisha134, вполне верю в Вашу историю, поскольку хороший Домовой печётся о здоровье и благополучии своих хозяев. Он не со зла)))
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
#4 написал: Jako tako
Сегодня, 09:12
0
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Публикаций: 2
Комментариев: 850
Alisha134, домовой или реальный мамин ангел-хранитель. История у вас хорошая. Достойна и отдельного поста и лайка.
По поводу основной истории. Про кошек могу говорить вечно…
Кошки иногда сами себе колтуны могут выдрать. Длинношерстные кошки - это да. Шерсть просто везде smile тут только ежедневное вычесывание помогает и витамины.
Не знаю, что бы я чувствовала, если бы прямо увидела домового. Как после такого с этим дальше жить? smile
Плюсанула!
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#5 написал: Pansy17
Сегодня, 09:19
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Публикаций: 0
Комментариев: 11
Я тоже несколько раз видела домового на грани сна и яви на старой квартире. Внешнее описание совпадает. Был он пушистым черным комочком, который "крутился" в ногах, а потом, как только я его увидела, заскочил на шкаф и спрятался там.
Зарегистрирован: 10.01.2019
#6 написал: Крокозябла
Сегодня, 09:56
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Репутация: (672|0)
Публикаций: 60
Комментариев: 878
Цитата: Jako tako
Не знаю, что бы я чувствовала, если бы прямо увидела домового. Как после такого с этим дальше жить?

После того, что со мной происходило, и какая гадость меня атаковала одно время, то Домовой - это просто милая, маленькая няшка!!!
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
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