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Истории из жизни

Бабушкины рассказы - зеркало и старый книжный приворот

Скорее всего это был конец семидесятых позапрошлого столетия. Мой прадед, звали его Григорий, занимался табачной фабрикой, а его братья (то ли сводные то ли родные) мукой и cахаром. Жили очень не бедно, но как-то было не принято кичиться богатством. Едиственное, денег на поддержку дела не жалели - всем работникам хорошо платили, на сырье не экономили, инструментарий чинили или закупали новый - лучше прежнего.

Однако не все было так уж ладно. Прогресс шел вперед, но люди, хотя мозгами уже вроде все по-научному делали, но не забывали и к батюшке за советом сходить. А если совет не нравился, к какой-нибудь подозрительной бабке-цыганке.

Мой прадед был всегда за вариант с бабкой.

И вот она ему сказала, что он последний деловой человек в своей семье - следующий родится когда о нем уже не вспомнит ни один из его родственников.

Бабка единственное чем помогла - продала ему зеркало и рассказала, как с его помощью можно навещать живых и давать советы. В день похорон, когда Григория отпевали, это зеркало положили стеклом вниз к груди и, после того как все с ним простились, предмет забрали и повесили в доме.

Считается, что после смерти человека в его доме завешиваются все зеркала - но это зеркало нужно было всегда держать открытым. Душа усопшего таким образом не отходит в мир иной, а как бы задерживается со своими живыми родственниками.

Мне рассказывали, что в некоторых купеческих домах того времени можно было увидеть на ряду с картинами небольшие зеркала на стенах - иногда по несколько штук.

Григорий навещал своих родственников во вне - даже моя тетя, заснув, увидела человека одетого по-купечески и говорящего что-то плохое про ее жениха. Она тогда не знала про легенду с зеркалом но почувствовала, что это знак и не вышла замуж. Парень этот потом оказался пьяницей и поколачивал жену. Справедливости ради - тетя и до этого подозревала жениха в любви к бутылке.

В самом начале войны моя двоюродная бабушка собиралась отнести на могилу своего папы цветы. Жили они тогда в Пскове - но не в самом городе а чуть дальше. И она помнит, что к ней во сне пришел мужчина и будто бы увидел ее с букетом и начал неодобряюще качать головой. Бабушке этот сон очень не понравился и она решила, что не пойдет навещать папу. После она услышала, о немецких солдатах, которые были замечены как раз возле кладбища.

Помню я и еще одну легенду из прошлого.

Родители очень давно разбирали книжные шкафы - книги непонятных советских авторов выбрасывали, а классиков, зарубежку и еще кое-какие реликвии оставляли. Когда же они натыкались на особенно старую, дореволюционную книгу, то некоторое время перелистывали ее. Папа тогда нашел весь исписанный комментариями томик на немецком языке - папа говорит, что это была книга, посвященная обработке дерева. В самом конце - и я это смутно помню - было написано имя Иван и что-то корявым почерком рядом. Причем страница была будто в каком-то воске. Книгу выбросили. Мне тогда было не очень интересно, почему, но уже в более зрелом возрасте я спросила об этом у бабушки. Бабушка говорит, что раньше до революции нередко заговаривали книги. Какая-нибудь барышня приобретала книгу, делала приворот и оставляла ее в доме своего возлюбленного. Очень часто, даже понимая, что книга заговоренная, хозяева не избавлялись от нее - ценность книги перевешивала суеверия. Таким образом привораживали женихов из более высоких сословий.


Вот такие истории мне рассказывали - я старалась передать их, как можно лучше)

Сегодня, 13:05 by ЛетягаПросмотров: 611Комментарии: 6
+14

Ключевые слова: Купец бабка зеркало книга приворот

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Комментарии

#1 написал: daytaler
Сегодня, 14:03
+1
Группа: Посетители
Репутация: (73|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 726
Ничего нового.Там, где большие деньги и массовое влияние на людей, там всегда происки сатаны.Люди променивают шанс на жизнь вечную, на сие секундный оброк от «Князя мира сего».
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#2 написал: Jako tako
Сегодня, 14:19
+3
Группа: Посетители
Репутация: (132|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 843
Цитата: daytaler
Там, где большие деньги и массовое влияние на людей, там всегда происки сатаны.

А как надо, сидеть в бочке в проношенных трусах и философствовать? А еда сама упадёт в рот?

Интересно про приворот на книгу и про зеркало.
И да, такие дУхи рода вполне могут подсказать, с кем не надо связывать свою жизнь.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 16:43
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2734|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 722
Интересно было узнать про зеркала заговоренные, это же надо додуматься и захотеть в зеркале остаться, ёмаё. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#4 написал: Сабелька
Сегодня, 17:44
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 11
Комментариев: 184
Ребятушки! В тексте грамотность кто-нибудь проверил? Нельзя такие сырцы выдавать.
Зарегистрирован: 5.04.2016
#5 написал: daytaler
Сегодня, 19:15
0
Группа: Посетители
Репутация: (73|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 726
книга заговоренная, хозяева не избавлялись от нее - ценность книги перевешивала суеверия
Заговаривают мелочь и банкноты разных номиналов.Прежде чем подымать с тротуара, подумай о том, стоит ли брать то, что тебе по праву не принадлежит.
Поднимать с пола в тюрьме нельзя ничего ни в коем случае. На это есть определенное, не писанное, но строго соблюдаемое правило.(Тюремные правила — писаны миром бесовским)

Цитата: Tigger power
это же надо додуматься и захотеть в зеркале остаться

Дьявол, он как электромагнитное поле, ну что-то вроде "WI-FI".Зеркало в данном случае, используется как планшет.Пример:вызов суженого-ряженого при помощи свечи и зеркал.
Кто служил системе, сам становится частью системы.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#6 написал: Talisha
Сегодня, 20:53
0
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Репутация: (1911|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 5 002
Душа не уходит в зеркала. Григорий просто привязался к этому миру и не хотел покидать. Зеркало - просто примета.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
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