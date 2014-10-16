Бабушкины рассказы - зеркало и старый книжный приворот

Летяга Просмотров: 611 Комментарии: 6 +14 Сегодня, 13:05 by

Скорее всего это был конец семидесятых позапрошлого столетия. Мой прадед, звали его Григорий, занимался табачной фабрикой, а его братья (то ли сводные то ли родные) мукой и cахаром. Жили очень не бедно, но как-то было не принято кичиться богатством. Едиственное, денег на поддержку дела не жалели - всем работникам хорошо платили, на сырье не экономили, инструментарий чинили или закупали новый - лучше прежнего.Однако не все было так уж ладно. Прогресс шел вперед, но люди, хотя мозгами уже вроде все по-научному делали, но не забывали и к батюшке за советом сходить. А если совет не нравился, к какой-нибудь подозрительной бабке-цыганке.Мой прадед был всегда за вариант с бабкой.И вот она ему сказала, что он последний деловой человек в своей семье - следующий родится когда о нем уже не вспомнит ни один из его родственников.Бабка единственное чем помогла - продала ему зеркало и рассказала, как с его помощью можно навещать живых и давать советы. В день похорон, когда Григория отпевали, это зеркало положили стеклом вниз к груди и, после того как все с ним простились, предмет забрали и повесили в доме.Считается, что после смерти человека в его доме завешиваются все зеркала - но это зеркало нужно было всегда держать открытым. Душа усопшего таким образом не отходит в мир иной, а как бы задерживается со своими живыми родственниками.Мне рассказывали, что в некоторых купеческих домах того времени можно было увидеть на ряду с картинами небольшие зеркала на стенах - иногда по несколько штук.Григорий навещал своих родственников во вне - даже моя тетя, заснув, увидела человека одетого по-купечески и говорящего что-то плохое про ее жениха. Она тогда не знала про легенду с зеркалом но почувствовала, что это знак и не вышла замуж. Парень этот потом оказался пьяницей и поколачивал жену. Справедливости ради - тетя и до этого подозревала жениха в любви к бутылке.В самом начале войны моя двоюродная бабушка собиралась отнести на могилу своего папы цветы. Жили они тогда в Пскове - но не в самом городе а чуть дальше. И она помнит, что к ней во сне пришел мужчина и будто бы увидел ее с букетом и начал неодобряюще качать головой. Бабушке этот сон очень не понравился и она решила, что не пойдет навещать папу. После она услышала, о немецких солдатах, которые были замечены как раз возле кладбища.Помню я и еще одну легенду из прошлого.Родители очень давно разбирали книжные шкафы - книги непонятных советских авторов выбрасывали, а классиков, зарубежку и еще кое-какие реликвии оставляли. Когда же они натыкались на особенно старую, дореволюционную книгу, то некоторое время перелистывали ее. Папа тогда нашел весь исписанный комментариями томик на немецком языке - папа говорит, что это была книга, посвященная обработке дерева. В самом конце - и я это смутно помню - было написано имя Иван и что-то корявым почерком рядом. Причем страница была будто в каком-то воске. Книгу выбросили. Мне тогда было не очень интересно, почему, но уже в более зрелом возрасте я спросила об этом у бабушки. Бабушка говорит, что раньше до революции нередко заговаривали книги. Какая-нибудь барышня приобретала книгу, делала приворот и оставляла ее в доме своего возлюбленного. Очень часто, даже понимая, что книга заговоренная, хозяева не избавлялись от нее - ценность книги перевешивала суеверия. Таким образом привораживали женихов из более высоких сословий.Вот такие истории мне рассказывали - я старалась передать их, как можно лучше)

Ключевые слова: Купец бабка зеркало книга приворот

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