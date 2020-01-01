Зеркало старой цыганки

Сделано_в_СССР Просмотров: 73 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:56 by

У меня до сих пор хранится чёрно-белая фотография моей бабушки с её деревенскими подружками. На ней они стоят возле колхозного трактора с прицепом, на котором лежит копна сена. Молодые, лет по двадцать с небольшим, за исключением одной девушки. У неё очень странная внешность: вроде, ровесница остальным, а с другой стороны кажется на вид женщиной лет сорока. Я это фото впервые увидел, когда мне было ещё десять лет. И в те годы я и поинтересовался у бабули, почему эта женщина так необычно выглядит. И бабушка рассказала мне эту историю.В посёлке, где она когда-то родилась и жила до переезда в Ленинград, обитала одна пожилая цыганка. Она не была какой-то нелюдимой затворницей, но в основном держалась подальше от всех. Однако с моей бабушкой эта женщина подружилась, несмотря на разницу в возрасте лет в сорок. И иногда бабуля ходила к ней в гости попить чайку. И вот ей, ещё молоденькой в те годы девочке, цыганка открыла одну тайну. Хранила она одно старинное зеркало, оставшееся ей по наследству от её матери, с помощью которого могла гадать. Бабушке моей цыганка верно напророчила переезд в другой город и встречу с мужем - моим дедушкой - через два года. Всё это сбылось.Об одном моменте предупредила старушка: нельзя другим людям смотреться в это зеркало, так как силу их заберёт. А у моей бабушки имелась ещё одна хорошая подружка, которой она доверчиво рассказала об этом. Но та, вроде, и посмеялась над суеверными предрассудками как настоящая комсомолка, однако, видимо, любопытство закралось ей в душу. И вот как-то моя бабушка пошла в гости к этой цыганке не одна, а с нею. Просто нужно было в чём-то помочь ей по хозяйству. И вот пока они что-то там делали, подружка бабули умудрилась отыскать это зеркало и посмотреться в него. Об этом она ей призналась потом.А через некоторое время с нею случилась эта странность: сквозь обличие молодухи стал проступать образ какой-то зрелой женщины. Жертва зеркального колдовства призналась со слезами на глазах старой цыганке в своём грехе, когда с моей бабулей пришли к ней вместе опять. Но она ни чем не смогла ей помочь, хотя и попробовала провести какие-то магические ритуалы. А через два года эта девушка умерла. Единственное, что сделала эта цыганка после её смерти,- это разбила колдовское зеркало и закопала его осколки в лесу, чтобы оно больше не накликало беды на других людей. Об этом она сказала моей бабушке после похорон несчастной.Автор - Василий Иваньков.

Ключевые слова: Деревня бабушка подруги цыганка зеркало жертва смерть любопытство

Другие, подобные истории: