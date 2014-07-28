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Истории из жизни

Страшилки белорусской деревни

Есть у меня очень хорошая знакомая. Активная пенсионерка - дети, внуки, работа, огороды. Интернетом не пользуется вообще. Её детство и юность прошли в Белоруссии, в деревне. И вот она мне рассказала пару таких небольших историй.

1.


Когда-то в деревне самогон гнали почти все, но было это строго запрещено и наказуемо. Ездили гнать в лесок и притом ночью, а к рассвету необходимо было всё это выгнанное привезти в деревню, под покровом ночи так сказать. Её отец уехал, а родственник обещал подъехать позже, помочь привезти. Дорога в лесок пролегала мимо кладбища. Едет себе дядька на телеге и вдруг что-то буквально плавно вылетает на дорогу с кладбища перед телегой. Лошадь встала на дыбы, дядя её еле успокоил. Приехал в лес, трясясь от страха, и что это было, они так и не поняли.

2.


Другая история. После смерти бабушки моей знакомой было строго запрещено ходить на всякие гульния, в кино, на танцы, пока не пройдут сорок дней. Дом у них стоял не сразу возле поселковой дороги, а от калитки надо было пройти к дому метров тридцать вглубь участка. И вот как-то вечером она была дома, когда за ней зашли двое парней, соседей, чтобы позвать её погулять. Тогда, говорит, все у них очень строго всё соблюдали, все обычаи. Она отказалась идти, потому что сорок дней ещё не прошли. Парни развернулись, чтобы уйти. Прошли немного в сторону калитки, и тут как будто опустилась совершенно кромешная и чёрная темнота. Ребята-то деревенские, привыкшие к тёмным ночам и то очень сильно перепугались. Говорят, будто что-то толкало нас. С огромным трудом они нашли в кромешной тьме эту калитку. Пришли домой жутко перепуганные. На следующий день уже их матери пришли, чтобы вот это рассказать. Ну они так и посчитали, что именно бабушка это всё сделала.

5-06-2021, 09:34 by NatLiПросмотров: 3 624Комментарии: 12
+26

Ключевые слова: Бабушка деревня гуляния парни темнота авторская история

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Комментарии

#1 написал: канцлер
5 июня 2021 10:29
+5
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 4
Комментариев: 238
В первом случае всё, что угодно могло вылететь птица, летучая мышка, лошадь испугать. У страха глаза велики. Во втором случае, ночи в Белоруссии темные, в деревне фонари горели только по центральной улице. А так, хоть глаз выколи. Скрылась луна, вот тебе и кромешная темнота. У людей на генетичеком уровне заложено опасаться темноты. Без оценки, не вижу мистики.
Зарегистрирован: 28.07.2014
#2 написал: Сабелька
5 июня 2021 11:04
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 11
Комментариев: 176
"...что-то буквально плавно вылетает на дорогу с кладбища перед телегой.."

Все же нужно было хоть как- то попытаться описать это " что- то". Совсем неубедительно без описания.
Зарегистрирован: 5.04.2016
#3 написал: Black Bagira
5 июня 2021 17:02
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1132|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 653
Цитата: канцлер
В первом случае всё, что угодно могло вылететь птица, летучая мышка, лошадь испугать.


Тоже сразу подумала на сову, а лошадка испугалась от неожиданности...хотя всё может быть...
Вторая история очень необычная...
Спасибо за истории.
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#4 написал: NatLi
5 июня 2021 18:03
+2
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 87
Цитата: канцлер
Скрылась луна, вот тебе и кромешная темнота.

Думаю что парни, которые родились и выросли в деревне, не такие пугливые. Тем более, если там вообще принято по ночам гулять. )))
Зарегистрирован: 14.06.2012
#5 написал: Luminary
5 июня 2021 20:11
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 569
В первой это могло быть животное любое, во второй природное явление, мистика высосана из пальца.
Зарегистрирован: 20.01.2014
    
#6 написал: conjure one
Вчера, 00:10
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (7851|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 910
Что касается историй, то немного не хватает информации о произошедших событиях, но так уж, очевидно, сохранилось в памяти у бабушки. И всё же я поставлю плюс, страшно-то ведь было! А вдруг на самом деле произошло что-то неординарное. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#7 написал: Летяга
Вчера, 07:42
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (11689|-4)
Публикаций: 979
Комментариев: 9 552
Цитата: Black Bagira
Тоже сразу подумала на сову, а лошадка испугалась от неожиданности.

Тоже так думаю. Сова или какая другая ночная птица, козодой например. Меня больше смущает, что самогон в лесу гнали. Видимо, ваша знакомая чего-то не знает))
Второй случай выглядит вполне мистическим.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#8 написал: odinokiy putnik
Вчера, 09:04
+2
Группа: Посетители
Репутация: (66|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 282
Вот вообще ни о чём. Здесь только страшное про самогон, за который могли срок впаять, а так без оценки.
Зарегистрирован: 29.01.2016
#9 написал: акжана
Сегодня, 08:45
+2
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 3
Комментариев: 1 436
По второй истории предполагала, что развернется все зловеще - под видом деревенских парней девушку черти погулять позовут и т.д., а оказалось все намного проще.
Парни может и привыкшие к темноте, в деревнях ведь гуляют ночами до первых петухов, однако страх и внезапная паника бывает не на пустом месте. Накрывает, когда чувствуют угрозу своей жизни, страх предупредительный, что бежать надо. Думаю, что не они зря перепугались.
В целом,историям не хватило образности, мало мистических фактов, поэтому в итоге одни предположения. Хотя автору плюс, ничего не присочинил лишнего от себя и не добавил к рассказу пенсионерки.
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#10 написал: Евангелион
Сегодня, 14:17
+2
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Репутация: (59|1)
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Комментариев: 1 099
Да уж. Деревенские истории - одни из самых дичайших по содержанию бывают :)))
Зарегистрирован: 20.09.2013
   
#11 написал: ПИК НИК
Сегодня, 15:28
0
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Репутация: (729|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 149
Про самагон....
Один в один Финляндия конца девятнадцатого века. Там за самагонаварение, наказывали очень строго.
Тотальная борьба с пьянством. Жители деревень, после сбора урожая уходили в леса, подальше от чужих глаз и там занимались дистилляцией на радость себе и на продажу в будущем. Жили крайне бедно и самогон очень выручал) хотя бы не помереть с голоду всей семьёй....
Сам я этого не видел канешна, тк жил тогда в другом месте))), но читал финских классиков того времени.
Про ночное происшествие рядом с кладбищем....
Я уже не раз говорил, что в принципе "кладбище" практически у нас под ногами!
За историю человечества, где только их нет.
Раньше к примеру были кладбища, потом на этом месте вырос город.... И так по всему миру. Но ведь живём?!)
А вот что там вылетело на дорогу ночью и этим напугало грузотакси, это вопрос? Думаю что птицы, летучие мыши и прочие лесные гады, уже давно примелькались местным жителям и их боевым коням. Поэтому вряд ли они могли посеять какую либо панику среди людей привыкших к ним.
Думаю что Малдер мог бы заинтересоваться этим происшествием, при условии, что описание могло бы быть более подробным...
Про последнее происшествие, скажу так: моряка - морем не напугаешь, так и деревенского парня, не напугать темнотой.
Тем более сразу двух. Возможно было что-то, но в силу крайне малой информации,мы не знаем, что это такое!
Если б мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое! (Известная цитата с Ютьюб)
Историям плюс канеш.
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#12 написал: ebegen31
Сегодня, 17:40
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Репутация: (33|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 304
ПИК НИК, снова Вы про самогон...)))

Ну да, об этом же и история.
Я просто сначала комментарий прочитал)
Зарегистрирован: 5.10.2012
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