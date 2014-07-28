Страшилки белорусской деревни

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NatLi Просмотров: 3 624 Комментарии: 12 +26 5-06-2021, 09:34 by

Есть у меня очень хорошая знакомая. Активная пенсионерка - дети, внуки, работа, огороды. Интернетом не пользуется вообще. Её детство и юность прошли в Белоруссии, в деревне. И вот она мне рассказала пару таких небольших историй.Когда-то в деревне самогон гнали почти все, но было это строго запрещено и наказуемо. Ездили гнать в лесок и притом ночью, а к рассвету необходимо было всё это выгнанное привезти в деревню, под покровом ночи так сказать. Её отец уехал, а родственник обещал подъехать позже, помочь привезти. Дорога в лесок пролегала мимо кладбища. Едет себе дядька на телеге и вдруг что-то буквально плавно вылетает на дорогу с кладбища перед телегой. Лошадь встала на дыбы, дядя её еле успокоил. Приехал в лес, трясясь от страха, и что это было, они так и не поняли.Другая история. После смерти бабушки моей знакомой было строго запрещено ходить на всякие гульния, в кино, на танцы, пока не пройдут сорок дней. Дом у них стоял не сразу возле поселковой дороги, а от калитки надо было пройти к дому метров тридцать вглубь участка. И вот как-то вечером она была дома, когда за ней зашли двое парней, соседей, чтобы позвать её погулять. Тогда, говорит, все у них очень строго всё соблюдали, все обычаи. Она отказалась идти, потому что сорок дней ещё не прошли. Парни развернулись, чтобы уйти. Прошли немного в сторону калитки, и тут как будто опустилась совершенно кромешная и чёрная темнота. Ребята-то деревенские, привыкшие к тёмным ночам и то очень сильно перепугались. Говорят, будто что-то толкало нас. С огромным трудом они нашли в кромешной тьме эту калитку. Пришли домой жутко перепуганные. На следующий день уже их матери пришли, чтобы вот это рассказать. Ну они так и посчитали, что именно бабушка это всё сделала.

Ключевые слова: Бабушка деревня гуляния парни темнота авторская история

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