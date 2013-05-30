Подборка мистических и необъяснимых историй с Reddit. Часть 3

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:30

Zero Endorphine Просмотров: 369 Комментарии: 8 +5 Сегодня, 06:30 by

1. «У моей тети есть история, как она и две ее сестры одновременно столкнулись с мистическим в трех разных комнатах […] Во времена школы они жили в съемном домике, где временами происходили странные вещи, которые заставляли их почувствовать себя неуютно, но не более того.А история началась с того, что все они заметили, что проснулись посреди ночи с одеялами, сброшенными к ногам. Ничего необычного, люди сбрасывают одеяла, если им жарко.Однажды ночью тете приснилось, что она упала с кровати, и ей нужно забраться на что-то, чтобы спастись. Внезапно она осознала, что не спит: ее как будто тащат за лодыжки с кровати, а она вцепилась в перила у изголовья и пытается залезть назад. После пары ужасных мгновений она закричала и в ТОТ же миг она услышала, как закричали ее сестры в своих комнатах. Как только это произошло, ощущение пропало, и она побежала проведать сестер. У всех троих было одно и то же: ощущение, что их тащат с кровати. Не нужно уточнять, что вскоре после этого они переехали.»2. «Уверен, все вы знаете миф о «человеке в шляпе». Большая темная фигура в шляпе с полями. Я видел его, 4 раза. Все разы были через неделю-две после смерти одного из моих бабушек и дедушек. Но это существо... не было злобным. Оно просто... наблюдало. Присматривало. И практически обнадеживало. Я понимаю, что потеря меняет людей, и я скептик, но как, черт возьми, мой мозг смог сделать эти встречи такими последовательными и с доброжелательным настроем?»3. «В нашем отеле есть номер, в котором произошло убийство. И мы часто получаем жалобы в разное время и от разных гостей, что на простынях кровавые брызги, а свет не включается, каждую пару недель. Но когда б мы ни проверяли его, ни разу ничего не находили. Однажды, как только гости въехали, они сразу громко стали жаловаться, что из того номера доносятся крики. Проверили номер — пусто, прислушались к соседним номерам — все тихо. Мы никогда не делали официальных публикаций, что то убийство было именно в том номере, гости не знают об этом, только персонал. Я скептик, но это пугает меня.»4. «Я ничего не видел, но в моем старом доме я как-то смотрел телик около 2-3 ночи и вдруг услышал, как кто-то в тяжелых ботинках прошел из кухни в ванную... Он сделал это четыре-пять раз, а затем все прекратилось. Я подумал, что это мама или бабушка, пошел посмотреть, но там никого не было. А на следующий день за обедом, когда я об этом рассказал, бабушка сказала, что она тоже слышала такие шаги, когда переехала. Я скептик, дом очень старый, все что угодно в нем может скрипеть и трещать, но это правда было похоже на человечески шаги, и я никак не могу объяснить их повторяемость.»5. «Мне было 14. Как-то ночью я пошла в туалет, по дороге встретила брата, который тоже туда шел. Он пропустил меня первой. Дверь я оставила приоткрытой, чтобы мы с братом могли переговариваться (в этом доме мы постоянно испытывали какой-то страх, поэтому хотели дать друг другу понять, что мы не одни).Внезапно брат притих. А я ощутила жуткий холод и увидела, как что-то темное прошло мимо двери. Это был не человек, а какая-то фигура, очень темная и высокая, как будто она поглощала свет и тепло из воздуха. Несмотря на то, что оно было охрененно высоким, оно не издало ни звука. Я подождала немного, чтобы снова начать дышать, так как была очень напугана. Медленно открыла дверь и увидела брата, белого, как бумага, трясущегося, а сам он был на ощупь ледяным. Спросила его, что он видел? А он сказал: «Бежим отсюда. Сейчас!». Мы рванули наверх и просидели под одеялами до утра. Мы про это больше никогда не разговаривали, а 20 лет спустя, когда я спросила его, он сказал, что ничего не помнит. Я не верю в призраков, больше никогда ни с чем мистическим не сталкивалась, но ту историю не забуду никогда.».6. «Как-то в субботу я дремал, и мне снился сон, что ко мне подошла девушка в белом платье, наклонилась к моему уху и громко закричала. Я тут же проснулся и услышал, что звонят в дверь. Это был мой друг, когда я впустил его, он спросил, с девушкой ли я дома. Я спросил, почему он задал этот вопрос. Он сказал, что позвонил в дверь, и ему ответила девушка. Он спросил, дома ли я, и она сказала: «Да, он спит, подожди минуту, пойду разбужу его». Я был в шоке.»7. «Не очень страшно, но в прошлом году я купил дом после смерти предыдущего владельца. Поскольку там шел ремонт, я не спал в главной спальне, но пару раз проходил мимо нее и видел, как моя собака свернулась калачиком посреди пола. Там были следы от старой мебели на полу, можно было понять, где что стояло, и моя собака спала возле того места, где раньше стояла кровать. Мне нравится думать, что мой пес составлял компанию старому владельцу, чтобы тот привык ко мне. Он хороший мальчик.»8. «Когда мне было 16, я отправился к бабушке. Это была маленькая деревня в сильно холмистой местности в Индии. До нее долго надо было идти пешком. Там не было электричества. Это место сильно отличается от всего остального мира. Мы с моим дядей и одной маленькой девочой из соседней деревни шли от одной деревни к другой. Дорога пролегала по склону холма и была такой узкой, что идти по ней мог только один человек. Первым шел дядя, который рассказывал про окрестности, затем я и позади маленькая девочка. С одной стороны — холм, с другой стороны — склон холма. Мы проходили мимо дерева с нарисованным зеленым треугольником и еще какими-то отметками. Дядя рассказал, что наши предки долгие годы молились здесь, чтобы никто не падал с холмов и не умирал. Я мысленно подмигнул ему, но уважительно слушал. Дальше дорога была разбита, и на ней валялись кучки собранных листьев. Дядя перепрыгнул через листья и сказал сделать то же самое, чтобы не поскользнуться. Я сделал, как он сказал, повернулся к девочке, чтобы сказать ей сделать так же. Да, забыл сказать: девочка не понимала ни слова из нашей беседы, т.к. она была из деревни, где язык сильно отличался. Но девочка уже наступила на листья, поскользнулась, покатилась вниз и ударилась об дерево. Мое сердце замерло. А она схватилась за какие-то травинки и растеньица (она была очень маленькая и легкая) и стала медленно карабкаться вверх, буквально как скалолаз. Она упала с почти 200 футов (60,96м.) с горы и так легко забралась наверх! Дядя улыбнулся и сказал мне: «Я же говорил, предки молились здесь». Это было чертовски сюрреалистично »9. Когда мне было 13, я с группой скаутов проводил выходные на USS Lexington (авианосец), где вы остаетесь на корабле всю ночь, едите в его столовой, исследуете его и т.д. Когда идешь по этому кораблю, проходишь через сумасшедшего вида отсеки, очень крутые лестницы, люки и прочее. В одном из походов мы спускались в машинное отделение, по очень крутым лестницам, по одному. Я шел первым и, когда спустился, увидел там блондина в старой матросской форме, который стоял на коленях и над чем-то работал. Когда он меня заметил, он встал, окинул меня взглядом голубых глаз, кивнул мне и скрылся в соседнем дверном проеме. Когда спустилась оставшаяся часть группы, мы тоже прошли туда, обнаружив, что это старая корабельная парикмахерская. И там никого нет. И нет других дверей, через которые еще можно б было уйти оттуда. Я рассказал друзьям, но они мне не поверили. На следующий день было занятие, на котором были истории о призраках корабля. «Лексингтон» был неоднократно поврежден в сражениях. Однажды в машинное отделение врезалась торпеда, многие члены экипажа погибли. И наиболее часто встречаемым призраком является матрос с голубыми глазами.»10. «Вспышки света в моей комнате, когда мне было 12. Это выглядело, как если бы кто-то невидимый фотографировал комнату, но мы могли видеть только вспышки. Это продолжалось с 2 до 6 утра. Вспышка каждые несколько минут или вроде того.Вместе со мной в комнате спала еще пара моих друзей, так что может мне это и приснилось..»Автор - пользователи Reddit.

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