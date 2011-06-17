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Истории из жизни

Уход бабушки

Сразу скажу, что не буду упоминать имен, хотя, возможно, и в таком виде историю смогут узнать. История реальна и произошла на моих глазах. С данным сайтом знаком полгода, но множество историй вызвали желание поделится своей.

К сожалению, не так давно умерла моя бабушка.
В последнее время она никого не узнавала, а только видела свою умершую маму и звала сына. В последнюю ночь я посидел рядом с ней, но так как ничего не ожидалось, пошел спать. Еще помолился за нее.
Утром я узнал, что ее не стало. Мать утром сказала. Тоже очень плакала. Хоть я и взрослый уже, я все равно очень переживал ее смерть. Бил посуду, даже сорвал со стены икону и тоже разбил. И слова нехорошие сказал. Каюсь. И запил.
Мама и ее друзья сами организовали похороны. Вскоре приехали родственники из соседней страны. Из-за нехватки места пришлось трех сестер положить в бабушкиной комнате. И в первую же ночь случилось ЭТО.

Я проснулся посреди ночи от криков и суеты. Моя двоюродная сестра не приходила в сознание. Ее сестры говорили, что они почувствовали чье-то присутствие, сначала одна почувствовала, что к ее ноге прикасается что-то холодное и закричала, потом проснулась от ее крика вторая. А третью (младшую) так и не смогли добудиться. Она лежала и ни на что не реагировала. Потом от их криков проснулись дядя и мама. Вместе они сумели ее растормошить, но она была... как бы не она. Как чумная. Она говорила странные слова и НЕ приходила в сознание. Одно высказывание я помню дословно: "Хорошо, все будет хорошо".
Потом она пришла в себя и ничего не помнила. Сказала только, что была в каком-то облаке, а потом появилась Богородица и вытолкала ее с этого облака со словами: "Иди обратно!".

После этого ходили в церковь, освящали дом. Родственников пришлось разместить на полу в других комнатах. Потом продали дом. Но, на самом деле, сейчас у нас не очень все хорошо. Снимаем квартиру, так как при продаже дома не все оказалось оказалось хорошо - нас просто кинули на деньги.
Сегодня, 04:29 by Denis SupryagaПросмотров: 153Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Богородица бабушка смерть родственники икона авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сирин
Сегодня, 06:16
+1
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Публикаций: 7
Комментариев: 761
Спасибо за историю, плюс
П.с. пугает, что за сутки во второй истории подряд читаю "освЕщали квартиру". Сейчас модно электрика вызывать вместо батюшки?
Зарегистрирован: 17.06.2011
  
#2 написал: Lynx
Сегодня, 06:45
0
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Публикаций: 145
Комментариев: 1 137
Цитата: Сирин
Спасибо за историю, плюс
П.с. пугает, что за сутки во второй истории подряд читаю "освЕщали квартиру". Сейчас модно электрика вызывать вместо батюшки?

Исправлено
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
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