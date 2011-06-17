Уход бабушки

Denis Supryaga Просмотров: 153 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 04:29 by

Сразу скажу, что не буду упоминать имен, хотя, возможно, и в таком виде историю смогут узнать. История реальна и произошла на моих глазах. С данным сайтом знаком полгода, но множество историй вызвали желание поделится своей.К сожалению, не так давно умерла моя бабушка.В последнее время она никого не узнавала, а только видела свою умершую маму и звала сына. В последнюю ночь я посидел рядом с ней, но так как ничего не ожидалось, пошел спать. Еще помолился за нее.Утром я узнал, что ее не стало. Мать утром сказала. Тоже очень плакала. Хоть я и взрослый уже, я все равно очень переживал ее смерть. Бил посуду, даже сорвал со стены икону и тоже разбил. И слова нехорошие сказал. Каюсь. И запил.Мама и ее друзья сами организовали похороны. Вскоре приехали родственники из соседней страны. Из-за нехватки места пришлось трех сестер положить в бабушкиной комнате. И в первую же ночь случилось ЭТО.Я проснулся посреди ночи от криков и суеты. Моя двоюродная сестра не приходила в сознание. Ее сестры говорили, что они почувствовали чье-то присутствие, сначала одна почувствовала, что к ее ноге прикасается что-то холодное и закричала, потом проснулась от ее крика вторая. А третью (младшую) так и не смогли добудиться. Она лежала и ни на что не реагировала. Потом от их криков проснулись дядя и мама. Вместе они сумели ее растормошить, но она была... как бы не она. Как чумная. Она говорила странные слова и НЕ приходила в сознание. Одно высказывание я помню дословно: "Хорошо, все будет хорошо".Потом она пришла в себя и ничего не помнила. Сказала только, что была в каком-то облаке, а потом появилась Богородица и вытолкала ее с этого облака со словами: "Иди обратно!".После этого ходили в церковь, освящали дом. Родственников пришлось разместить на полу в других комнатах. Потом продали дом. Но, на самом деле, сейчас у нас не очень все хорошо. Снимаем квартиру, так как при продаже дома не все оказалось оказалось хорошо - нас просто кинули на деньги.

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