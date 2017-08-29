Нечто в фойе

zadira Просмотров: 471 Комментарии: 1 +9 Вчера, 18:30 by

Этот случай не столько страшный, сколько мистический. Произошел он с моим однокурсником, и, знаете, он никогда не отказывался от своих слов, даже когда спустя годы мы его подкалывали по этому поводу. Всегда рассказывал одно и то же, ни приукрашивая и не приуменьшая.Случилось это перед новогодними праздниками. Примерно двадцать пятого, двадцать шестого декабря. Был четверг, и вся общага практически разъехалась по домам на каникулы. Из нашего курса остались только, трое: я, Андрей и Витек. Понятное дело, на пары с утра в пятницу никто идти не собирался, так что было принято решение выпить пива да поговорить за жизнь. Мы с Витьком, набрав легкого алкоголя, ушли в комнату, а Андрюха отделился и решил поужинать в столовой, она располагалась на первом этаже общежития и закрывалась в шесть вечера. Когда он пришел через полчаса, рожа у него была кислая и задумчивая. После первого же глотка хмельного он нам поведал такую историю.Набрал он, значит, еды, сел за дальний столик, лицом к выходу из столовки, проем с распахнутой двухстворчатой дверью открывал не плохой вид в небольшое, тускло освещённое фойе. Умяв первое и второе блюда, он сидел и лениво трескал булку с чаем, и иногда поглядывает в окно, а там снег повалил, да такой, что прям стеной. Он такого в жизни не видел, не вьюга, просто снег падает мерно, но густо (вот лично я такого снегопада не припомню). Неожиданно проскрипела входная дверь (пружина там была древняя и скрипучая). Он, понятное дело, в проем посмотрел, а там выскочил ребенок, в шубе советского образца, знаете, такие коричневые, делающее ребенка походим на медвежонка, особенно если шапка ушанка и валенки в придачу надеты. Вот этот похожий на медвежонка пацан, влетев в фойе, огляделся и спрятался вроде как за дверным откосом, только пол головы торчит, а в руках у него то ли лыжные палки, то ли сами лыжи, не понять в полумраке. Постоял, посмотрел на Андрюху, а после рукой замахал, будто зовет кого-то, да еще загомонил что-то непонятное. И после еще трое детей пробежали в шубах (а пружина не скрипнула), а следом две собаки ростом им по плечо, если не больше. И вот он клянётся, что на собаках были навьючены сумки. А после этот соглядатай сам убежал в сторону черного хода.Андрюха быстро умял булку и пошел смотреть, куда могла подевалась эта шантрапа. Ведь черный выход был закрыт еще в четыре вечера комендантшей, чтобы пацаны не ходил курить и не создавали ей сквозняк. Уйти на улицу они не могли, подняться выше по этажам тоже, там сидела Вия - крайне принципиальная комендантша. Она и своих могла завернуть и заставить писать объяснительную, если что-то её не устроит в облике студента. А чужих она спроваживала еще на подходах.Так что Андрюха так и не понял, куда они делись, но ведь точно не выходили назад. Мы же после спускались и выход черный проверяли, закрытый был. И еще странность он нам указал, на улице снег валит, а те дети были в чистых шубах. На валенках немного снега в фойе нанесли и только. Мы тогда даже следы собак на плитке разглядели, но по-честному этот факт можно считать притянутым за уши. Мы тогда в легкую могли выдать желаемое за действительное.Кого он тогда видел - не понятно, но повторюсь, сколько его знаю, он всегда стоял твердо на тех фактах, что я изложил выше. Так может Андрюха и в самом деле видел нечто не объяснимое.

Ключевые слова: Общежитие студенты дети собаки комендант авторская история

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