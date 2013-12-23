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Истории из жизни

Голубое платье, серьги в форме лиры

1. Переулок Сиваш. (автор Любовь Сугак).

"....один случай со мной произошёл во времена моей учёбы в Ростовской Консерватории. Заболел один из педагогов, отменили лекцию, образовалось окно. Я пошла побродить по улице. Пошла от консерватории в сторону ЖД вокзала. Повернула в какой-то переулок (училась я тогда на первом курсе и поэтому ещё толком не знала, что за улицы окружают консерваторию). Пошла дальше и увидела небольшой магазинчик женских радостей-парфюмерия-бижутерия. Зашла, посмотрела, купила серьги в виде больших лир (музыкальный инструмент, символ искусства). Понравились ещё одни, да денег с собой маловато было. Запомнила название переулка - Сиваш. Взглянула на часы - удивилась: как будто не так давно гуляю, а уже и на лекцию пора. Начал накрапывать дождик, я поспешила. Естественно, на следующий день магазина не было, а там где было название "Сиваш", красовалась табличка "Переулок Братский". Со мной почему-то такие вещи происходили. А серьги потом, через много лет, у меня украли".

2. А именно впору (автор Ольга).

"Хотите - верьте, хотите - нет, как говорится, а у меня тоже в Питере матрица выкинула коленце) Гуляла как-то по городу в очень тяжелые и мрачные для меня дни, и вдруг на фоне унылых и однообразных серых стен на невзрачной улочке в глаза бросилось платье на манекене в витрине полуподвального магазинчика - нежные букетики на звонком лазурно-небесном фоне, платье в пол, какое-то искренне радостное и очень жизнеутверждающее)

Зашла, оказалось - магазинчик прямо как по заказу, модели все на мой вкус и размер, но денег только на одно, увы... Конечно же, купила я это платье, на последние) Осталось только на завтрашнюю дорогу в аэропорт и на перекусить. Месяца через два оказалась по делам снова на этой улочке. Название не помню, но местные должны знать - там бюро обмена квартир находится, недалеко от метро Технологический институт. Так вот - магазинчика НЕ БЫЛО, полуподвальчик есть, но он заложен кирпичом, похоже, еще в войну. Всю улицу прошла три раза туда-обратно - НЕТУ и все тут...

А платье я назавтра выгуляла таки, успела - чудом попал в руки пригласительный билет в итальянский ресторан, и это отдельная песня, как оглядывались и улыбались люди в поисках фотографов, когда это платье несло меня по Большой Морской))... Многое тогда изменилось в моей жизни, и вот сейчас думаю - платье есть, а магазина нет, как так? Может это лично в моем варианте реальности его нет, а для кого то он сейчас открыт? И можно купить только одно, самое радостное платье?.. Самое красивое, в самый горький час?.."

Маленькие мистические женские радости)) Весьма, как по мне, духоподъемно. Ну, между нами, девочками.

Сегодня, 20:04 by TenguПросмотров: 191Комментарии: 8
+8

Ключевые слова: Платье магазин серьги параллельный мир

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:20
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 122
Комментариев: 6 518
Просто изумительно. Серьги да бог бы с ними, но вот платье love
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: Tengu
Сегодня, 20:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (62|0)
Публикаций: 68
Комментариев: 1 200
Цитата: зелёное яблочко
Просто изумительно. Серьги да бог бы с ними, но вот платье love


Меня все порадовало!
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#3 написал: Luminary
Сегодня, 21:04
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 489
Хорошие истории, плюс.
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#4 написал: NEMO 1
Сегодня, 21:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (208|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 473
Истории душевные))) +, побольше таких магазинчиков на нашем жизненном пути.... смотри и всё наладится)))
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#5 написал: serg-kil-inc
Сегодня, 21:35
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 926
Жаль, не попадается магазинов, где можно было бы купить новую видяху по нормальной цене...(((
Зарегистрирован: 23.08.2010
    
#6 написал: Eifersucht
Сегодня, 21:46
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (81|-5)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 953
Ну просто до слёз великолепно, прямо какие-то две жизненные поэмы. Я тут ради любопытства порылся в картах. Вот что нарыл. Оказывается, что Братский переулок и Сивашский переулок есть в Симферополе, они располагаются друг от друга в трёх улицах и, самое главное, что недалеко от этих переулков находится музыкальный театр. А вот в Ростове только Братский переулок недалеко от консерватории. Жаль, что Любы Сугак нету здесь, можно было пообщаться. Либо у неё наложение воспоминаний, либо она каким-то неведомым макаром перемещалась в Симферополь.
По второй истории нет зацепок.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#7 написал: Tengu
Сегодня, 22:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (62|0)
Публикаций: 68
Комментариев: 1 200
Цитата: Eifersucht
Ну просто до слёз великолепно, прямо какие-то две жизненные поэмы. Я тут ради любопытства порылся в картах. Вот что нарыл. Оказывается, что Братский переулок и Сивашский переулок есть в Симферополе, они располагаются друг от друга в трёх улицах и, самое главное, что недалеко от этих переулков находится музыкальный театр. А вот в Ростове только Братский переулок недалеко от консерватории. Жаль, что Любы Сугак нету здесь, можно было пообщаться. Либо у неё наложение воспоминаний, либо она каким-то неведомым макаром перемещалась в Симферополь.
По второй истории нет зацепок.


Дак она на Дзене есть, сходите по ссылке и пообщайтесь))
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#8 написал: Eifersucht
Сегодня, 22:32
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (81|-5)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 953
Цитата: Tengu
Дак она на Дзене есть, сходите по ссылке и пообщайтесь))

Уже сходиль - не нашёль.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
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