Голубое платье, серьги в форме лиры

Tengu Просмотров: 191 Комментарии: 8 +8 Сегодня, 20:04 by

1. Переулок Сиваш. (автор Любовь Сугак)."....один случай со мной произошёл во времена моей учёбы в Ростовской Консерватории. Заболел один из педагогов, отменили лекцию, образовалось окно. Я пошла побродить по улице. Пошла от консерватории в сторону ЖД вокзала. Повернула в какой-то переулок (училась я тогда на первом курсе и поэтому ещё толком не знала, что за улицы окружают консерваторию). Пошла дальше и увидела небольшой магазинчик женских радостей-парфюмерия-бижутерия. Зашла, посмотрела, купила серьги в виде больших лир (музыкальный инструмент, символ искусства). Понравились ещё одни, да денег с собой маловато было. Запомнила название переулка - Сиваш. Взглянула на часы - удивилась: как будто не так давно гуляю, а уже и на лекцию пора. Начал накрапывать дождик, я поспешила. Естественно, на следующий день магазина не было, а там где было название "Сиваш", красовалась табличка "Переулок Братский". Со мной почему-то такие вещи происходили. А серьги потом, через много лет, у меня украли".2. А именно впору (автор Ольга)."Хотите - верьте, хотите - нет, как говорится, а у меня тоже в Питере матрица выкинула коленце) Гуляла как-то по городу в очень тяжелые и мрачные для меня дни, и вдруг на фоне унылых и однообразных серых стен на невзрачной улочке в глаза бросилось платье на манекене в витрине полуподвального магазинчика - нежные букетики на звонком лазурно-небесном фоне, платье в пол, какое-то искренне радостное и очень жизнеутверждающее)Зашла, оказалось - магазинчик прямо как по заказу, модели все на мой вкус и размер, но денег только на одно, увы... Конечно же, купила я это платье, на последние) Осталось только на завтрашнюю дорогу в аэропорт и на перекусить. Месяца через два оказалась по делам снова на этой улочке. Название не помню, но местные должны знать - там бюро обмена квартир находится, недалеко от метро Технологический институт. Так вот - магазинчика НЕ БЫЛО, полуподвальчик есть, но он заложен кирпичом, похоже, еще в войну. Всю улицу прошла три раза туда-обратно - НЕТУ и все тут...А платье я назавтра выгуляла таки, успела - чудом попал в руки пригласительный билет в итальянский ресторан, и это отдельная песня, как оглядывались и улыбались люди в поисках фотографов, когда это платье несло меня по Большой Морской))... Многое тогда изменилось в моей жизни, и вот сейчас думаю - платье есть, а магазина нет, как так? Может это лично в моем варианте реальности его нет, а для кого то он сейчас открыт? И можно купить только одно, самое радостное платье?.. Самое красивое, в самый горький час?.."Маленькие мистические женские радости)) Весьма, как по мне, духоподъемно. Ну, между нами, девочками.

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