Бабушкин сундук

Бабушкин сундукНужно сказать о бабушкином сундуке, у которого есть своя история.
Через 25 лет после смерти Аглаи, О.А. (Ольга Александровна), устроилась работать в Елатомский краеведческий музей. И как-то раз, заехав в очередной раз в «Княжи», наткнулась на старый сундук, не постаревший ни на день. Решив, что вещь раритетная, будет очень интересна туристам, перевезла его в музей, где он успешно занял свое место в зале «Фольклор Елатомского края».
И вот однажды, вела она очередную экскурсию для группы из Москвы.
И один мужчина, в зале «Фольклора», проходя мимо того сундука, отпрыгнул от него как ошпаренный.
О.А. сильно удивилась.
- Откуда этот сундук здесь? - спросил он О.А.
Она рассказала, кому он принадлежал, а также историю о своей бабушке. Мужик этот, оказалось, тоже знахарем был (как сейчас модно говорить, экстрасенсом) и мог чувствовать потустороннюю энергию.
- На этом сундуке сидит ваша бабушка. - сказал ей ошеломляющую весть.
Они разговорились, и он рассказал О.А., что это не просто сундук, что все беды, которые случаются у нее в жизни, из-за этого сундука. Его обязательно нужно сжечь.
- Совсем я тогда приуныла от его слов, - рассказывала она уже мне. Прям в отчаяние впала.
- Ничего страшного, в любом случае ваша бабушка до конца жизни будет присматривать за вами. Она прикреплена к вам как ангел-хранитель. - ответил экстрасенс.
Я не знаю, сказал он это, что бы ободрить меня или это действительно так...
****
Я в своей жизни сталкивался с магом всего один раз. Хотя мне по душе называть таких людей «человеком знания», или «человеком силы».
Меня отвели к одной такой бабушке в глубоком детстве, когда я потерял речь. Она отчитывала меня 7 дней на воде, после чего речь вернулась.
Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:11
Сегодня, 14:11 by Shura_BaranikovПросмотров: 121Комментарии: 1
Ключевые слова: Ведьма сундук гость авторская история