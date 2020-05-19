Бабушкин сундук

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:11

Shura_Baranikov Просмотров: 121 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 14:11 by

Нужно сказать о бабушкином сундуке, у которого есть своя история.Через 25 лет после смерти Аглаи, О.А. (Ольга Александровна), устроилась работать в Елатомский краеведческий музей. И как-то раз, заехав в очередной раз в «Княжи», наткнулась на старый сундук, не постаревший ни на день. Решив, что вещь раритетная, будет очень интересна туристам, перевезла его в музей, где он успешно занял свое место в зале «Фольклор Елатомского края».И вот однажды, вела она очередную экскурсию для группы из Москвы.И один мужчина, в зале «Фольклора», проходя мимо того сундука, отпрыгнул от него как ошпаренный.О.А. сильно удивилась.- Откуда этот сундук здесь? - спросил он О.А.Она рассказала, кому он принадлежал, а также историю о своей бабушке. Мужик этот, оказалось, тоже знахарем был (как сейчас модно говорить, экстрасенсом) и мог чувствовать потустороннюю энергию.- На этом сундуке сидит ваша бабушка. - сказал ей ошеломляющую весть.Они разговорились, и он рассказал О.А., что это не просто сундук, что все беды, которые случаются у нее в жизни, из-за этого сундука. Его обязательно нужно сжечь.- Совсем я тогда приуныла от его слов, - рассказывала она уже мне. Прям в отчаяние впала.- Ничего страшного, в любом случае ваша бабушка до конца жизни будет присматривать за вами. Она прикреплена к вам как ангел-хранитель. - ответил экстрасенс.Я не знаю, сказал он это, что бы ободрить меня или это действительно так...****Я в своей жизни сталкивался с магом всего один раз. Хотя мне по душе называть таких людей «человеком знания», или «человеком силы».Меня отвели к одной такой бабушке в глубоком детстве, когда я потерял речь. Она отчитывала меня 7 дней на воде, после чего речь вернулась.

Ключевые слова: Ведьма сундук гость авторская история

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