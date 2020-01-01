Королевство Исполнения Желаний. Часть 1

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:41

Эвиллс Просмотров: 44 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 05:41 by

Моя сестра - особенная девочка. И зовут её необычно: Симона. Её золотистые волосы так похожи на причёску Рапунцель! Не длиной. Просто очень красивые. Мы с ней любим играть в путешествия. Будто оказываемся в разных неведомых странах и встречаем волшебных обитателей.Однажды мы с Симоной полезли на чердак домика её бабушки в деревне. Среди старой одежды и ветхих от времени журналов обнаружили тяжёлый сундук. Его кованный замок никак не хотел открываться. Симона и говорит:- Наверняка что-то интересное там хранит моя бабушка! Как бы нам его открыть?Из угла чердака послышалось хихиканье. И вышел самый настоящий домовой!- Пафнутий меня кличут. Что вам тут надобно?Я ойкнул и вытаращился на это существо. Симона хитро улыбнулась:- А ты не верил в домовых. Убедился? - и повернулась к лохматому Пафнутию: - поможешь нам замок на сундуке открыть?Домовой задумчиво почесал всклокоченную бороду:- Вообще-то бабушка Яна не разрешает открывать сундук. Для таких вот желторотых щеглов.Симона гордо объявила:- А мы уже не маленькие! Мне сегодня десять лет исполнилось. И Славке скоро одиннадцать стукнет. (Это она про меня.)Пафнутий прыснул со смеху:- Ух-а-ха! Ох-о-хо! Хи-хи-хи! Ладно. Взрослые они! Помогу вам. Нужно всего-то отыскать волшебную Разрыв-траву и сплести из неё венок. Этот венок нужно повесить на замок сундука и сказать "Чудо - свершись! Замок - отворись!" Растёт эта трава только на одной поляне. Поляна та - за деревенским погостом. Если не побоитесь, ступайте.Сказал так и исчез.- Сходим за Разрыв-травой? - ласково спросила Симона.Я, конечно же, согласился: а чего не сходить? Интересно же. У бабы Яны отпрашиваться не будем. Мы же уже взрослые.Прошмыгнули мимо собирающей клубнику бабушки и побежали по дороге. За кустами сирени и лопухами нас не было видно. Симона сказала:- Хорошо ещё, что кладбище близко. Успеем к обеду вернуться.Я ей:- Ага. Мы быстро обернёмся.Вот уже и лес шелестит. Вот и первые могилки. Днём - не страшно. Солнце ярко светит и птицы поют переливчато. Где же та поляна особенная?- Домовой сказал - за погостом. Будем искать. - Задумчиво пробормотал я.- Чего искать собрались-то здесь? Детям здесь делать нечего, - прошептал вкрадчивый голос из-за большого камня.- Кто это тут нам указывает? Выходи! Мы тебя не боимся, - смело ответила Симона.Синевато-прозрачная дымка метнулась вихрем в зарослях лесной травы. И в дымке мы увидели очертания мужичка в ушанке и полушубке. Обут он был тоже не по сезону - в валенки. За плечом у привидения висела двустволка.- Сторож я кладбищенский. Афанасий зовут меня.Я открыл рот от удивления. А Симона заметила буднично:- Ну призрак. Чего тут особенного? - и обратилась к прозрачному Афанасию, - почему это нам здесь нельзя находиться? Мы ищем волшебную Разрыв-траву.Призрак сторожа понимающе протянул:- Траву-у-у. Силу она имеет особую. Любой замок отворяет. Детям лучше не гулять по кладбищу одним. Мало ли кого встретить можно? Траву-то кто вам посоветовал найти?- Домовой Пафнутий. Нам замок на старинном сундуке открыть нужно, - ответила Симона.Афанасий пробубнил:- Найдёте ещё приключений себе. Там, за камнем серым, и есть поляна эта. Разрыв-трава только в этом месте и осталась. Берите. Не жадничайте только и корни оставьте.Симона бросилась собирать Разрыв-траву, и я тоже не отстал. Осторожно и быстро собрали немного. Собирались поблагодарить призрака Афанасия, да испарился он.- Бежим домой. Пока бабушка не спохватилась, - поторопила Симона.Прокрались мы за кустами по тропинке. Бабушка закончила собирать клубнику и варила на кухоньке варенье. Наверное, не заметила нашего побега.Забрались мы с Симоной снова на чердак, и сплела она венок.- Кривой какой-то, - заметил я.- Ничего не кривой! Сойдёт! - бодро парировала Симона. Повесила венок из Разрыв-травы на ржавый замок сундука и прочла заклинание, - чудо - свершись! Замок - отворись!Замок со скрежетом упал, и крышка старинного сундука нехотя отворилась. В сундуке была волшебная книга. В ней были слова: "Королевство Исполнения Желаний ждёт свою владычицу. Читай заклинание".

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