Часовой механизм

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:58

Ольга1981 Просмотров: 228 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 10:58 by

Я люблю читать, слушать мистические истории. Вот и мой муж рассказал мне историю из своего детства.Когда он был маленький (года 3-4), напротив его кровати, на стене он часто видел странный механизм. Короче, как часовой, с шестеренками, крутился, но в этом механизме вращались люди. Как в наказание что ли, как в аду, просто люди были какие-то измученные, грустные. Но тогда он не знал слова "ад" и ничего не знал про религию, естественно. Он этого механизма не пугался, просто не понимал, что это и почему он видит, а другие нет. Потом он подрос и видеть это перестал. Но до сих пор помнит это видение.Все бы ничего, ну мало ли, что ребенку привидится. Только вот недавно общалась я с одной девушкой через соцсети. Она рассказала свою историю.Была у нее клиническая смерть. И вот видит она такое: где-то она находится, неизвестно где, вокруг нее вот такие часовые механизмы, только часовой механизм не один, а их множество, как стена плача, и на ней куча вот таких механизмов, прям миллионы бессчетные. И она видела весь процесс, как душу вынимают из тела. Тело начинают пеленать, при этом звук идёт, как когда в МРТ опускают, и чем больше пеленают, тем меньше ты становишься, при пеленании из тебя вытаскивают все мысли и воспоминания, тебе становится вообще все равно, одна пустота. Тело превращают, как они называют, в сусло, и потом, когда оно становится, как маленький челнок, его вставляют в этот часовой механизм.Когда у нее началось пеленание и начали все вытаскивать, она отпустила все и сосредоточилась только на одном, самом важном - у нее ребёнок. И начался торг. Ей начали сверху говорить, что с ребёнком все нормально будет, а она начала доказывать, что он ещё маленький. Ей ответили, что если ты сможешь это проговорить вслух три раза, тогда отпустят назад. Это было очень трудно сделать, просто неимоверно, слова причиняли просто физическую боль всему телу, но она смогла это сказать. И ее, так сказать, отпустили.Она продолжила жить. Уже прошло три года, а она никак забыть не может этого. Первые полгода спать не могла, говорит. Кто пеленал она не видела, только слышала голос, но голос не пеленающих, а сверху. А те, кто пеленал, вроде как исполнители. Там это как конвейер, на поток поставлено.Так вот, я к чему... Можно было бы историю моей виртуальной знакомой списать на галлюцинации, умирание мозга и т.д., но я вспомнила историю мужа, который ребенком видел такой часовой механизм. Совпадение ли это? Может они существуют, эти "часы"?Надеюсь, что понятно изложила свою мысль. Всем спасибо за прочтение. Делитесь мыслями, пожалуйста.

Ключевые слова: Детство механизм люди клиническая смерть авторская история

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