Символы на зеркале

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:33

crazy_punk’s_butterfly Просмотров: 301 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 10:33 by

В моем, почти беззаботном детстве, была у мамы подруга, назовем ее Елена (все имена изменены по понятным причинам). По моим воспоминаниям, была Елена доброй, отзывчивой, любила дарить детям всех знакомых дефицитные и интересные подарки, одаривала добрым и ласковым словом, была приятной во всех смыслах. Миниатюрненькая, волосы светлые и кудрявые, голосок такой звонкий и улыбка, не сходящая с лица. На момент произошедшего Елене было лет 37-38. Мы тогда жили в городе одной из бывших Советских Республик. Середина 90-х, русскоязычного населения оставалось все меньше, люди уезжали на историческую Родину, а кто и вовсе беженцем заграницу. Из числа подобных был и брат Елены. Он с семьей уехали в Германию и со своими знаниями быстро встали на ноги, устроились на работу, параллельно изучая местный язык, даже прикупили недвижимость. Елена же жила гражданским браком с д. Колей и котом Бусиком в квартире, которая досталась им с братом по наследству от матери, детей с д. Колей у них не было.Отдельно нужно отметить особенности характера котяры. Бусик был настоящим злыдней, аки исчадие Ада, дитя Сатаны. По крайней мере для того детского возраста, в котором были мы, думали примерно так. На улицу кот никогда не выходил и боялся ее, как огня. Даже к открытой форточке близко не приближался. Злобный, громко шипящий в полутьме из под полки для обуви монстр, два светящихся зеленых фонаря и наше понимание, что не то, что погладить, а пройти мимо этой полки в сторону санузла было уже борьбой со страхом. В гостях у Елены я уже лет с 5 научилась грациозной ланью бесшумной поступью, местами - рывком, как гепард преодолевать этот участок пути к более дружелюбному белому товарищу.А вот к Елене у кота было прямо противоположное отношение, что, конечно же, контрастировало на фоне его репутации. Спал Бусик исключительно в волосах - кудряшках Елены, давался, конечно же и в руки, и погладить, и ластился сам. В присутствии же людей, Бусик таился где-то в недрах квартиры, в основном под выше описанной полкой для обуви, оттуда обзор хороший открывался почти на всю квартиру.Брат Елены уезжал в некоторой спешке и квартиру, в которой они жили с семьей выставил на продажу. Продать за короткие сроки не успел и оставил эту задачу своей сестре. Елена и сама подумывала переезжать ближе к брату, поэтому поехала на разведку по вызову из Германии на непродолжительное время. Фактически две квартиры были выставлены на продажу для получения хоть и очень мизерной, но все же части будущего вложения в недвижимость заграницей. И вышел у брата с сестрой на чужбине спор по дележке еще непроданной недвижимости. Елена, возможно, справедливо полагала, что брат уже стоит твердо на ногах и это не предел, а от доли в квартире доставшейся от матери по наследству им обоим, брат отказываться не захотел, ну, и конечно от денег за продажу своей квартиры Елене не обещал. Это привнесло в их взаимоотношения некоторое недопонимание и даже серьезные обиды. Позже Елена даже рассказала моей маме о том, что общаться она с братом и его семьей больше не хочет, но переезд осуществит и без помощи родственника. Что именно произошло там и какие слова наговорили они друг другу, маме моей она хоть и рассказала в красках, но я уже плохо помню.Главное здесь то, что Елена была настроена категорично, что было несвойственно ей.И вот по возвращению из Германии в одну из ночей, когда д. Коля был в смене, Елена проснулась от того, что кот, который спит всегда в ее волосах, очень больно вцепился ей в кожу головы, при этом издавая какие-то утробные, низкие завывания. Елена соскочила в кромешной темноте с кровати, кое как отодрав от себя взбесившегося Бусика, который сразу после этого ринулся куда-то в темноту, не прекращая при этом издавать страшный вой. Пока Елена соображала, а это доли минуты, что это было, она заметила, что на зеркале трельяжа, который стоял напротив кровати, что-то светящееся. Света во всей квартире не было, так же, как и во всем городе. Свет тогда отключали в нашем городе каждый день по ночам, и у всех всегда были приготовлены свечки. Вот такую свечку Елена и зажгла довольно оперативно.То, что она приняла за свечение, оказалось какими-то закорючками на среднем зеркале трельяжа. На глазах женщины они вырисовывались сами по себе, медленно и четко, как будто невидимая рука рисовала белыми красками на ее зеркале. Обрамлял эти закорючки большой круг, внутри него круг поменьше и в нем тоже какие то знаки. Пока женщина в шоковом состоянии созерцала сие действо, она заметила, что некоторые знаки стали исчезать. Надо отдать должное Елене за ее смелость. Она быстро схватила листок бумаги, ручку и принялась перерисовывать все, что сейчас она видела перед глазами. Как только она начала переносить на листок бумаги то, что видела, символы начали исчезать быстрее, сложность состояла еще и в том, что неведомые закорючки были сложными в исполнении, а Елена старалась перерисовать каждую деталь.А теперь представьте себе картину: Вы стоите после резкого и «болючего» пробуждения напротив своего родного трельяжа, перед которым вы каждое утро наводите марафет, и в белой ночнушке, с всклокоченными волосами, перерисовываете какие-то знаки, которые появились ниоткуда и исчезают в никуда. Параллельно держа и поднося ближе к зеркалу свечку в одной руке…… А затем эта свечка неожиданно гаснет, как гаснет свеча при задувании.И все. Вы в кромешной темноте с погасшей свечкой в одной руке, в другой с листком бумаги, на ватных ногах, не дыша уже, наверное, минуты полторы, сначала слышите, а потом и ощущаете, как с диким воплем, воем, крича, почти как человек в припадке безумия, рядом с вашими ногами, со скоростью звука проносится Ваш кот откуда-то из темноты и не сбавляя скорости, прыгает в окно, вынося двойное стекло и вылетает наружу с четвертого этажа.Не хочу представлять даже, что пережила Елена, но могу сказать одно - это очень сильная духом женщина! Она в чем была, поздней осенью, в темноте, побежала с четвертого этажа по темному подъезду на улицу. Босиком, в легкой ночной рубашке, она искала своего кота, кричала, звала его до хрипоты, что аж голос сорвала. Бусика нигде не было…Тогда еще не было мобильных телефонов, а по стационарному телефону Елена не смогла дозвониться до д. Коли, поэтому вдвоем поиски они смогли продолжить уже только после того, как д. Коля пришел с ночной смены. Но результатов не было, кот, как будто просто исчез и только выбитые стекла, лежащая на полу свечка в подсвечнике и лист бумаги с неведомыми каракулями, да остуженная комната, напоминали о ночном происшествии. Зеркала были чисты, как слеза младенца…Трагедия для Елены была большой. На улице уже первые заморозки, Бусик, который просто неприспособлен к выживанию вне родных пенатов и еще этот животный страх повторения мистического происшествия. Не могу сказать, что д. Коля ей не поверил. Елена не отличалась верой в мистику, хождением по гадалкам, да и сиганувший в неизвестность кот, подтверждал что-то необъяснимое.Через 3 дня сосед с площадки нашел Бусика около подъездной двери снаружи. Кот был при смерти, весь в крови, без сознания и почти без дыхания. Все силы были брошены на спасение Бусика, у него были многочисленные переломы, некоторые даже открытые. Сильнее всего пострадали задние лапы и голова. Не буду вдаваться в подробности лечения, много времени понадобилось на восстановление, все это время Бусик был в ветклинике под капельницами, почти без сознания. Но настал наконец торжественный момент возвращения кота домой, всего перебинтованного, исхудавшего, но все же в родные стены, которые по преданию должны лечить. Ветеринары никаких прогнозов не давали, но сообщили, что период восстановления будет долгим и скорее всего не полным.Некоторое время все шло спокойно. Ровно до момента, когда кот смог самостоятельно, прихрамывая передвигаться по квартире. И вот тут то Лена и вспомнила про этот лист бумаги, потому что кот избегал темных углов, полка для обуви теперь обходилась стороной, Бусик перестал спать в волосах Елены, потому что просто его было не загнать в спальню, напротив кровати, в которой находился тот самый трельяж. Питомец кардинально поменялся, он перестал избегать людей, а даже наоборот как будто старался все время находиться с кем-то рядом, хоть и погладить себя не давал. Стал как будто зашуганным, от Елены почти не отлипал, когда она была дома. Свет в квартире стал выключаться сам по себе и без городского отключения. Везде свет есть, в квартире же женщины ежедневно что-то случалось с освещением. Цветы в горшках завяли за одну из ночей. Все. Все 8 цветов в горшочках, в разных местах квартиры. Появился какой-то мимолетный неприятный запах, его чувствовали все, кто бывал в квартире. В помещении постоянно скакала температура, от неимоверной духоты вперемешку с непонятным запахом до жуткого холода, за вечер, проведенный в гостях, мы могли отметить раза 3-4 скачки температуры. И Елена решила добыть информацию об этих таинственных знаках. Интернета тогда не было, подобного рода книг тоже, поэтому по старинке, через знакомых начала узнавать о сильном «чувствительном» человеке, который сможет это интерпретировать. На это ушло достаточное время, за которое Елена уже успела наладить взаимоотношения с братом и даже собиралась опять в гости в Германию.Почти перед самым отъездом в гости, женщина смогла попасть к Среднеазиатскому сильному магу. По воспоминаниям это был среднего возраста мужчина, но с репутацией «знающего» и сильного. То, что он тогда поведал Елене не было похоже на «бабушкины гадания». Она просто принесла этот лист бумаги и не стала сначала выдавать все подробности. Мужчина сообщил о том, что это очень древние символы, обозначающие жизненный цикл человека: его прошлое, настоящее и будущее. То, что он смог «прочесть» по своему знанию - он озвучил Елене, в основном это факты из ее прошлого, очень много подробностей, нюансы, о которых даже самые близкие могли и не знать. Да, это подкупает, но проблема оказалась в том, что те знаки, которые женщина успела перенести на лист, касались в основном прошлого и частично настоящего. Знаков про будущее, как оказалось, Елена не успела перерисовать. Это сейчас, спустя много лет, я догадываюсь, почему именно так сложилось.Мужчина также сообщил, что тот,кто позволил ей это увидеть, тот кто рисовал их, делал это намеренно, это есть предупреждение. Предупреждение чего? Кого? Вопросы остались открытыми, но, что было, то было, а жить надо настоящим, Елена готовилась к поездке заграницу.Это была заключительная глава жизнесплетений моей мамы и Елены. Елена не вернулась назад…Поездка на один месяц превратилась в полугодовую борьбу с последней стадией рака головного мозга. Д. Коля сообщал все новости моей маме, как нашли неожиданно, как чествует себя прекрасно, как будто ничего и нет. Как прошла химиотерапия и показывал присланные фотокарточки улыбающейся Елены с платком на голове… А потом ее не стало.Да, такое случается, к сожалению, все мы знаем истории про этот коварный диагноз. Но прошло много лет с момента ухода светлого человечка прежде чем я узнала новые подробности, которые со временем сложились в пазл и осознание того, что мы живем в этом мире по соседству с кем-то или чем-то, что может нас оберегать, открывать для нас какие-то тайные знания нашей судьбы, предупреждать о грядущем…Но не всегда нам суждено вовремя это распознать.По приезду к брату, Елена посетила местную «сведущую», которая более подробно рассказала про эти древние символы. Сообщила, что это предупреждение, да, но это прощальное предупреждение - это окончание жизненного цикла. Поэтому Елена, перерисовывая таинственные знаки, перерисовала большую часть, которая оказалась прошлым и настоящим, а вот в будущем у нее было мало… Это так называемый совет успеть завершить все важное и принять неизбежное. А еще, что кот - это сильный защитник жилища, защитник самой женщины. Любимый питомец боролся с этой нечистью, пытался ее прогнать. Часть ЭТОГО он забрал с собой из дома. Кот, который боялся смертельно улицы, выпрыгнул в окно, думая, что забирает ЭТО с собой навсегда, избавив свою любимую хозяйку. Бусик выбрал смерть, но вот смерть выбрала Елену, и он просто отсрочил ей исход, а возможно забрал часть мучительных болей, которые Елена не испытывала вплоть до дня кончины. Ничего не возникает на пустом месте и за короткий срок. Кот спал всегда на голове женщины, видимо таким образом он пытался забрать начинающуюся болезнь, вплоть до дня появления этого НЕЧТО, которое, к сожалению, оказалось в разы сильнее, опаснее и страшнее, чем силы оппонента. Пушистый при смерти пытался вернуться домой, на защиту. За время лечения кота в ветеринарке смертельный механизм уже был запущен. Даже после того, как хромой кот уже дома не отходил от Елены - ему не хватило сил в борьбе с этим. Он боялся, но продолжал бороться, однако, это НЕЧТО уже было в доме хозяином, со своим запахом, температурой и своими длинными щупальцами, которые на своем пути убивали все живое.А еще «ясновидящая» сказала Елене о том, что она привезла ЭТО с собой в квартиру относительно недавно. И это же увезла обратно из квартиры, оно с ней теперь постоянно. Указала на то, что это результат негативного посыла ее близкой родственницы, посыла, который возник на финансовом фоне… Да, уважаемые читатели, это результат ругани и дележки финансов с недвижимости, а именно с женой брата… Женщина она эмоциональная, вот, видимо, и пожелала нехорошего. К сожалению, это нехорошее стало – смертельным. Прицепившись к Елене, оно пропутешествовало к ней на Родину, где воин-защитник боролся с этим ценой своей жизни, но по иронии судьбы привезла ЭТО обратно. Елены не стало относительно быстро, но почти безболезненно. А вот невестка ее и сама получила остаток этого негативного посыла. С мужем своим (братом Елены), они года через 2 развелись и в отличие от мужа, преуспевающего инженера с хорошей зарплатой и престижной работой, стала перебиваться случайными заработками, постоянно меняла жилье, детей поэтому отец забрал к себе, а сама женщина в итоге уехала в соседнюю страну, но жизнь у нее не складывается до сих пор.Бусик прожил после смерти Елены еще более 17 лет, так они и жили с д.Колей холостяками. Оба любили и не забывали свою кудрявую, улыбающуюся Леночку.

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