Вещий сон

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 16:55

sla23pot68 Просмотров: 28 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 16:54 by

Ещё одна история, которая оказалась вещим сном... Или не знаю как назвать... Это на Ваш суд, уважаемый читатель.У нас в лесу есть озеро. Я все детство проводил на нем с удочкой и, став уже взрослым, семейным человеком, при возможности всегда стараюсь туда вернуться: посидеть с удочкой, покормить нагловатых ужей, которые готовы из сумки доставать улов в воде, даже не боясь, что я сижу в метре от улова на берегу.А теперь о моем сне.Отдыхали все семьей на озере, решили ехать домой. А так как к озеру ведет только тропа через камыши, все рыбаки и отдыхающие оставляют транспорт на трассе. Повезло: никого не было, и на трассе стояла только наша машина. Супруга с сыном (сыну 6 лет) шли впереди меня, я следом. Поднимаемся на трассу. Жена и сын сразу идут к машине, когда поднялись на трассу к машине поворачивать нужно направо, а я, поднявшись на трассу, повернул голову налево и испытал ШОК.По бокам трассы весь кустарник и растительность метров на 10 с каждой из сторон скошены (это и в реале так на самом деле).И слева на месте, где выкошенное и чистое место, лежат два трупа, совершенно голые, и у них нет голов, вернее они есть, но лежат на расстоянии от тел.Жена увидев, что я тормознул, идет ко мне. Я быстро подхожу к ней и разворачиваю, чтоб не увидела и не напугалась, веду ее в машину. Посадил ее в машину. Достаю сотовый и звоню в полицию. Объяснив, что нашел два трупа, у них отделены головы и описал, где я их обнаружил. Сам иду рассмотреть, что там случилось. Они лежат в пару метров друг от друга, и головы рядом с каждым трупом. Такое чувство, что несмотря на лето и жару, выглядят они довольно свежо, нет запах разложения и т.п. Мы дождались полицию и потом сами уехали домой. Утром, проснувшись я записал свой сон в тетрадь сновидений. И на этом забыл о нем.Дальше пишу уже не сон.Примерно через неделю после кошмарного сна, захожу в интернет и читаю в новостях... Найдены два детских трупа, сбоку дороги, описан возраст детей. У них нет почек и у каждого ребенка в кулачках зажато по пятьдесят тысяч рублей. Описана машина преступников и предупреждение, чтоб не оставляли детей без присмотра и т.д. У меня друг - учитель йоги, я после рассказал ему то, что видел во сне и, что прочитал впоследствии в интернете через неделю, так как он больше моего знает на тему выходов из тела, про астрал и т.п. Он мне пояснил, что не нужно сон понимать буквально, как я его увидел. То, что трупы во сне были без голов, и головы отделены от тела, лежали в стороне, это в реале оказалось, что не было почек - смысл один. Не хватало частей тела. И чтоб я учился выделять главное в таких видениях. Вот такое я видел когда спал, но на простой сон это не подходило, потому что все было четким, каждая мелочь, цвета и т.п.Рассказал старшему сыну - он прокомментировал, что скорее всего я видел момент убийства детей, ведь духи знают, кто может их видеть и показывают вещи не всегда нам приятные. Вот такой случай описан в моем дневнике сновидений. Каждый такой сон я записываю и всегда ставлю дату месяц и год, в какую ночь я это увидел.

Ключевые слова: Семья сон рыбалка убийство авторская история

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