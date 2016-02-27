Загадка детских воспоминаний

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:41

Hillel Shemaya Просмотров: 412 Комментарии: 6 +11 Сегодня, 10:41 by

Доброго времени суток, уважаемые завсегдатаи и гости сайта. Много лет я с Вами, но лишь недавно захотелось зарегистрироваться и начать делиться своими мыслями. Хочу рассказать Вам три небольшие истории из детства, случившиеся со мной лично. Без долгих отступлений начну.История первая.Моё первое воспоминание, связанное с чем-то потусторонним и не видимым родителями.Мне было около 2-3 лет, я была ребенком с шилом в одном месте, рано начала ходить, говорить, осознавать себя, приставать ко взрослым с вопросами и к тому моменту почти привыкла, что родители чаще всего отмахивались, иногда обижалась даже и всё обещала себе, что больше к ним не пристану лишний раз. Но то был случай из ряда вон!Папа, мама и пара их друзей распивали чаи на нашей кухне. За окном зима, северная полярная ночь. Я отираюсь у стола, изнываю от скуки, как вдруг вижу в окне ЭТО. Опишу ровно так, как и увидела тогда : существо, похожее по форме на ежа, если б ёж стоял на двух лапах в профиль, хотя от ежа там были разве что игловидные наросты на спине. Вело себя оно весьма человекоподобно - внимательно на меня посмотрело, прижало палец ко рту, сделав "тссс", покачало головой и очень лукаво улыбнулось. Ярче всего я запомнила вот эту полуулыбку-полуухмылку, словно я где-то накосячила и оно меня стыдит, но при этом давая понять, что оно на моей стороне. Так я это восприняла тогда и страха не ощутила, было лишь дичайшее любопытство и тотальное непонимание, КАК оно может быть в окне. Естественно, я начала дёргать взрослых, но никто из них ничего в окне не видел. Тогда я пошла на крайнюю дерзость и залезла на стол, чтобы оказаться с Этим лицом к лицу. Родители уже выходили из себя, их друзья смеялись, Оно смотрело на меня и уже откровенно ехидно ухмылялось, а я пыталась найти на кухне что-то, что могло бы дать это отражение, но не находила. Кончилось всё предсказуемо - мне наваляли и ушли в гостиную, Оно исчезло так же внезапно, как появилось, а я ещё долго доказывала взрослым, брызжа слюной, что видела Это, но через пару лет поняла, что бесполезно. Больше я Это не встречала.История вторая.Тоже одно из самых ранних воспоминаний, мне было уже года 4. Папа с мамой сильно поскандалили, и мама забрала меня ночевать к бабушке. Бабушка тогда жила в трёхкомнатной квартире, квартира эта - целая песня. С самого раннего детства я испытывала в ней стабильно две вариации эмоций вперемежку - первобытную жуть и жгучее любопытство. Объяснения этому не было, ничего я там "такого" не видела, просто интуитивно чувствовала, будто там есть что-то кроме людей. Энергетика бешеная была, шальная какая-то и недобрая. И вот, значит, летняя ясная ночь за окном, нам с мамой постелили в гостиной, мама быстро заснула, а я не спала, видела как бабушка ушла к себе в комнату и дядя тоже. Продолжаю скучать, смотрю на кроны деревьев за окном, как они колышутся красиво в лунном свете... Начинаю потихоньку дремать, как вдруг резко просыпаюсь, словно от толчка. Распахиваю глаза и буквально натыкаюсь взглядом на кресло, но за креслом больше не видно раскачивающихся крон. Просвет окна заслоняет сидящее на спинке кресла существо. Первая ассоциация - оживший игрушечный медвежонок. Свет Луны из окна подсвечивает такие же мохнатые округлые ушки на мохнатой же округлой голове, мягкие свиду лапки, перебирающие что-то, напоминающее инструмент вроде балалайки и свисающие со спинки кресла нижние лапки. Страха снова не было, было лишь понимание странности происходящего. Оно смотрело на меня, но глаз я не видела. Я смотрела на него, силилась понять, что же это за существо такое - похоже на большую мягкую игрушку из-за своей мохнатости, но живое, очень разумное по ощущениям. Через какое-то время гляделок до меня вдруг дошло, что нужно срочно будить маму, ведь это мой шанс доказать ей, что я не вру, рассказывая о своих "визитерах". Поворачиваюсь к маме, начинаю её тормошить, прошу просто посмотреть, но она даже не поворачивается ко мне, как бы я её ни просила просто глянуть на секунду. Помню, что меня это удивило, обычно мама всё же не так категорично отмахивается. В итоге мама разозлилась, велела спать и закуталась в своё одеяло наглухо, так и не повернувшись в мою сторону. Я в расстроенных чувствах обернулась обратно, существо всё так же сидело на кресле. Поглазев на него уже без надежды на признание и с чувством жуткой несправедливости, я не заметила, как уснула, словно оно меня и убаюкало. Что касается квартиры, бабушка мне рассказывала впоследствии, будто там много кто видел странных существ, а она сама давно уже общается с домовым и как-то раз даже была свидетельницей его разборок с каким-то пришлым, мохнатым и рыжим, который был в итоге изгнан восвояси. Правда это или нет не могу судить, сама не видела таких страстей.История третья. ( Публиковалась мною около 8 лет назад на каком-то мистическом сайте, названия не помню. Теперь перескажу её более сухо без эмоций.)Третья история вызывает во мне наиболее противоречивые чувства. Если первые две я могла бы объяснить бурной фантазией и играми детского разума, заставляющими искренне верить в то, что видел ТО, что не видел, то на момент случая, о котором пойдёт речь, мне было уже 9 лет. После школы мы встретились с той самой моей бабушкой, она в те времена жила у нас, чтобы проводить со мной день, пока родители на работе. Зашли в магазин, купили конфет, как сейчас помню, ореховые длинные батончики " Лещина". Пришли домой, пакет с конфетами оставили на столе в кухне, а сами пошли в гостиную смотреть бабушкин сериал. На тот момент у нас ещё жили две кошки, мы слышали, как они бесятся в комнате родителей (дверь в неё находилась прямо в гостиной и была полуоткрыта). Как вдруг из кухни стала доноситься какая-то странная возня, будто кошка на стол забралась и роняет всё, шуршит пакетами. Это было первое, о чем мы подумали, пока не увидели ошалевшие глаза кошек в полуоткрытой двери соседней комнаты. Тут же мы бросились на кухню, влетели, а там...Целлофановый пакет с конфетами валяется на полу разорванный, из него выпала одна конфета, развернутая и наполовину НАДКУШЕННАЯ. Пока я пыталась как-то судорожно найти объяснение (холодея от того, что не нахожу), бабушка не повела и бровью, достала из ящика два карандаша, сложила крестом на столе, произнесла что-то себе под нос, и эти карандаши, чёрт побери, сдвинулись. До сих пор не могу объяснить, что я видела, но я видела это. Сдвинулись не сильно, не как в кино, но достаточно, чтобы остриё одного из них указало в угол. А пакет-то в этом углу и лежал до того, как оказался на полу. Пока я пребывала в прострации и афиге, бабушка уже принесла икону и предложила мне наконец к ней присоединиться - читать молитву и повторять что-то вроде " уйди вон", начав процессию от угла и вдоль всей квартиры. Квартира у нас была трёхкомнатная, мы прошли от угла кухни через длинный коридор, вдоль комнат, пересекли гостиную и остановились у балкона. Помню, был солнечный зимний день, ветра почти не было, но стекла затрещали. Я во всём этом участвовала в каком-то смешанном состоянии неверия своим глазам и одновременно интереса, чем же всё кончится. Видимо, чтобы развеять мои последние сомнения, бабушка предложила заглянуть на балкон через окно ( на зиму заклеивались бумагой окна и двери балкона и лоджии). В сугробе, навеянном ночью, прямо под окном красовался один-единственный след. След босой ноги. Я его тогда зарисовала на бумаге, долго потом разбиралась. Естественно, подозревала бабушку, но дверь-то не открывалась. А сам след чуть больше человеческого, пальцы крупнее. Так и не поняла, как это всё могло получиться - и пакет тот и след, да и карандаши. Родителям ничего уже не рассказывала.Но было у этой истории и предполагаемое начало, открывшееся через пару дней после вышеописанной ситуации. Я тогда призналась бабушке, что вот уже неделю у меня в комнате на окне лежит крестик, который я нашла в бумажном свертке на скамеечке у нашего подъезда. Я тогда со школы шла, увидела свёрток, стало любопытно, гляжу - а там серебряный крест. Я и подумала, мол кто ж посмел крестик выкинуть, это же грех. Ну и взяла себе. Целовала на ночь, хранила на окне за шторой. Когда после конфетной истории призналась в этом бабушке, отхватила звездюлей знатно. Оказывается, её всю неделю по ночам мучает "лохматый", душит. Крестик она забрала, что-то с ним сделала, куда-то отнесла, в церковь, наверное. Больше таких вопиющих выходок не наблюдалось, по мелочи разве что.Вот три истории из детства, как пример ярких воспоминаний из множества других потусклее. А теперь вопрос. У Вас, уважаемые читатели, бывало так, что во взрослом возрасте Вы начинали сомневаться в том, что совершенно точно видели в детстве и подростковом возрасте? То есть всегда знали, что точно, а потом лет через 10-20 - бац- и уже как будто склонны подумать, что это ментальное здоровье пошаливает. Я в этой жизни разное видела, разное слышала, во многое могу поверить. И очень грустно иногда, что начинаю сомневаться в себе с годами. Спасибо за внимание!

Ключевые слова: Крестик Домовой существо конфеты детство авторская история

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