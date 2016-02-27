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Истории из жизни

Загадка детских воспоминаний

Доброго времени суток, уважаемые завсегдатаи и гости сайта. Много лет я с Вами, но лишь недавно захотелось зарегистрироваться и начать делиться своими мыслями. Хочу рассказать Вам три небольшие истории из детства, случившиеся со мной лично. Без долгих отступлений начну.

История первая.

Моё первое воспоминание, связанное с чем-то потусторонним и не видимым родителями.

Мне было около 2-3 лет, я была ребенком с шилом в одном месте, рано начала ходить, говорить, осознавать себя, приставать ко взрослым с вопросами и к тому моменту почти привыкла, что родители чаще всего отмахивались, иногда обижалась даже и всё обещала себе, что больше к ним не пристану лишний раз. Но то был случай из ряда вон!

Папа, мама и пара их друзей распивали чаи на нашей кухне. За окном зима, северная полярная ночь. Я отираюсь у стола, изнываю от скуки, как вдруг вижу в окне ЭТО. Опишу ровно так, как и увидела тогда : существо, похожее по форме на ежа, если б ёж стоял на двух лапах в профиль, хотя от ежа там были разве что игловидные наросты на спине. Вело себя оно весьма человекоподобно - внимательно на меня посмотрело, прижало палец ко рту, сделав "тссс", покачало головой и очень лукаво улыбнулось. Ярче всего я запомнила вот эту полуулыбку-полуухмылку, словно я где-то накосячила и оно меня стыдит, но при этом давая понять, что оно на моей стороне. Так я это восприняла тогда и страха не ощутила, было лишь дичайшее любопытство и тотальное непонимание, КАК оно может быть в окне. Естественно, я начала дёргать взрослых, но никто из них ничего в окне не видел. Тогда я пошла на крайнюю дерзость и залезла на стол, чтобы оказаться с Этим лицом к лицу. Родители уже выходили из себя, их друзья смеялись, Оно смотрело на меня и уже откровенно ехидно ухмылялось, а я пыталась найти на кухне что-то, что могло бы дать это отражение, но не находила. Кончилось всё предсказуемо - мне наваляли и ушли в гостиную, Оно исчезло так же внезапно, как появилось, а я ещё долго доказывала взрослым, брызжа слюной, что видела Это, но через пару лет поняла, что бесполезно. Больше я Это не встречала.

История вторая.

Тоже одно из самых ранних воспоминаний, мне было уже года 4. Папа с мамой сильно поскандалили, и мама забрала меня ночевать к бабушке. Бабушка тогда жила в трёхкомнатной квартире, квартира эта - целая песня. С самого раннего детства я испытывала в ней стабильно две вариации эмоций вперемежку - первобытную жуть и жгучее любопытство. Объяснения этому не было, ничего я там "такого" не видела, просто интуитивно чувствовала, будто там есть что-то кроме людей. Энергетика бешеная была, шальная какая-то и недобрая. И вот, значит, летняя ясная ночь за окном, нам с мамой постелили в гостиной, мама быстро заснула, а я не спала, видела как бабушка ушла к себе в комнату и дядя тоже. Продолжаю скучать, смотрю на кроны деревьев за окном, как они колышутся красиво в лунном свете... Начинаю потихоньку дремать, как вдруг резко просыпаюсь, словно от толчка. Распахиваю глаза и буквально натыкаюсь взглядом на кресло, но за креслом больше не видно раскачивающихся крон. Просвет окна заслоняет сидящее на спинке кресла существо. Первая ассоциация - оживший игрушечный медвежонок. Свет Луны из окна подсвечивает такие же мохнатые округлые ушки на мохнатой же округлой голове, мягкие свиду лапки, перебирающие что-то, напоминающее инструмент вроде балалайки и свисающие со спинки кресла нижние лапки. Страха снова не было, было лишь понимание странности происходящего. Оно смотрело на меня, но глаз я не видела. Я смотрела на него, силилась понять, что же это за существо такое - похоже на большую мягкую игрушку из-за своей мохнатости, но живое, очень разумное по ощущениям. Через какое-то время гляделок до меня вдруг дошло, что нужно срочно будить маму, ведь это мой шанс доказать ей, что я не вру, рассказывая о своих "визитерах". Поворачиваюсь к маме, начинаю её тормошить, прошу просто посмотреть, но она даже не поворачивается ко мне, как бы я её ни просила просто глянуть на секунду. Помню, что меня это удивило, обычно мама всё же не так категорично отмахивается. В итоге мама разозлилась, велела спать и закуталась в своё одеяло наглухо, так и не повернувшись в мою сторону. Я в расстроенных чувствах обернулась обратно, существо всё так же сидело на кресле. Поглазев на него уже без надежды на признание и с чувством жуткой несправедливости, я не заметила, как уснула, словно оно меня и убаюкало. Что касается квартиры, бабушка мне рассказывала впоследствии, будто там много кто видел странных существ, а она сама давно уже общается с домовым и как-то раз даже была свидетельницей его разборок с каким-то пришлым, мохнатым и рыжим, который был в итоге изгнан восвояси. Правда это или нет не могу судить, сама не видела таких страстей.

История третья. ( Публиковалась мною около 8 лет назад на каком-то мистическом сайте, названия не помню. Теперь перескажу её более сухо без эмоций.)

Третья история вызывает во мне наиболее противоречивые чувства. Если первые две я могла бы объяснить бурной фантазией и играми детского разума, заставляющими искренне верить в то, что видел ТО, что не видел, то на момент случая, о котором пойдёт речь, мне было уже 9 лет. После школы мы встретились с той самой моей бабушкой, она в те времена жила у нас, чтобы проводить со мной день, пока родители на работе. Зашли в магазин, купили конфет, как сейчас помню, ореховые длинные батончики " Лещина". Пришли домой, пакет с конфетами оставили на столе в кухне, а сами пошли в гостиную смотреть бабушкин сериал. На тот момент у нас ещё жили две кошки, мы слышали, как они бесятся в комнате родителей (дверь в неё находилась прямо в гостиной и была полуоткрыта). Как вдруг из кухни стала доноситься какая-то странная возня, будто кошка на стол забралась и роняет всё, шуршит пакетами. Это было первое, о чем мы подумали, пока не увидели ошалевшие глаза кошек в полуоткрытой двери соседней комнаты. Тут же мы бросились на кухню, влетели, а там...Целлофановый пакет с конфетами валяется на полу разорванный, из него выпала одна конфета, развернутая и наполовину НАДКУШЕННАЯ. Пока я пыталась как-то судорожно найти объяснение (холодея от того, что не нахожу), бабушка не повела и бровью, достала из ящика два карандаша, сложила крестом на столе, произнесла что-то себе под нос, и эти карандаши, чёрт побери, сдвинулись. До сих пор не могу объяснить, что я видела, но я видела это. Сдвинулись не сильно, не как в кино, но достаточно, чтобы остриё одного из них указало в угол. А пакет-то в этом углу и лежал до того, как оказался на полу. Пока я пребывала в прострации и афиге, бабушка уже принесла икону и предложила мне наконец к ней присоединиться - читать молитву и повторять что-то вроде " уйди вон", начав процессию от угла и вдоль всей квартиры. Квартира у нас была трёхкомнатная, мы прошли от угла кухни через длинный коридор, вдоль комнат, пересекли гостиную и остановились у балкона. Помню, был солнечный зимний день, ветра почти не было, но стекла затрещали. Я во всём этом участвовала в каком-то смешанном состоянии неверия своим глазам и одновременно интереса, чем же всё кончится. Видимо, чтобы развеять мои последние сомнения, бабушка предложила заглянуть на балкон через окно ( на зиму заклеивались бумагой окна и двери балкона и лоджии). В сугробе, навеянном ночью, прямо под окном красовался один-единственный след. След босой ноги. Я его тогда зарисовала на бумаге, долго потом разбиралась. Естественно, подозревала бабушку, но дверь-то не открывалась. А сам след чуть больше человеческого, пальцы крупнее. Так и не поняла, как это всё могло получиться - и пакет тот и след, да и карандаши. Родителям ничего уже не рассказывала.

Но было у этой истории и предполагаемое начало, открывшееся через пару дней после вышеописанной ситуации. Я тогда призналась бабушке, что вот уже неделю у меня в комнате на окне лежит крестик, который я нашла в бумажном свертке на скамеечке у нашего подъезда. Я тогда со школы шла, увидела свёрток, стало любопытно, гляжу - а там серебряный крест. Я и подумала, мол кто ж посмел крестик выкинуть, это же грех. Ну и взяла себе. Целовала на ночь, хранила на окне за шторой. Когда после конфетной истории призналась в этом бабушке, отхватила звездюлей знатно. Оказывается, её всю неделю по ночам мучает "лохматый", душит. Крестик она забрала, что-то с ним сделала, куда-то отнесла, в церковь, наверное. Больше таких вопиющих выходок не наблюдалось, по мелочи разве что.

Вот три истории из детства, как пример ярких воспоминаний из множества других потусклее. А теперь вопрос. У Вас, уважаемые читатели, бывало так, что во взрослом возрасте Вы начинали сомневаться в том, что совершенно точно видели в детстве и подростковом возрасте? То есть всегда знали, что точно, а потом лет через 10-20 - бац- и уже как будто склонны подумать, что это ментальное здоровье пошаливает. Я в этой жизни разное видела, разное слышала, во многое могу поверить. И очень грустно иногда, что начинаю сомневаться в себе с годами. Спасибо за внимание!


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:41
Сегодня, 10:41 by Hillel ShemayaПросмотров: 412Комментарии: 6
+11

Ключевые слова: Крестик Домовой существо конфеты детство авторская история

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Комментарии

#1 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 11:03
+1
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Репутация: (1375|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 983
Поразительная у вас, Автор, память, на столько в деталях всё помнить! Я не могу похвастаться подобным, я даже не помню как в 4 годика впервые за границей побывала, хоть и событие масштабное, казалось бы)). Наверное, вы были очень впечатлительным ребёнком. Возможно, что-то и доиграла фантазия, возможно, что-то и взаправду потустороннее имело место быть. Особенно история с конфетами, жуть, конечно! Верится с трудом, но кто знает, как говорится... Плюс поставила.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#2 написал: Jako tako
Сегодня, 13:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (120|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 775
Очень многое можно списать на детскую фантазию или сны. У меня тоже в детстве много было видений. Но сейчас я считаю, что я так просто незаметно засыпала. Сложно утверждать наверняка.
Не говорю, что это не правда. Тем более, плюс поставила.
С крестиком история - реально жесть.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#3 написал: Hillel Shemaya
Сегодня, 14:11
+2
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 32
Цитата: Jako tako
Очень многое можно списать на детскую фантазию или сны. У меня тоже в детстве много было видений. Но сейчас я считаю, что я так просто незаметно засыпала. Сложно утверждать наверняка.
Не говорю, что это не правда. Тем более, плюс поставила.
С крестиком история - реально жесть.


Вот то-то и оно, не даёт покоя эта история с крестиком. Больше всего меня в этом всём пугает, что кто-то ведь оставил этот крестик, кто-то ведь понятно зачем это сделал. И я это в дом притащила, со всей возможной дрянью. Легко отделалась, но очень неприятно думать, что бывают такие случаи, дети же любопытные. И не у всех бабушки такие рядом, которые могут защитить.
Зарегистрирован: 6.02.2018
#4 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 14:36
0
Группа: Посетители
Репутация: (1375|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 983
Цитата: Hillel Shemaya
Цитата: Jako tako
Очень многое можно списать на детскую фантазию или сны. У меня тоже в детстве много было видений. Но сейчас я считаю, что я так просто незаметно засыпала. Сложно утверждать наверняка.
Не говорю, что это не правда. Тем более, плюс поставила.
С крестиком история - реально жесть.


Вот то-то и оно, не даёт покоя эта история с крестиком. Больше всего меня в этом всём пугает, что кто-то ведь оставил этот крестик, кто-то ведь понятно зачем это сделал. И я это в дом притащила, со всей возможной дрянью. Легко отделалась, но очень неприятно думать, что бывают такие случаи, дети же любопытные. И не у всех бабушки такие рядом, которые могут защитить.

А сама бабушка на этот счет давала какие-то конкретные комментарии?
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#5 написал: conjure one
Сегодня, 14:46
+1
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Публикаций: 46
Комментариев: 2 895
И не у всех бабушки такие рядом, которые могут защитить.


Смелая у вас бабушка, среди мракобороцев ей бы цены не было blush

хотя от ежа там были разве что игловидные наросты на спине

Свет Луны из окна подсвечивает такие же мохнатые округлые ушки на мохнатой же округлой голове,


Не знаю, есть ли связь между этими явлениями, но как-то ночью проснулся от того, что трудно было дышать. Открываю глаза, а на до мной чёрный шар висит, то ли мохнатый, то ли колючий, как ёж, и пульсирует этими самыми иголками, а по их остриям как мелкие искры пробегают. Я закрыл глаза, а когда вновь открыл, всё исчезло.

Ваши истории очень интересные, особенно третья. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#6 написал: Black Bagira
Сегодня, 15:35
+1
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Публикаций: 2
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Замечательные истории, верю, что именно так всё и было на самом деле. Со своей же стороны, в то, что я видела в детстве , у меня нет ни капли сомнения, что я видела это на самом деле! (есть публикация). Тоже помню себя с очень раннего возраста и никогда не сомневалась, что ВИДЕЛА!
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
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