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Истории из жизни

Не отдала кошку

Было это… да уже больше десяти лет назад, и мне тогда было около 20 лет.

Начну, наверное, немного издалека.

Недавно умерла бабушка, мамина мама. Жила она с нами – сколько себя помню. Последние несколько лет бабушка болела, плохо передвигалась и почти все время находилась у себя в комнате, и вот ее не стало. Если честно, мне было довольно жутко! Помню, когда умер отец (мне было 10), я абсолютно не боялась оставаться в квартире одна, и завешанные или нет зеркала меня абсолютно не смущали. А тут у меня (да и у мамы) было дикое желание занавесить в квартире ВСЕ отражающие поверхности! Не помню, сколько дней мы не открывали зеркала, но точно дольше девяти. Да и в комнату, в которой жила бабушка, тоже старались лишний раз не заходить.

Жила у нас тогда кошка Муська (на тот момент кошке было уже около десяти лет). Как понимаете, котейка в возрасте. Мы все ее очень любили, кошка была добрая, ласковая и мегаручная! Любила спать со мной, мамой, бывало, что спала она и с бабушкой. Должна сказать, что у Муськи была (наверное, как и у многих кошек) привычка спать на груди человека. Ну и конечно мы старались не разрешать ей лежать на груди бабушки, хоть кошка и весила всего около кило восьмисот, для старого человека это все равно немаленький вес, тем более – на груди.

Не помню, сколько прошло после смерти бабушки, но точно еще не исполнилось сорока дней. Кошка заболела. И очень сильно. Она почти не ела и не пила. Мы списывали такое ее состояние на отравление, так как в то лето наш поселок был в постоянном вонючем дыму от свалки, находящейся в лесу. Мы и сами чувствовали себя плохо. Днем жара, и окна не открыть, ночью, когда становилось прохладней, поселок погружался в смрадный дым. И как на зло у нас не было возможности обратиться к ветеринару... В общем, мы с мамой дико переживали за кошку и ждали выходных, чтобы все же наведаться к врачу. А тем временем кошке становилось хуже.

И вот в как-то мне снится сон (должна сказать, мне редко снятся настолько живые сны, и тем более я крайне редко их помню).

Лето. Мы с мамой собираемся в город по магазинам. Я хожу по квартире, проверяю сумку, пью чай, смотрю на часы. Ко мне подходит мама и говорит, что пора выходить. Машины у нас нет, поэтому нужно успеть на автобус. Я уже надеваю обувь и поворачиваюсь в сторону комнаты бабушки и вижу, что кошка снова забралась к бабушке на грудь и спокойно спит. А мне становится так не по себе, что я рывком подбегаю и хватаю Муську в охапку и снова иду к двери. Мама говорит мне, чтобы я оставила кошку, да и бабушка тянет руки и смеется: “Не поедешь же ты с кошкой в город!”. А я прижимаю к себе Муську и понимаю, что ни за что не отдам ее! Мама с бабушкой тем временем пытаются меня уговорить, но я только обнимаю кошку и пытаюсь отойти по коридору, но как обычно в снах это бывает, ноги как приросли к полу. Я начинаю паниковать и... В этот момент меня как подкидывает на кровати. Я просыпаюсь вся в слезах, а кошка спокойно спит рядом.

В общем, как ни странно, после этого сна, на следующий день, кошка хорошо поела и стала вести себя как обычно, как будто и не болела. Прожила Мусь с нами еще около восьми лет.


Новость отредактировал Elfin - Вчера, 11:27
Вчера, 11:27 by Selena_OwlПросмотров: 1 537Комментарии: 10
+38

Ключевые слова: Кошка сон бабушка смерть болезнь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 11:46
+5
Группа: Посетители
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Публикаций: 2
Комментариев: 765
Правда кошку чуть не забрали!
Плюс от 100%-ной кошатницы! Отчаянно сдерживаю себя от кошачьего флуда...
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#2 написал: VENDETTA
Вчера, 12:55
+3
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 9
Комментариев: 6 098
ААААА yaaah рада, что кошка поправилась! +
Сон жуткий
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#3 написал: Eifersucht
Вчера, 14:32
+1
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Репутация: (80|-4)
Публикаций: 16
Комментариев: 1 894
Да уж. Конечно плюс.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#4 написал: AkYlEnOk
Вчера, 14:36
+2
Группа: Посетители
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Публикаций: 0
Комментариев: 16
Сон показывал, что бабушка хотел забрать с собой кошку, а вы её спасли! прикольно плюсик.
Зарегистрирован: 8.03.2021
#5 написал: Birmanka
Вчера, 15:35
+1
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Истории плюс
Зарегистрирован: 5.11.2020
#6 написал: Зденка
Вчера, 18:11
+1
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Люблю кошек. У самой трое. Хорошо, что все хорошо закончилось. +++
Зарегистрирован: 29.08.2016
#7 написал: Talisha
Вчера, 20:32
+2
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Комментариев: 4 924
После некоторых мертвых остаются открытые порталы, особенно, если они плохо ушли и не хотят покидать этот мир. Кошки могут это дело закрывать. Видимо, Мусе тяжко пришлось, не справлялась, и интуитивно автор истории ей помогла.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#8 написал: Selena_Owl
Вчера, 21:32
+5
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1
Цитата: Talisha
После некоторых мертвых остаются открытые порталы, особенно, если они плохо ушли и не хотят покидать этот мир. Кошки могут это дело закрывать. Видимо, Мусе тяжко пришлось, не справлялась, и интуитивно автор истории ей помогла.

Никогда не думала, о том случае, в таком ключе и склонна с Вами согласиться. Ведь не зря же нам так не хотелось открывать зеркала. А бабушка и правда тяжело уходила(
И сейчас вспомнился еще один случай после смерти бабушки. Правда не помню до или после того сна. В общем мы с Муськой были дома одни. Тишина. Я сижу за компьютером, а кошка спит у меня на коленях. Сладенько так спит, аж лапки и ушки дергаются - бежит куда-то) И вот я слышу скрип половиц в коридоре и шаркающие шаги, как будто бабушка вышла из туалета или ванной и идет к себе в комнату. И Мусь тут же просыпается и внимательно так смотрит в сторону коридора. Как же мне не по себе стало в тот момент! Но мгновение прошло и все стихло, а кошка успокоилась...
Зарегистрирован: 27.03.2021
#9 написал: vikki z
Сегодня, 18:14
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Репутация: (20|0)
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За историю +++бабушку тоже жалко, вообще умирали бы люди просто от глубокой старости, чем от болезней. Хорошо, что спасли кошку.
Зарегистрирован: 21.01.2020
#10 написал: Гюльнара
Сегодня, 20:02
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Публикаций: 15
Комментариев: 843
Жалко и кошку, и бабушку.
Зарегистрирован: 7.10.2016
  
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