Не отдала кошку

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 11:27

Selena_Owl Просмотров: 1 537 Комментарии: 10 +38 Вчера, 11:27 by

Было это… да уже больше десяти лет назад, и мне тогда было около 20 лет.Начну, наверное, немного издалека.Недавно умерла бабушка, мамина мама. Жила она с нами – сколько себя помню. Последние несколько лет бабушка болела, плохо передвигалась и почти все время находилась у себя в комнате, и вот ее не стало. Если честно, мне было довольно жутко! Помню, когда умер отец (мне было 10), я абсолютно не боялась оставаться в квартире одна, и завешанные или нет зеркала меня абсолютно не смущали. А тут у меня (да и у мамы) было дикое желание занавесить в квартире ВСЕ отражающие поверхности! Не помню, сколько дней мы не открывали зеркала, но точно дольше девяти. Да и в комнату, в которой жила бабушка, тоже старались лишний раз не заходить.Жила у нас тогда кошка Муська (на тот момент кошке было уже около десяти лет). Как понимаете, котейка в возрасте. Мы все ее очень любили, кошка была добрая, ласковая и мегаручная! Любила спать со мной, мамой, бывало, что спала она и с бабушкой. Должна сказать, что у Муськи была (наверное, как и у многих кошек) привычка спать на груди человека. Ну и конечно мы старались не разрешать ей лежать на груди бабушки, хоть кошка и весила всего около кило восьмисот, для старого человека это все равно немаленький вес, тем более – на груди.Не помню, сколько прошло после смерти бабушки, но точно еще не исполнилось сорока дней. Кошка заболела. И очень сильно. Она почти не ела и не пила. Мы списывали такое ее состояние на отравление, так как в то лето наш поселок был в постоянном вонючем дыму от свалки, находящейся в лесу. Мы и сами чувствовали себя плохо. Днем жара, и окна не открыть, ночью, когда становилось прохладней, поселок погружался в смрадный дым. И как на зло у нас не было возможности обратиться к ветеринару... В общем, мы с мамой дико переживали за кошку и ждали выходных, чтобы все же наведаться к врачу. А тем временем кошке становилось хуже.И вот в как-то мне снится сон (должна сказать, мне редко снятся настолько живые сны, и тем более я крайне редко их помню).В этот момент меня как подкидывает на кровати. Я просыпаюсь вся в слезах, а кошка спокойно спит рядом.В общем, как ни странно, после этого сна, на следующий день, кошка хорошо поела и стала вести себя как обычно, как будто и не болела. Прожила Мусь с нами еще около восьми лет.

Ключевые слова: Кошка сон бабушка смерть болезнь авторская история

Другие, подобные истории: