Рассказ охотника

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:43

Причина: Стилистика автора сохранена.

Public Republic Просмотров: 660 Комментарии: 7 +7 Вчера, 20:43 by

Охота в современном её виде всегда мне казалось чем-то нелепым и неправильным, ведь человек с появлением огнестрельного оружия получил невероятный перевес в противостоянии с дикой природой. Больше нет никакого столкновения двух сущностей – разума и силы. А есть охотник, приходящий в лес. Тут ему ничего не страшно и ничего не грозит, ведь за плечами у него универсальное оружие против любого обитателя этого места. Но веру мою пошатнул рассказ одного бывалого охотника, который не ленился отправляться в самые удаленные места.Охотился он, конечно, не один, а с компанией таких же увлеченных мужиков. Для них это действие становилось самым настоящим путешествием, которое могло занимать несколько дней, а то и недель. За свою длинную «карьеру» охотник, назовём его Роман, встречался, пожалуй, со всеми таёжными жителями и повадки их знал наизусть, но в тот их поход охотникам встретилось действительно что-то крайне необычное.Дело было зимой. Роман с друзьями по хобби смог вырваться в январские праздники на одно из излюбленных мест. Люди они солидные и к увлечению подходят крайне серьезно. Поэтому, думаю, не стоит говорить, что экипировка и подготовка у мужчин была очень профессиональная. К слову, алкоголь друзья допускали только в последний день, когда в специально построенном охотничьем домике собиралась вся группа и можно было спокойно отметить успешную экспедицию. До этого дня пить в их компании категорически запрещалось, поэтому списать все последующие события на последствия употребления горячительных напитков не выйдет.Зимний лес встретил компанию неприветливыми сибирскими морозами и глубокими сугробами, благо люди подготовленные и к подобным трудностям привыкшие. В первый день мужчины занимались обустройством лагеря, приведением домика в пригодное для жизни состояние и всей той обычной рутиной, которая бывает в тяжелых походах. Благо компания была большая, веселая и слаженная. Второй день посветили разведке, охотники прошли по всем известным животным тропам, внимательно проверили, чтобы нигде не было следов медведей-шатунов и так далее. Полноценная вылазка же была назначена только на третий день, но ей не суждено было случиться…Чтобы лишний раз не терять время, большая компания в день разведки, как правило, разделялась на небольшие группы. Этот раз не стал исключением. Группа Романа вернулась первой и принялась готовить дом к ужину. Надо было принести воды из ближайшей речушки, приготовить поесть, в общем, ничего специфического. И вот, солнце уже клонилось к закату, а второй группы всё не было. Охотники сначала отшучивались, однако время шло и становилось уже не до шуток. И вот, когда друзья уже хотели отправляться на поиски пропавших товарищей, те сами вышли к избе. Взмокшие и шокированные.Как потом рассказывали пропавшие, в знакомых местах им как-то удалось заблудиться, чего три опытных охотника, оснащенных по последнему слову техники, ну совсем не ожидали. Охотники рассказывали, что с техникой произошло что-то странное, и даже компас отказывался работать нормально. Стрелка просто лениво вращалась, абсолютно сбивая с толку. Но самое непонятное случилось позже. В какой-то момент на всю группу накатила какая-то неестественная паника, из-за чего мужчины потеряли самообладание и пустились чуть ли не бегом, разрезая лыжами лесные сугробы. Как ни странно, именно так они и вышли к избушке. Неожиданно и случайно. Ладно, ситуация неприятная и непонятная, но мужики приехали охотиться и завтра они обязательно отправятся именно за этим.Поели, улеглись, постепенно, один за другим стали похрапывать. А вот у Романа уснуть не получалось. В голову шли гнетущие мысли и предвкушение завтрашней охоты они никак не перебивали. Вечерний чай запросился наружу и охотник, стараясь не шуметь, отправился наружу. Небо было ясное, яркий месяц и тысячи звезд освещали избу и поляну перед ней. И в этом небесном свете хорошо читались звериные следы, узкой тропкой оплетающие избушку. Только вот опытный охотник не смог распознать зверя, оставившего этот странный след.Сразу подумалось, что кто-то из друзей решил пошутить, да только каждый из них знает, что за такие шутки можно было бы легко лишиться места в их профессионально коллективе. Да и не стал бы никто так делать после сегодняшнего происшествия. Сам след больше всего напоминал собачий, только пальцев у него зверя было не четыре, а шесть. Четыре спереди, два сзади. Да и сам след был в несколько раз больше самого крупного волчьего следа, который когда-либо встречал Роман. Странно, и как такое крупное животное могло так незаметно прокрасться?От размышлений мужчину отвлек хруст каких-то веток в лесной чаще. Роман повернулся на звук, а затем обернулся на избушку, и тут же сердце его заколотилось с бешеной скоростью. Ведь прямо с крыши домика молниеносно и практически не издавая какого-либо шума, переместился зверь. Рассмотреть его не получилось, впрочем, Роман ничуть об этом не пожалел. В следующую же секунду охотник влетел в избу, заперев дом на тяжелый засов. После этого наступило затяжное молчание, нарушаемое лишь храпом товарищей и, каким-то тихим шорохом, раздающимся где-то рядом.Роман схватился за ружьё и принялся вглядываться в темноту леса, через единственное окно в избе, готовый в любую секунду громко засвистеть, чтобы поднять всех товарищей. Впрочем, это не потребовалось. Зверя он так и не увидел и, сам того не замечая, уснул сидя прямо перед окном.Развязка истории произошла утром, когда проснувшиеся охотники обнаружили всю поляну истоптанной этими странными следами. И, как вы уже, наверное, догадались, на крыше избушки зверь тоже похозяйничал, вытоптав там весь снег. Но куда страшнее были следы от когтей, которыми существо наградило все стены постройки. Особенно яростно оно выскребло стену с окном. Как раз в том месте, где заснул Роман. После такого ни о какой охоте речи идти уже не могло. Мужчины впопыхах собрались и укатили прочь.На следующую зиму кто-то из компании Романа отправился на ту поляну. Сам он наотрез отказался ещё раз посещать те места. По рассказам посещавших же, от избы не осталось ничего. Буквально. Будто бы кто-то взял и перенес избу со всем содержимым в какое-то новое место. А на самой поляне появилось неприятное чувство «взгляда в спину».Сам Роман считает, что встретились они с лешим, и хотел он просто напугать и прогнать охотников. Ведь попасть в дом через окно было проще простого…

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