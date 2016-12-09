Охотник и Волк

Летяга Просмотров: 10 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 15:25 by

Повредил как-то зимой Волк лапу. Попробовал идти и не смог. Проклял злую судьбу и понял, что пришла его погибель. Лёг Волк на снег, закрыл глаза и, что бы не думать о смерти, стал вспоминать детство и былые охоты. Время идёт, смеркается. Подмораживать стало, а он уже так озяб, что холода не чувствует. Забылся сном бедняга и не увидел, как вышел из чащи Охотник. Заметил замерзающего Волка, пожалел, взвалил на плечи, да и отнёс к себе в избушку. Там укрыл Серого тулпучиком, напоил горячим отваром и барсучьим салом растёр.Две недели ухаживал за Волком и вылечил. Ожил Серый, не знает, как Охотника благодарить. Пока тот на охоте, Волк воды натаскает, посуду помоет, полы подметёт, обед приготовит и сидит на крылечке ждёт, скучает. Вернётся Охотник, они щец поедят, и друг другу всякие истории рассказывают. Так бы они и до весны спокойно дожили, но…Отправился как-то Охотник к друзьям в гости. Выпивает с приятелями, закусывает и беседует о том, о сём. И угораздило же его ляпнуть.— А со мной, братцы, в избушке Волк живёт.— Ах ты бестолочь, — повскакали с лавок другие охотники. – Да кто ж тебя надоумил? А знаешь ли ты, что, сколько Волка не корми, он всё равно в лес смотрит?— Ну и пусть смотрит, — отмахивается от них Охотник.— Вот, помяни наше слово, добром это не кончится.Возвращается он домой, глядит, на крыльце его Волк ждёт, скучает.— А чего ты в лес-то, смотришь? — подозрительно спрашивает Охотник.— Куда же ещё? – простодушно отвечает Волк. – Избушка то твоя посреди леса стоит.— Тоже верно, — согласился тот. Но, призадумался.На следующий день идёт с охоты, да не по привычной тропинке, а заходит сзади дома. Выглядывает из-за угла, а Волк, как всегда на крыльце и в лес таращится.— Ага! – выскочил Охотник. – Опять в лес смотришь?— Не пойму я, в чём дело, — растерялся Волк. – Может быть, давай, я буду всё время на дом глядеть?— Да я не в том смысле, — замялся Охотник. – Ты просто постарайся не только туда смотреть.На третий день волк весь извёлся. Попробуйте не глядеть в лес, когда он повсюду! Встречает он Охотника и говорит, что, мол, виноват, но в лес опять посматривал.Неуютно стало им в избушке. Охотник молчит, хмурится. Волк сидит, в пол пялится, боится глаза поднять. Маялся он, маялся, да и не выдержал.— Прости, — говорит, — но нельзя нам так дальше. Давай, я буду опять в лесу жить. А оттуда на твою избушку смотреть.— Давай, — обрадовался Охотник.На том и порешили. Пожелали друг другу спокойной ночи, да и отправился Волк в лес. А Охотник забрался на печь и лежит себе. Ворочался, ворочался, не спится ему, всё думает, как там его друг на снегу зябнет. Слез с печи, чайку согрел, трубочку закурил. Глянул в окно - вьюга воет, да лес стеной стоит. Пригляделся, а там, вдали, как две блестящие слезы, волчьи глаза. Вскочил Охотник, распахнул дверь и к другу бросился.— Пошли, — говорит, – домой. Пропади она пропадом, эта народная мудрость.Автор: krupsky.

Ключевые слова: Волк охотник избушка дружба народная мудрость

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