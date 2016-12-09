Охотник и Волк

Охотник и ВолкПовредил как-то зимой Волк лапу. Попробовал идти и не смог. Проклял злую судьбу и понял, что пришла его погибель. Лёг Волк на снег, закрыл глаза и, что бы не думать о смерти, стал вспоминать детство и былые охоты. Время идёт, смеркается. Подмораживать стало, а он уже так озяб, что холода не чувствует. Забылся сном бедняга и не увидел, как вышел из чащи Охотник. Заметил замерзающего Волка, пожалел, взвалил на плечи, да и отнёс к себе в избушку. Там укрыл Серого тулпучиком, напоил горячим отваром и барсучьим салом растёр.
Две недели ухаживал за Волком и вылечил. Ожил Серый, не знает, как Охотника благодарить. Пока тот на охоте, Волк воды натаскает, посуду помоет, полы подметёт, обед приготовит и сидит на крылечке ждёт, скучает. Вернётся Охотник, они щец поедят, и друг другу всякие истории рассказывают. Так бы они и до весны спокойно дожили, но…
Отправился как-то Охотник к друзьям в гости. Выпивает с приятелями, закусывает и беседует о том, о сём. И угораздило же его ляпнуть.
— А со мной, братцы, в избушке Волк живёт.
— Ах ты бестолочь, — повскакали с лавок другие охотники. – Да кто ж тебя надоумил? А знаешь ли ты, что, сколько Волка не корми, он всё равно в лес смотрит?
— Ну и пусть смотрит, — отмахивается от них Охотник.
— Вот, помяни наше слово, добром это не кончится.
Возвращается он домой, глядит, на крыльце его Волк ждёт, скучает.
— А чего ты в лес-то, смотришь? — подозрительно спрашивает Охотник.
— Куда же ещё? – простодушно отвечает Волк. – Избушка то твоя посреди леса стоит.
— Тоже верно, — согласился тот. Но, призадумался.
На следующий день идёт с охоты, да не по привычной тропинке, а заходит сзади дома. Выглядывает из-за угла, а Волк, как всегда на крыльце и в лес таращится.
— Ага! – выскочил Охотник. – Опять в лес смотришь?
— Не пойму я, в чём дело, — растерялся Волк. – Может быть, давай, я буду всё время на дом глядеть?
— Да я не в том смысле, — замялся Охотник. – Ты просто постарайся не только туда смотреть.
На третий день волк весь извёлся. Попробуйте не глядеть в лес, когда он повсюду! Встречает он Охотника и говорит, что, мол, виноват, но в лес опять посматривал.
Неуютно стало им в избушке. Охотник молчит, хмурится. Волк сидит, в пол пялится, боится глаза поднять. Маялся он, маялся, да и не выдержал.
— Прости, — говорит, — но нельзя нам так дальше. Давай, я буду опять в лесу жить. А оттуда на твою избушку смотреть.
— Давай, — обрадовался Охотник.
На том и порешили. Пожелали друг другу спокойной ночи, да и отправился Волк в лес. А Охотник забрался на печь и лежит себе. Ворочался, ворочался, не спится ему, всё думает, как там его друг на снегу зябнет. Слез с печи, чайку согрел, трубочку закурил. Глянул в окно - вьюга воет, да лес стеной стоит. Пригляделся, а там, вдали, как две блестящие слезы, волчьи глаза. Вскочил Охотник, распахнул дверь и к другу бросился.
— Пошли, — говорит, – домой. Пропади она пропадом, эта народная мудрость.
Автор: krupsky.
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Сегодня, 15:25 by ЛетягаПросмотров: 10Комментарии: 1
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