Лес из разных пазлов

Лес из разных пазловВ декабре прошлого года я выложила две небольшие истории под общим названием "У моря, где край земли". Первая повествовала о том, как человек гулял по пустынным местам, видел странное, слышал странное, много удивлялся. Такая классическая лесная байка, только происходило все это очень далеко от среднерусских осинок. История писалась по горячим следам и заканчивалась словами: "Я потом, конечно, спрашивала - возвращался ли он в те места? Не, не доводилось". Так вот, когда я задала этот вопрос повторно, уже в марте, ответ оказался другим. В начале года он туда все-таки вернулся.
Как самостоятельная история это слабовато, но как постскриптум к основной истории - необходимо. Заставляет призадуматься.
В прошлый раз я писала примерно следующее:
...и тут стало ему казаться, будто вокруг что-то не так. Как будто вот здесь - один день, а вот там - уже какой-то другой. Разная освещенность, разная влажность, температура воздуха... Звуки. Те леса практически в любую погоду звенят на тысячу ладов от цикад, перекликаются пронзительными птичьими голосами. И этот лесной оркестр сменил тембр. Или показалось? Но вот и деревья, и травы чуточку другие...
В этот раз мой рассказчик вышел ровно на тот участок леса, где ему в прошлый раз показалось, что он пересек какую-то невидимую границу между мирами. Он шел к ней уже знакомым маршрутом...
Вышел на "границу" - место он узнал, хорошо запомнил после прошлой эскапады - и слегка обалдел. Никаких спецэффектов на сей раз не было. Но не было и тропы, которая в прошлый раз вела его по внезапно чужому лесу, через ручей, к открытому пространству. Она не просто заросла травой - исчезли любые намеки на то, что здесь вообще когда-то была какая-то тропа. А это ведь не тропики, чтобы за месяцок сплошняком зарастать...
Зато, видимо, в порядке компенсации, открылась другая тропа, которая в прошлый раз была еле видна, тонула в непролазных зарослях. Сейчас она брала начало здесь, приветливо маячила среди стволов. Так, подумал он. Интересно. И свернул на нее. Она неожиданно оказалась двухколейной - не для пешеходов или велосипедистов, а для четырехколесного транспорта. Он шел, уверенный, что эти две отчетливые колеи выведут его к шоссе.
Нет! Они просто... закончились. Неожиданно начались посреди леса и неожиданно кончились. Он стоял, как дурак, среди рыжих стволов, и недоумевал под хоровой стрекот цикад. А потом что? Правильно, развернулся и пошел назад по своим следам.
- Такое чувство, будто этот лес составляли из разных пазлов, тогда один узор сложился, сейчас - другой.
- Колеи явно остались от другого набора!..
Понятия не имею, что там окажется в третий раз.
Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 16:51
Сегодня, 10:57 by TenguПросмотров: 424Комментарии: 16
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