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Истории из жизни

Лес из разных пазлов

В декабре прошлого года я выложила две небольшие истории под общим названием "У моря, где край земли". Первая повествовала о том, как человек гулял по пустынным местам, видел странное, слышал странное, много удивлялся. Такая классическая лесная байка, только происходило все это очень далеко от среднерусских осинок. История писалась по горячим следам и заканчивалась словами: "Я потом, конечно, спрашивала - возвращался ли он в те места? Не, не доводилось". Так вот, когда я задала этот вопрос повторно, уже в марте, ответ оказался другим. В начале года он туда все-таки вернулся.

Как самостоятельная история это слабовато, но как постскриптум к основной истории - необходимо. Заставляет призадуматься.

В прошлый раз я писала примерно следующее:

...и тут стало ему казаться, будто вокруг что-то не так. Как будто вот здесь - один день, а вот там - уже какой-то другой. Разная освещенность, разная влажность, температура воздуха... Звуки. Те леса практически в любую погоду звенят на тысячу ладов от цикад, перекликаются пронзительными птичьими голосами. И этот лесной оркестр сменил тембр. Или показалось? Но вот и деревья, и травы чуточку другие...

В этот раз мой рассказчик вышел ровно на тот участок леса, где ему в прошлый раз показалось, что он пересек какую-то невидимую границу между мирами. Он шел к ней уже знакомым маршрутом...

Вышел на "границу" - место он узнал, хорошо запомнил после прошлой эскапады - и слегка обалдел. Никаких спецэффектов на сей раз не было. Но не было и тропы, которая в прошлый раз вела его по внезапно чужому лесу, через ручей, к открытому пространству. Она не просто заросла травой - исчезли любые намеки на то, что здесь вообще когда-то была какая-то тропа. А это ведь не тропики, чтобы за месяцок сплошняком зарастать...

Зато, видимо, в порядке компенсации, открылась другая тропа, которая в прошлый раз была еле видна, тонула в непролазных зарослях. Сейчас она брала начало здесь, приветливо маячила среди стволов. Так, подумал он. Интересно. И свернул на нее. Она неожиданно оказалась двухколейной - не для пешеходов или велосипедистов, а для четырехколесного транспорта. Он шел, уверенный, что эти две отчетливые колеи выведут его к шоссе.

Нет! Они просто... закончились. Неожиданно начались посреди леса и неожиданно кончились. Он стоял, как дурак, среди рыжих стволов, и недоумевал под хоровой стрекот цикад. А потом что? Правильно, развернулся и пошел назад по своим следам.

- Такое чувство, будто этот лес составляли из разных пазлов, тогда один узор сложился, сейчас - другой.
- Колеи явно остались от другого набора!..

Понятия не имею, что там окажется в третий раз.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 16:51
Сегодня, 10:57 by TenguПросмотров: 424Комментарии: 16
+10

Ключевые слова: Лес тропа колея авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tanusha13666
Сегодня, 11:15
0
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Репутация: (88|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 716
И мне интересно, что будет в следующий раз! +++ good
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#2 написал: Tengu
Сегодня, 11:42
+1
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Публикаций: 66
Комментариев: 1 167
Цитата: Tanusha13666
И мне интересно, что будет в следующий раз! +++ good


Может, кстати, и ничего - вторая версия просто закрепится как основная)) Ведь ощущение «другого леса» она не вызывала.
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#3 написал: kas11
Сегодня, 11:57
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Комментариев: 398
Безумно люблю лес... Он будто другой мир.
Зарегистрирован: 16.03.2013
 
#4 написал: Jako tako
Сегодня, 12:05
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Комментариев: 758
Интересная история! Ещё раз скажу, что Вы чудесно излагаете. Приятно читать.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#5 написал: Tengu
Сегодня, 12:26
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Репутация: (61|0)
Публикаций: 66
Комментариев: 1 167
Цитата: Jako tako
Интересная история! Ещё раз скажу, что Вы чудесно излагаете. Приятно читать.


Спасибо, я стараюсь)
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#6 написал: Eifersucht
Сегодня, 13:00
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Публикаций: 16
Комментариев: 1 886
Плюс. Мне очень понравилось. Мир таинственным образом меняется регулярно. А правда интересно, когда мир такой? Не то что дом-машина-работа... .
Лет пятнадцать назад повторял один опыт Козырева (если кто разбирается, на микровесах взвешивал вращающийся грузик, вращал по часовой и против часовой стрелки, сравнивал данные, анализировал для одной своей идеи). Во время опыта упорно замечал некую сказочность. Опыт проводил на подоконнике с открытыми настежь окнами, перед окном росли деревья: рябина, липа, тополь. Лето, тепло, ветра нет, на небе единичные облака. Запускаю электромоторчик на весах и внезапно меняется освещённость, появляется некая сочность красок, листья на деревьях становятся темнее, облака чётче, поднимается ветер. Такое ощущение, что мир улыбается. Выключаю моторчик - всё возвращается. В конце концов, смирился с этим для сбора данных. Сказочность была в тему, просто параллельно я радовался, получал удовольствие от вида деревьев. И было такое ощущение, что должна была выскочить из листвы баба-яга на метле, до чего было сказочно. Ха-ха-ха.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#7 написал: Tengu
Сегодня, 13:34
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Репутация: (61|0)
Публикаций: 66
Комментариев: 1 167
Цитата: Eifersucht
Плюс. Мне очень понравилось. Мир таинственным образом меняется регулярно. А правда интересно, когда мир такой? Не то что дом-машина-работа...


Не было бы интересно - не сидела бы на Форсторе)) Мир очень странное место, на самом-то деле. Мне кажется, он правда меняется иногда. Когда отвернёшься))

Есть люди, с которыми ничего странного не происходит. Никогда. А есть те, с кем происходит регулярно. Судя по всему, первые и вторые живут в несколько разных мирах))
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#8 написал: Vologodskaya
Сегодня, 14:22
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 79
про что написано...это творческая история?
Зарегистрирован: 20.06.2017
#9 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 14:31
+1
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Репутация: (159|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 909
Цитата: kas11
Безумно люблю лес... Он будто другой мир.

Как показывают истории, лес и есть другой мир.

Природа-мать. Живет своей жизнью, свои правила и законы. А люди пытаются вечно нос свой сунуть и напакостить. Огребем мы от нее по полной.
Зарегистрирован: 22.05.2017
    
#10 написал: Tengu
Сегодня, 14:41
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Репутация: (61|0)
Публикаций: 66
Комментариев: 1 167
Цитата: Vologodskaya
про что написано...это творческая история?


Нет, это постскриптум к другой истории. Без неё будет непонятно, о чем это вообще все.

Творческих историй здесь не пишу.
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#11 написал: Vologodskaya
Сегодня, 14:43
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Публикаций: 3
Комментариев: 79
Цитата: Tengu
Цитата: Vologodskaya
про что написано...это творческая история?


Нет, это постскриптум к другой истории. Без неё будет непонятно, о чем это вообще все.

Творческих историй здесь не пишу.

понятно...ознакомлюсь
Зарегистрирован: 20.06.2017
#12 написал: Luminary
Сегодня, 15:15
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Публикаций: 14
Комментариев: 1 387
В прошлый раз я писала в комментах, что это прям как в фильме Аксиома и щас это чувство меня не покидает) хотя может это игры разума и памяти) плюс.

Цитата: Eifersucht
Плюс. Мне очень понравилось. Мир таинственным образом меняется регулярно. А правда интересно, когда мир такой? Не то что дом-машина-работа... .
Лет пятнадцать назад повторял один опыт Козырева (если кто разбирается, на микровесах взвешивал вращающийся грузик, вращал по часовой и против часовой стрелки, сравнивал данные, анализировал для одной своей идеи). Во время опыта упорно замечал некую сказочность. Опыт проводил на подоконнике с открытыми настежь окнами, перед окном росли деревья: рябина, липа, тополь. Лето, тепло, ветра нет, на небе единичные облака. Запускаю электромоторчик на весах и внезапно меняется освещённость, появляется некая сочность красок, листья на деревьях становятся темнее, облака чётче, поднимается ветер. Такое ощущение, что мир улыбается. Выключаю моторчик - всё возвращается. В конце концов, смирился с этим для сбора данных. Сказочность была в тему, просто параллельно я радовался, получал удовольствие от вида деревьев. И было такое ощущение, что должна была выскочить из листвы баба-яга на метле, до чего было сказочно. Ха-ха-ха.

это кстати подтверждает мое предположение о том, что это все игры разума и восприятия.
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#13 написал: Eifersucht
Сегодня, 16:50
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Комментариев: 1 886
Цитата: Luminary
это кстати подтверждает мое предположение о том, что это все игры разума и восприятия.

Разума - вряд ли, скорее - восприятия. Но главная роль отводится энергии человека: много её - увидишь, мало - будешь бухать, колоться, смотреть вниз и страдать от однообразия жизни.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#14 написал: svv43
Сегодня, 16:53
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Комментариев: 41
Срубленный лес вывозили к дороге, вот и весь пазл
Зарегистрирован: 1.02.2016
#15 написал: kas11
Сегодня, 16:55
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Комментариев: 398
Цитата: Мария Сайгина
Цитата: kas11
Безумно люблю лес... Он будто другой мир.

Как показывают истории, лес и есть другой мир.

Природа-мать. Живет своей жизнью, свои правила и законы. А люди пытаются вечно нос свой сунуть и напакостить. Огребем мы от нее по полной.

Спасибо за единомыслие )
Зарегистрирован: 16.03.2013
 
#16 написал: Tengu
Сегодня, 17:13
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Комментариев: 1 167
Цитата: svv43
Срубленный лес вывозили к дороге, вот и весь пазл


Вы про колеи? Так они обрывались задолго до шоссе. Да и вырубок там нет сейчас.
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
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