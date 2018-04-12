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Истории из жизни

Крыса

Когда-то давно у меня жили дома две крысы: Машка и Нюшка. Три года прожили в своей любимой клетке. Клетка была большая, в несколько этажей, с большим количеством укромных мест, домиков, гамаков, лестниц, поэтому им было, где разгуляться. Каждый вечер я открывал клетку, крысы выходили на прогулку по квартире и гуляли до тех пор, пока сами, уставшие, не возвращались на ночлег, после чего клетка закрывалась до следующей прогулки.

На третий год Нюшка серьёзно приболела. С каждым днем крыса всё слабела и через неделю уже еле передвигалась, ничего не ела и больше не выходила из клетки на вечерние прогулки. С этого момента и началась эта мистическая история...

Как-то вечером вернулся домой и не обнаружил Нюшку в закрытой клетке. Осмотрел комнату и был очень удивлён, обнаружив её спящей на кресле. Посадил крысу назад и закрыл клетку. На тот момент не придал сильного значения этому странному событию.

Ночью проснулся от звука падающих статуэток на столе. Присмотревшись, вижу, как Нюшка чуть живая ползает по столу и роняет предметы. Вновь посадил ее обратно и лег спать дальше с твердым намерением осмотреть клетку утром. Однако и утром я не обнаружил Нюшку в клетке, и в результате поисков нашел её спящей в цветочном горшке.

Этим же утром приступил к ревизии клетки. Неоднократно проверил все прутья клетки со всех сторон, но не нашел ни одного места, где можно было вылезти. Несмотря на то, что прутья клетки были достаточно узкие, для надёжности обмотал проволокой более широкие места.

Следующей ночью проснулся от того, что кто-то тыкается мне в лицо. Вновь обнаружил Нюшку, спящую на подушке рядом со мной. Этой же ночью посадил ее в небольшую клетку-переноску и отнес крысу в другую комнату, уверенный, что более такие "фокусы" не пройдут.

Утром, зайдя в соседнюю комнату, обнаружил пустую закрытую клетку и Нюшку, сладко спящую под батареей. И в соседней комнате её "мистические фокусы" не закончились. После возвращения в клетку, через некоторое время она оказывалась то на подоконнике, то на столе, то под батареей, и даже на шкафу, куда даже здоровая крыса ранее никогда не могла взобраться.

Один случай был очень примечательный: вечером пришел домой, вернул со стола Нюшку в клетку, вышел на кухню поставить чайник, и, вернувшись через минуту в комнату, увидел крысу, уже копошащуюся в цветочном горшке.

Всё это продолжалось несколько дней, но, вернувшись однажды домой, обнаружил Нюшку, почившую под батареей. Таким чудесным мистическим образом закончился её жизненный путь.

После «ухода» Нюшки, Машка сразу ослабла, перестала есть и выходить на прогулки. И через неделю её «уход» был не менее мистическим: в какой-то момент она просто выпала из закрытой клетки, стоящей на тумбе. Услышав звук падения, я обнаружил уже почившую крысу на полу рядом с клеткой...


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:10
Сегодня, 14:10 by Aleksandr999Просмотров: 657Комментарии: 11
+10

Ключевые слова: Крыски болезнь клетка смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kiria
Сегодня, 14:11
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (196|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 51
Жалко бедных зверюшек. weary
Зарегистрирован: 12.04.2018
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 14:27
+4
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Репутация: (2682|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 670
Таким чудесным мистическим образом закончился её жизненный путь.[quote][/quote]
А как насчет чудесно подлечить, в ветеринарку снести? Чего крысы то дохнут, чисто для себя хотя бы поинтересоваться, вдруг в квартире что не так. Как так, сильно озаботиться проблемой пропажи из клетки, но не проблемой здоровья, епрст. Крыса сильно исхудала и пролезала сквозь прутья
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#3 написал: Eifersucht
Сегодня, 15:01
+1
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Репутация: (80|-4)
Публикаций: 16
Комментариев: 1 879
Плюсанул. Мне понравилось. Думаю, у животных тоже есть вечная душа. С помощью своей вечности крыса телепортировалась.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#4 написал: Jako tako
Сегодня, 15:47
+2
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Репутация: (118|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 753
Вообще я согласна с предыдущим комментарием на счёт ветеринара. Если животное дома на правах члена семьи (а не просто на обслуге), то не важно, какого он размера.
Грызунов люблю. Хомяки при внешней милоте - вечно бегущие куда-то дурачки. Крысы же наоборот, есть ощущение, что они понимают, что к чему smile
Момент с заснувшей крысой в горшке очень милый.
Как крыса вылезала из разных мест обитания лично мне непонятно.
Плюсанула.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#5 написал: Kinigos
Сегодня, 16:07
+1
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Репутация: (240|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 354
Когда-то у меня жили полёвки, в одной клетке около десятка. Из всей компашки постоянно смывался только один мышь. Замучилась его искать, а изловив в очередной раз, пометила ему макушку лаком для ногтей, в целях убедиться, что это один и тот же шустрила. Да, через прутья просачивался только он один. К слову сказать, после очередного водворения в семью сородичи выгрызли ему это пятно до лысины, как нечто инородное.. Нравился он мне..
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#6 написал: канцлер
Сегодня, 18:37
+3
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 4
Комментариев: 235
Больше 10 лет мы холили и лелеяли наших девчонок Петрушу, Еву, Маню, Лёлю и Лизу. Естественно поочередно, в том порядке, как написала. Поверьте, найти ветеринара-ратолога, занимающегося лечением грызунов очень сложно. У нас в городе их нет, от слова совсем. Другие не только не знают, как лечить, но и нет спец.оборудования, элементарно наркоза. Только Лиза убежала на радугу от второго инсульта, все остальные от онкологии. Душевную боль от каждой потери невозможно передать словами. Мистики в истории автора не вижу, т.к. знаю на что способны эти умнейшие и сообразительные хвостики. Мне один раз довелось увидеть нечто мистическое, когда моя любимица Петруша, уже совсем больная, проходила мимо зеркала, а в отражении она сидела на попе и не двигалась. Это было страшно, как знак, что всё((
Зарегистрирован: 28.07.2014
#7 написал: angeldeath666.92
Сегодня, 18:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 56
Вполне возможно, что животное своим поведением пыталось сообщить хозяину о своих проблемах.
И, да, крыса - это жидкий терминатор, вылезет даже через узкую щель. Думаю, если и вторая крыса нашла лаз, то первая через него и совершала неоднократно побег.
Зарегистрирован: 18.03.2020
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 19:50
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2682|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 670
Цитата: канцлер
Поверьте, найти ветеринара-ратолога, занимающегося лечением грызунов очень сложно. У нас в городе их нет, от слова совсем.

Об этом я не подумала, в самом рассказе ни слова, что пытались, вот меня и понесло. Обожаю крыс, мечтаю завести
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#9 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 20:24
+1
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Репутация: (157|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 894
Честно, удивлена. Столько любителей крыс. Мне сын приволок на 2 месяца понянчиться. Бр-р-р-р, но деваться некуда)))
Через положенный срок приехал со своей подругой забирать Хвостика (это его имя). Настя кинулась к крысе целоваться, но она ее цапнула. Потом долгие разговоры о том, какой стресс пережила крыса из-за смены обстановки, что даже хозяев цапает. Я была в шоке. Про мой стресс yahh даже никто и не вспомнил. Хотя сын знает как я отношусь к крысам. А стрессовала я каждый раз как чистила клетку.
Зарегистрирован: 22.05.2017
    
#10 написал: Бастинда
Сегодня, 22:13
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Комментариев: 600
В рассказе нет даже упоминания про ветеринара. Это мне не понравилось. Как, вообще, можно водворить страдающее животное обратно в клетку и спокойно лечь спать, даже не попытавшись разобраться, что с питомцем и как помочь! Тем более, животинка даже рядом на подушке легла, хотела хоть немного внимания. Может, ей холодно было. Тепла хотелось обычного и душевного. Нет, надо её в клетку обратно шваркнуть, и дальше дрыхнуть. Минус. Не люлю такое обращение с животными.
Зарегистрирован: 22.06.2014
  
#11 написал: Lollipop39
Сегодня, 22:43
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Публикаций: 28
Комментариев: 71
К ветеринару отнести можно. Но если крысе уже три года, то есть по грызуньим меркам она уже старушка, что тут ветврач изменит? Разве что поможет животному уйти на радугу без мучений.
Зарегистрирован: 9.12.2015
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