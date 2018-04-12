Крыса

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:10

Aleksandr999 Просмотров: 657 Комментарии: 11 +10 Сегодня, 14:10 by

Когда-то давно у меня жили дома две крысы: Машка и Нюшка. Три года прожили в своей любимой клетке. Клетка была большая, в несколько этажей, с большим количеством укромных мест, домиков, гамаков, лестниц, поэтому им было, где разгуляться. Каждый вечер я открывал клетку, крысы выходили на прогулку по квартире и гуляли до тех пор, пока сами, уставшие, не возвращались на ночлег, после чего клетка закрывалась до следующей прогулки.На третий год Нюшка серьёзно приболела. С каждым днем крыса всё слабела и через неделю уже еле передвигалась, ничего не ела и больше не выходила из клетки на вечерние прогулки. С этого момента и началась эта мистическая история...Как-то вечером вернулся домой и не обнаружил Нюшку в закрытой клетке. Осмотрел комнату и был очень удивлён, обнаружив её спящей на кресле. Посадил крысу назад и закрыл клетку. На тот момент не придал сильного значения этому странному событию.Ночью проснулся от звука падающих статуэток на столе. Присмотревшись, вижу, как Нюшка чуть живая ползает по столу и роняет предметы. Вновь посадил ее обратно и лег спать дальше с твердым намерением осмотреть клетку утром. Однако и утром я не обнаружил Нюшку в клетке, и в результате поисков нашел её спящей в цветочном горшке.Этим же утром приступил к ревизии клетки. Неоднократно проверил все прутья клетки со всех сторон, но не нашел ни одного места, где можно было вылезти. Несмотря на то, что прутья клетки были достаточно узкие, для надёжности обмотал проволокой более широкие места.Следующей ночью проснулся от того, что кто-то тыкается мне в лицо. Вновь обнаружил Нюшку, спящую на подушке рядом со мной. Этой же ночью посадил ее в небольшую клетку-переноску и отнес крысу в другую комнату, уверенный, что более такие "фокусы" не пройдут.Утром, зайдя в соседнюю комнату, обнаружил пустую закрытую клетку и Нюшку, сладко спящую под батареей. И в соседней комнате её "мистические фокусы" не закончились. После возвращения в клетку, через некоторое время она оказывалась то на подоконнике, то на столе, то под батареей, и даже на шкафу, куда даже здоровая крыса ранее никогда не могла взобраться.Один случай был очень примечательный: вечером пришел домой, вернул со стола Нюшку в клетку, вышел на кухню поставить чайник, и, вернувшись через минуту в комнату, увидел крысу, уже копошащуюся в цветочном горшке.Всё это продолжалось несколько дней, но, вернувшись однажды домой, обнаружил Нюшку, почившую под батареей. Таким чудесным мистическим образом закончился её жизненный путь.После «ухода» Нюшки, Машка сразу ослабла, перестала есть и выходить на прогулки. И через неделю её «уход» был не менее мистическим: в какой-то момент она просто выпала из закрытой клетки, стоящей на тумбе. Услышав звук падения, я обнаружил уже почившую крысу на полу рядом с клеткой...

Ключевые слова: Крыски болезнь клетка смерть авторская история

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