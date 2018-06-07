Запах травы и другие истории

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 12:29

Сабелька Просмотров: 248 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 12:29 by

ЗАПАХ ТРАВЫКогда Димка был маленьким, шести лет, он гостил в деревне у бабушки, в Арзамасской области. Дед ушел в лес по добычу на целый день. Днём мальчик с бабушкой возвратился домой с прогулки, заходят в дом, а в доме сильный запах свежескошенной травы. Бабушка очень перепугалась. Сказала, так смерть пахнет. Стала открывать окна, двери, а запах стоит Бабушка побежала куда-то к соседке. Мальчик остался в доме один. И вдруг через некоторое время в избу входит дед, но почему-то молодой и с такой бородой, как носил в молодости: Димка знал его таким по фотографии на стене (в данный момент дед уже не носил бороды, да и выглядел значительно старше). Дед остановился у порога и говорит: "Скажи бабушке и сам знай: все будет хорошо". И вышел из дома. И запах травы сразу исчез. В тот день дедушка погиб. Какой-то несчастный случай.ТОЛЬКО ОДИН ВОПРОСДимка был уже совсем взрослым. Летом катался на велосипеде по деревне. Подъезжает на край деревни, к развилке двух дорог. И вдруг на этой развилке, не пойми откуда, нарисовался мужик в старинной рубахе навыпуск. Совершенно неожиданно. Дорога далеко просматривается, никаких кустов, откуда можно выскочить. Словно прямо из воздуха появился! И решительно так прямо перед Димкой скачет, под колеса бросается, не даёт проехать. Димка сворачивает туда-сюда, а мужик непременно перед ним оказывается. Молчит при этом. Димка слез с велосипеда: "Мать-перемать, мужик, дай проехать!" Мужик, вроде как удивленный, ничего не сказал, отступил...Вечером дома Димка историю бабушке рассказал. "И мужик-то неизвестный, никогда его у нас не видел". А бабушка и говорит: "Эх ты, дурак дураком! Такой случай упустил!.." И рассказывает ему: "Этот мужик иногда людям встречается у деревни. От него можно узнать все, что хочешь. И про себя, и про судьбу, и как поступить... Отвечает правдой на любой вопрос, но только на один! Девчонки по молодости специально бегали, искали его. Но не всем он кажется. Тебя, может, предупредить о чем хотел." Димка, конечно, загрустил в этом месте. Но все обошлось. Ничего не случилось.МУЖИК С СОБАКОЙДимка шел по пустырю вдоль деревенского кладбища. В руках блестящий пакетик с чипсами. Вдруг навстречу ему мужик выходит. Незнакомый, не видел его Димка в деревне раньше. Опять же борода, каких сейчас не носят, рубаха старинная. А с мужиком собака, высокая, худая, черно-белая, остановилась возле Димки и ну его нюхать. Димка псу пару чипсов дал, пес проглотил. Мужик на Димку удивлённо уставился, изучал пару минут, потом собаку по кличке позвал: "Полкан! Полкан!" - и на этом разошлись Димка и мужик с собакой. Дома Димка рассказал бабушке историю про встречу с мужиком. А бабуля заволновалась так и говорит: "Это ты отца моего молодым встретил! Рассказывал он, что в молодости однажды гулял с собакой и встретил парня, похожего лицом на брата своего, волосы подстрижены необычно, в непонятной обуви, в цветном исподнем с человечьим черепом и с непонятными буквами (цветная майка с рисунком и иностранной надписью), в круглой цветной шапке с козырьком (бейсболке), а в руках большая парчовая мошна с древесными опилками, которыми человек накормил пса Полкана.Ну не знаю, что правда, а что выдумка. За что купила, за то и продаю.

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