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Истории из жизни

Запах травы и другие истории

ЗАПАХ ТРАВЫ

Когда Димка был маленьким, шести лет, он гостил в деревне у бабушки, в Арзамасской области. Дед ушел в лес по добычу на целый день. Днём мальчик с бабушкой возвратился домой с прогулки, заходят в дом, а в доме сильный запах свежескошенной травы. Бабушка очень перепугалась. Сказала, так смерть пахнет. Стала открывать окна, двери, а запах стоит Бабушка побежала куда-то к соседке. Мальчик остался в доме один. И вдруг через некоторое время в избу входит дед, но почему-то молодой и с такой бородой, как носил в молодости: Димка знал его таким по фотографии на стене (в данный момент дед уже не носил бороды, да и выглядел значительно старше). Дед остановился у порога и говорит: "Скажи бабушке и сам знай: все будет хорошо". И вышел из дома. И запах травы сразу исчез. В тот день дедушка погиб. Какой-то несчастный случай.

ТОЛЬКО ОДИН ВОПРОС

Димка был уже совсем взрослым. Летом катался на велосипеде по деревне. Подъезжает на край деревни, к развилке двух дорог. И вдруг на этой развилке, не пойми откуда, нарисовался мужик в старинной рубахе навыпуск. Совершенно неожиданно. Дорога далеко просматривается, никаких кустов, откуда можно выскочить. Словно прямо из воздуха появился! И решительно так прямо перед Димкой скачет, под колеса бросается, не даёт проехать. Димка сворачивает туда-сюда, а мужик непременно перед ним оказывается. Молчит при этом. Димка слез с велосипеда: "Мать-перемать, мужик, дай проехать!" Мужик, вроде как удивленный, ничего не сказал, отступил...

Вечером дома Димка историю бабушке рассказал. "И мужик-то неизвестный, никогда его у нас не видел". А бабушка и говорит: "Эх ты, дурак дураком! Такой случай упустил!.." И рассказывает ему: "Этот мужик иногда людям встречается у деревни. От него можно узнать все, что хочешь. И про себя, и про судьбу, и как поступить... Отвечает правдой на любой вопрос, но только на один! Девчонки по молодости специально бегали, искали его. Но не всем он кажется. Тебя, может, предупредить о чем хотел." Димка, конечно, загрустил в этом месте. Но все обошлось. Ничего не случилось.

МУЖИК С СОБАКОЙ

Димка шел по пустырю вдоль деревенского кладбища. В руках блестящий пакетик с чипсами. Вдруг навстречу ему мужик выходит. Незнакомый, не видел его Димка в деревне раньше. Опять же борода, каких сейчас не носят, рубаха старинная. А с мужиком собака, высокая, худая, черно-белая, остановилась возле Димки и ну его нюхать. Димка псу пару чипсов дал, пес проглотил. Мужик на Димку удивлённо уставился, изучал пару минут, потом собаку по кличке позвал: "Полкан! Полкан!" - и на этом разошлись Димка и мужик с собакой. Дома Димка рассказал бабушке историю про встречу с мужиком. А бабуля заволновалась так и говорит: "Это ты отца моего молодым встретил! Рассказывал он, что в молодости однажды гулял с собакой и встретил парня, похожего лицом на брата своего, волосы подстрижены необычно, в непонятной обуви, в цветном исподнем с человечьим черепом и с непонятными буквами (цветная майка с рисунком и иностранной надписью), в круглой цветной шапке с козырьком (бейсболке), а в руках большая парчовая мошна с древесными опилками, которыми человек накормил пса Полкана.

Ну не знаю, что правда, а что выдумка. За что купила, за то и продаю.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 12:29
Сегодня, 12:29 by СабелькаПросмотров: 248Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Трава дед смерть бабушка собака чипсы мужик авторская история

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Комментарии

#1 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 12:47
+1
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Репутация: (20|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 428

А бабушка и говорит: "Эх ты, дурак дураком! Такой случай упустил!.." И рассказывает ему: "Этот мужик иногда людям встречается у деревни. От него можно узнать все, что хочешь.

Мм, карательное воспитание и пассивная агрессия! Внук знать-не знал, кто это, а уже на него наехали. Это как в детстве, разобьешь коленку, так на тебя еще и наорут, что штаны порвал.

История про мужика с собакой прям настроение подняла)) Да, опилки...наверное, именно так в представлении человека из прошлого выглядит этот продукт))
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#2 написал: Vologodskaya
Сегодня, 13:04
+1
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Публикаций: 3
Комментариев: 71
интересно+
Зарегистрирован: 20.06.2017
#3 написал: акжана
Сегодня, 14:07
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Репутация: (1237|-1)
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Комментариев: 1 392
Читала, что в первые часы смерти, очень короткое время организм умершего выделяет некое хим. соединение, которое пахнет свежей травой.
История про чипсы, когда временная система дала сбой просто удивительна! Все случаи очень интересные, но последняя бомба!+++
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#4 написал: Сабелька
Сегодня, 15:46
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 9
Комментариев: 133
Девочки, спасибо!
Я тоже слышала про характерный запах свежескошенной травы еще раньше
Зарегистрирован: 5.04.2016
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